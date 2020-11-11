Америка будет уничтожена через 5 лет: Катасонов привёл прогноз "норвежского пророка"

Не важно, кто именно после выборов президента США займёт кресло в Белом доме, так как в следующие 5 лет страну ожидает распад и утрата статуса сверхдержавы. Такое мнение высказал экономист Валентин Катасонов, ссылаясь на выводы профессора Йохана Галтунга, прозванного "норвежский пророк" за предсказание распада СССР и другие точные прогнозы.

Катасонов объясняет, что кто бы ни был объявлен победителем выборов президента США - 2020, ровно половина страны будет считать его нелегитимным главой государства. Это приведёт к высокой нестабильности в государстве.

Эксперт отмечает, что похожий случай был в 2000 году, когда в выборах участвовали Джордж Буш-младший и Ал Гор. Но тогда народ принял результаты, и ситуация в обществе стабилизировалась. В 2020-м всё, наоборот, только ухудшается с каждым днём.

При этом Катасонов не одинок в своих выводах. Норвежский профессор Йохан Галтунг считает, что с 2020 года начнётся распад Америки как государства. А завершится процесс году к 2025-му. Ранее "норвежский пророк" отметился целым рядом точных предсказаний, среди которых распад СССР.