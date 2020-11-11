Америка деградирует с 1960 годов прошлого века - эксперт

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Страна достигла пика и уже десятилетиями по чуть-чуть катится вниз

США не только перестали развиваться после президентства Джона Кеннеди (1961-1963 гг), но и все это время катятся вниз. К такому выводу пришел журналист и телеведущий Владимир Познер, отвечая на своем сайте на актуальные вопросы пользователей.

"Америка достигла своего пика приблизительно когда был избран Кеннеди <…> С тех пор она чуть-чуть идет вниз, а не вверх. Причем довольно заметно и во многих разных проявлениях. Насколько ей удастся выправиться, как она выйдет из этой ситуации, этого я не знаю. Но у меня есть четкое ощущение, что Америка свой пик уже миновала", – заметил Познер.

По его мнению, пока еще действующий президент США Дональд Трамп реально хотел сделать Америку, как он говорит, снова великой, однако страна так и не стала лучше за четыре года его президентства. Познер утверждает, что раньше Штаты были мощным государством благодаря идеалам, которые зафиксированы в Декларации независимости, одним из которых является то, что все люди равны. В настоящим момент этого нет, считает телеведущий.

Ранее Познер назвал "дурацкой" и "опасной" игрой присутствие натовских войск у границ России, тем более, что у Москвы вообще нет никаких планов на кого бы то ни было нападать.

