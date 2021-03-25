Америка готовила России судьбу Югославии - Соловьев

Владимир Соловьев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Вашингтон остановило наличие у Москвы ядерного оружия

Власти США готовили для России судьбу, постигшую Югославию, но Вашингтон отказался от своих планов благодаря наличию у Москвы ядерного арсенала. К такому выводу пришел российский журналист Владимир Соловьев, вспоминая в эфире авторского канала на "Ютуб" события 22-летней давности в центре Европы.

Телеведущий заметил, как в 2001-ом президент РФ Владимир Путин рассказывал, что США и страны НАТО готовили для Российской Федерации "югославский сценарий", который предполагал масштабные бомбардировки нашей территории.

"Вы понимаете, что если бы у нас не было ядерного оружия, то из-за первой чеченской войны, из-за второй чеченской войны они без вопросов бы нас разбомбили", – сказал журналист в эфире "Соловьев LIVE".

Напомним, НАТО во главе с американским гегемоном бомбили Югославию с 24 марта по 10 июля 1999 г. Свою операцию альянс назвал "Союзная сила". Между тем, под ударами оказались не только военные объекты, но и гражданская инфраструктура.

Жертвами натовских бомбометаний стали более 1,7 тыс мирных жителей, в том числе почти 400 детей. Также свыше 10 тыс гражданских лиц получили тяжелые ранения. Позднее выяснилось, что в ходе атак Североатлантический блок использовал боеприпасы с радиоактивным обедненным ураном. Фотографии жертв этих бомбежек можно найти в соцсетях.

В январе нынешнего года стало известно о подготовке в разных городах Сербии в суды пяти исков от имени пострадавших во время бомбардировок Югославии. Граждане Республики жители республики рассчитывают на компенсацию в размере от €300 тысяч за каждый случай нанесения вреда здоровью в результате применения натовскими силами снарядов с радиоактивными элементами.

