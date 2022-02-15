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Америка, ЕС и их средства массовой информации ежедневно выдают порцию лжи о готовящемся нападении России на Украину

15 февраля 2022, 12:50  •  139 • Украина
С Украины даже эвакуируют сотрудников посольств США и Европейского Союза. Война все-таки ожидается, опасно оставаться в Киеве. Тем временем все говорят о необходимости соблюдения Минских договоренностей и даже ведут пустые переговоры.
Сюжет: Украинский кризис
Ни одна страна, разумеется не верит в намерение России завоевать Украину. Понятно, что если бы наша страна хотела это сделать, она бы давно это сделала. Достаточно было признать Донецкую и Луганскую области, провозгласившими независимость – независимыми и вооружить соответствующим наступательным оружием и в Киеве уже давно была бы другая рада. Но мы почему-то терпели, в то время как Зеленский заявил: кто чувствует себя русским, может сразу же покинуть Украину.
Никто сегодня не может назвать хотя бы один эпизод наступления частей народной милиции Донецкой и Луганской республик. Все 8 лет эти республики только оборонялись от нападений ВС Украины. И как теперь мы видим – совершенно зря. Вспомните, как вели себя чеченские боевики. Сначала они взорвали два дома в Москве, потом был захват больницы в Будёновске, потом захват террористами Норд-Оста и наконец школа в Беслане с многочисленными жертвами.
Бездарный генерал Грачев с не менее, Ельцин, попытались повоевать в Грозном. Вышел всемирный позор, ибо ни один народ нельзя заставить жить по правилам, установленными завоевателями. Потом были многочисленные переговоры, в результате которых Чеченская республика стала надежным оплотом России. Не важно какой ценой, важно, что чеченцы стали воспринимать Россию как свою страну.
Так что за тень наводят Великобритания и США на русский плетень?
Когда в типично английском стиле Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс изобразила из себя экую невежду, заявив, что Англия никогда не признает Ростов и Воронеж российскими, мы все хохотали. Это-ж надо, Министр залезла на танк и едет защищать Ростов и Воронеж. От Кого? На самом деле Министр сказала другое. Она дала понять, что Великобритания и США не намерены выступить в поддержку Минских соглашений. Им это не нужно, им нужны Донецк и Луганск, чтобы под боком у России создать очередную базу в Донецке. А люди, которые считают себя русскими, могут, как сказал Зеленский переехать в Россию. И никакой автономии при этом не нужно. Если же Донецку и Луганску все же какую-то автономию дать, смотришь они еще и возразят. А так один Зеленский все решит, как надо англичанам и американцам. Туман, который пускает по всему миру Байден, имеет одну единственную цель: отвлечь Россию от предстоящих военных действий против Донецкой и Луганской республик. Этот план не учитывает нежелание жить под бандеровцами двухмиллионного народа Луганской и Донецкой областей и посягательство на безопасность России. Представляю, как не обрадуются киевляне взрыву донецкой ракеты на Хрещатике. Такое летальное оружие народная милиция Луганской и Донецкой республик могут получить от многих стран. Да и частную армию для защиты своих рубежей могут нанять. Я бы на месте руководителей этих республик сейчас обратился в ООН и ко всем странам о их международном признании. Смотришь, какое-нибудь государство, проникнувшись угрозой геноцида, отозвалось бы на призыв.
США и Великобритания сейчас очень торопится и им нужно чтобы войну начал Зеленский. На Украине нет политической стабильности и неизвестно, что может произойти через недельку другую. Политическая элита давно не испытывает радости от того, что Украиной управляют американцы. Особенно элита обозлилась, когда в США и Лондоне их неприкрыто стали грабить. Смотришь, не успеет Зеленский произвести первый выстрел, а его уже и нет. Войсками командует кто-то другой, и не в интересах США или Великобритании, а в целях, которые они определят и которые могут не совпадать с планами и желаниями власти.
Ну что-ж, посмотрим. Дальнейший ход событий покажет, как будет развязан Донецко-Луганкий узел и не зря ли Министр иностранных дел Великобритании так старалась навести тень на плетень. Байдену же надо не забывать, что мир стал иным и в нем есть такой союзник России как Китай.

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