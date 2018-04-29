«Америка готова зайти достаточно далеко»: почему США выдвинули торговый ультиматум Европе

Министр торговли США Уилбур Росс фактически выдвинул ультиматум европейским партнёрам Вашингтона. По оценке экспертов, между Америкой и Европой может начаться «вялотекущая торговая война» из-за ограничений на импорт в Соединённые Штаты алюминия и стали. Как отмечают специалисты, стратегия Вашингтона недостаточно продумана, поскольку Брюссель в состоянии нанести сильный удар по американской экономике. ЕС уже готовит пакет ответных мер, которые, вероятно, вступят в силу, если США не сделают для европейских алюминия и стали «длительное и безусловное» исключение. При этом вполне возможно, что угрозы Белого дома — это лишь способ давления на Европу, в том числе по вопросу иранской ракетной и ядерной программ. О перспективах торговой войны между США и ЕС — в материале RT.

В субботу, 28 апреля, агентство Bloomberg сообщило, что министр торговли США Уилбур Росс фактически выдвинул торговым партнёрам Вашингтона ультиматум в отношении квот на импорт в Соединённые Штаты алюминия и стали. Вашингтон «просит» своих союзников в Европе, Канаде и других странах сократить поставки металлов в США до 90% от нынешнего уровня «в обмен на освобождение от вводимых с 1 мая тарифов».

«Мы просим всех согласиться если не на тарифы, то на квоты», — заявил Росс.

Инициированное президентом США Дональдом Трампом торговое противостояние с Европой и рядом других партнёров может обернуться по меньшей мере вялотекущей торговой войной.

По словам главного научного сотрудника Института США и Канады РАН, доктора экономических наук Владимира Васильева, Вашингтон идёт на конфронтацию, если выдвигает ультиматум сразу после прошедших переговоров американского лидера с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«Торговых войн давно уже не было. И тот факт, что по итогу переговоров с Меркель и Макроном США выдвинули такого рода ультиматум, доказывает, что Америка готова зайти достаточно далеко. Сложно сказать, какова будет реакция Европы, но судя по позиции, которую заняла Меркель, мы можем ожидать начала вялотекущей войны», — рассказал Васильев RT.

Между тем эксперт указал RT на одну тонкость: Вашингтон вводит квоты именно на полуфабрикаты, к которым относятся сталь и алюминий, поскольку в этой области торговый баланс Соединённых Штатов с европейскими странами не очень большой. Речь идёт буквально о нескольких миллиардах долларов в пользу Европы, то есть введение этих пошлин не очень затронет общий баланс.

«Что касается готовой продукции, то здесь уже товарооборот измеряется $40 млрд по некоторым видам. И здесь у Европы есть огромное преимущество. Торговый дефицит США в торговле готовой продукцией гораздо больше», — отметил Васильев.

По словам собеседника RT, если сегодня Европа ответит защитными мерами, вероятно, США понесут большие убытки, чем европейские страны. Вопрос лишь в том, прибегнет ли ЕС к этим мерам.

«Пока ситуация складывается таким образом, что Европа здесь имеет большее преимущество, более сильные позиции. Поэтому многие считают, что стратегия Трампа в этом вопросе достаточно непродуманная», — отметил эксперт.

Он также не исключил, что торговые угрозы — это лишь способ давления на Европу, в том числе по вопросу Ирана. Напомним, Вашингтон добивается отмены ядерной сделки с Тегераном и введения против него новых санкций.

«Это можно так понять, поскольку подобное в духе Трампа. Он может поменять Иран на торговые уступки. Может быть, этот фактор тоже присутствует», — заключил Васильев.

В свою очередь, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил уверенность, что европейские страны будут вынуждены принять выдвинутые Вашингтоном условия торговли.

Сенатор связал это с фактически отсутствующим в Старом Свете потенциалом сопротивления проводимой Соединёнными Штатами политике.

США намерены диктовать условия торговли Европе. Европа будет возмущаться, но условия примет. У нее почти нет потенциала сопротивления США. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 28 апреля 2018 г.

«США намерены диктовать условия торговли Европе. Европа будет возмущаться, но условия примет. У неё почти нет потенциала сопротивления США», — отметил Пушков.

«Торговая война — это поражение для всех»

В Евросоюзе уже выразили обеспокоенность перспективой выбора между сокращением экспорта и повышением пошлин. В частности, министр финансов Бельгии Йохан ван Овертвельдт призвал коллег по ЕС спокойно и хладнокровно продумать ответные шаги.

«Торговая война — это поражение для всех. При обдумывании ответных действий нужно сохранять хладнокровие, но основной принцип заключается в том, что в торговой войне победителей не будет, поэтому мы постараемся избежать её любой ценой», — цитирует его Bloomberg.

При этом в свете отсутствия «сигналов сближения» в рамках торгового спора с Вашингтоном Еврокомиссия уже начала подготовку вероятных ответных мер в отношении США, передаёт Deutsche Welle.

По словам еврокомиссара по вопросам торговли Сесилии Мальмстрём, несмотря на продолжающиеся переговоры в верхах, ЕС выступит с ответными мерами в том случае, если Соединённые Штаты не сделают для европейских изделий из алюминия и стали «длительное и безусловное» исключение.

«Мы готовим тройную реакцию, которая будет совместима с нормами ВТО», — заявила Мальмстрём.

Ответ будет заключаться в подаче жалобы во Всемирную торговую организацию (ВТО), принятии защитных мер для экономики ЕС и введении штрафных таможенных пошлин на целый перечень товаров из США (изделия из стали, мотоциклы Harley-Davidson, виски, джинсы и т.д.)

Вопрос о торговых ограничениях поднимался как в ходе трёхдневного визита в Вашингтон президента Франции Эммануэля Макрона, сравнивавшего введение пошлин с торговой войной, так и на переговорах Трампа с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

При этом если Макрон призвал американского лидера договариваться в рамках ВТО, то Меркель по итогам беседы с Трампом констатировала, что решение вопроса о введении пошлин на европейскую продукцию «остаётся за президентом» США.

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Bloomberg отмечает, что требования США нарушают правила Всемирной торговой организации, которые запрещают так называемые добровольные экспортные ограничения. Эти требования также противоречат торговой философии Евросоюза, который был основан на принципе свободного движения товаров.

Напомним, Трамп официально объявил о введении пошлин на импорт стали в размере 25% и на импорт алюминия в размере 10% ещё в начале марта, объяснив их защитой национальных интересов Америки.

«Американская сталелитейная и алюминиевая промышленности страдают из-за агрессивных методов торговли зарубежных государств. Это самая настоящая агрессия в адрес нашей страны», — заявил Трамп 9 марта.

При этом он допустил льготы для Канады, Мексики и других стран, которые убедят Вашингтон, что их продукция «больше не угрожает национальной безопасности». Пошлины должны были начать действовать с конца марта, однако затем их введение отложили до 1 мая.

В Европе раскритиковали подобные намерения американской администрации и пообещали предпринять контрмеры.

«Мы десятилетиями строили глобальную торговую систему. Европейское процветание и миллионы рабочих мест зависят от неё. Европа не станет бездеятельно наблюдать, если кто-нибудь в одностороннем порядке будет подвергать свободную мировую торговлю опасности», — заявила 11 марта еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер.

Тогда же Трамп на словах даже пошёл на попятную, выставив при этом условие.

«Европейский союз, прекрасные страны, которые плохо обращаются с США в вопросах торговли, жалуются на тарифы на сталь и алюминий. Если они откажутся от своих ужасных барьеров и пошлин на импортируемые американские товары, мы тоже отменим наши. Большой дефицит. Если нет, мы обложим налогом автомобили и так далее. ЧЕСТНО!» — написал американский президент в Twitter.

The European Union, wonderful countries who treat the U.S. very badly on trade, are complaining about the tariffs on Steel & Aluminum. If they drop their horrific barriers & tariffs on U.S. products going in, we will likewise drop ours. Big Deficit. If not, we Tax Cars etc. FAIR! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 10, 2018

Пока же, до 1 мая, действие пошлин отложено для Австралии, Аргентины, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи, а также стран ЕС.

Россия и Китай уже заявили о планах симметрично ответить на американские пошлины, а также подать жалобы в международные инстанции. Так, Пекин ввёл пошлины в отношении 128 импортируемых из США товаров. Среди них свинина, составляющая около трети всего импорта из США в денежном эквиваленте.

При этом в субботу, 28 апреля, CNBC со ссылкой на источник сообщил, что администрация президента США может выборочно продлить отсрочку по введению новых пошлин на металлы после 1 мая. Причём для разных стран эта пролонгация будет различной — в зависимости от достигнутого прогресса в переговорах по этому и другим торговым вопросам.

В частности, отсрочка будет предоставлена Канаде и Мексике, поскольку Вашингтон, Оттава и Мехико добились прогресса в ходе обсуждения вопроса по поставке стали и алюминия на переговорах по сохранению Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA).

Показательно, что Южная Корея будет полностью освобождена от пошлин, поскольку Сеул согласился на квоты в рамках нового торгового соглашения. Отмечается, что именно квоты «являются активной частью переговоров со всеми странами в списке исключений».