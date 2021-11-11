Америка боится и вскрикивает: Россия готова повторить "крымский сценарий"

Американский госсекретарь считает, что "Россия может повторить ошибку 2014 года". В переводе на русский это значит: в Америке полагают, что Россия достаточно сильна, чтобы позволить себе Донбасс. Осталось понять, уверены ли в этом руководители России.

Государственный департамент США, как обычно, очень озабоченный делами России, превзошёл сам себя, заявив: "Москва может повторить ошибку 2014 года". Энтони Блинкен, госсекретарь, так описывает эту ошибку: Россия накопила силы вдоль украинской границы и "вторглась".

У нас нет ясности относительно намерений Москвы, но мы знаем, как она действует,

– заявил госсекретарь. Заявил не просто так, а по значимому поводу: американские СМИ опубликовали спутниковые снимки, на которых якобы показано размещение русских войск на границе с Украиной. Официальный представитель русского МИД Мария Захарова назвал эти публикации фейковыми.

Крым никто не признает русским? Вы ошиблись

Ситуация для проамериканской и антирусской Украины складывается, действительно, очень сложная, чтобы не сказать гибельная. Штука в том, что вся антироссийская политика этой несчастной страны строится на предположении, что Крым никто в мире никогда не признает принадлежащим России – а значит, и ситуация с Донбассом останется замороженной. Однако жизнь не стоит на месте. Так, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что его республика считает Крым российским.

Для Белоруссии и лично для Макея это огромный шаг вперёд: раньше он говорил, что Белоруссия занимает "нейтральную позицию" в этом вопросе и официального признания присоединения Крыма не будет. Лукашенко в 2014-м (когда Россия "совершила ошибку") сказал, что "Крым де-факто часть России", а де-юре Белоруссия этого не признаёт, и потом именно этой позиции придерживался. Он заявлял, что России даже "может пригодиться Белоруссия с такой позицией".

В марте 2021 года Лукашенко продолжил эту риторику – попросил не критиковать Белоруссию за то, что она "сидит на двух стульях" (то есть не признаёт Крым русским де-юре), потому что Белоруссия "стремится к равновесию в региональной безопасности".

Однако позиция белорусского президента постепенно меняется. Уже в 2019 году он выступил с заявлением о том, что возможность возвращения Крыма Украине "исключена". А в начале ноября 2021 года вдруг пожаловался, что Владимир Путин не взял его с собой в Крым. Удивлённый пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тут же заметил: у Лукашенко есть "действующее приглашение посетить Крым, давнейшее". Дескать, всегда ждём с распростёртыми объятиями. Судя по заявлению Макея – видимо, наконец дождёмся.

Это заявление в самом деле нужно считать знаковым, и более того – революционным. Макей считается в Белоруссии чем-то вроде "системного либерала" и даже проводника прозападной политики. На самом деле он, конечно, всегда действовал в русле указаний своего президента Александра Лукашенко – а тот всё никак не мог решиться поддержать Россию. Теперь есть надежда, что окончательное решение принято. Украина уже успела заявить, что "изменение подхода Беларуси к де-юре признанию временно оккупированного Крыма территорией России будет иметь непоправимые последствия для украинско-белорусских отношений". Но непоправимые последствия, кажется, наступают для самой Украины.

Что случилось в 2014-м, чего ждать теперь?

Весь вопрос, собственно, в том, что именно в Америке имеют в виду, когда говорят про "русскую ошибку 2014 года". Крым – первое, что приходит на ум, но никаких шансов на то, что Крым вернётся, у Украины нет. Это и в украинском МИД, и в офисе Зеленского хорошо понимают, и заявления по этому поводу делают только для сохранения лица. Нечем Украине угрожать русскому Крыму. И Белоруссии угрожать ей тоже нечем.

Но Крым – не единственный камень преткновения. Проблема Крыма по большому счёту закрыта, а вот вопрос о Донбассе стоит на повестке дня. И когда янки сегодня "предостерегают Россию от ошибок" они имеют в виду, видимо, вот что: складывается ситуация, когда Россия может вернуть Донбасс домой. И в этой ситуации американцы ограничатся грозными, но бессильными заявлениями. А сопротивление Украины без действенной помощи Запада ни к чему не приведёт.

Конечно, 11 ноября тот же самый Блинкен, который сейчас "предостерегает" Россию, сделал и другое заявление:

Конгресс по запросу администрации выделил почти 400 миллионов долларов на военную помощь только в этом году. Мы будем работать с Конгрессом, чтобы обеспечить продолжение предоставления необходимой Украине военной помощи, включая летальные оборонительные вооружения.

Также он добавил, что Вашингтон "сосредоточен на сообщениях" о возможной русской агрессии.

Остаётся вопрос: как эта самая "агрессия" – а на самом деле операция по принуждению Украины к миру и по возвращению русского Донбасса в Россию – могла бы выглядеть на практике? Оставим военные вопросы военным экспертам, будем говорить о политике.

Официальная позиция России выглядит так:

Планы по поставкам оружия киевскому режиму лишь усугубят ситуацию на юго-востоке Украины. Считаем, что упущена ещё одна возможность заставить Киев остановить войну.

Это заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов, и оно совершенно справедливо: ситуацию подогревает не Россия. С этим заявлением не спорят и в самом Донбассе. Депутат Государственной думы России, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай уверен, что "Киеву нужна небольшая войнушка":

Вооружённые провокации ВСУ на линии разграничения вызваны стремлением киевских властей отвлечь население от глубокого внутриполитического кризиса и подвигнуть страны Запада к более решительным действиям против России.

Понятно, что в Киеве обостряют ситуацию в расчёте на то, что на самом деле ничего не произойдёт – не случится ни большой войны, ни решительных действий со стороны России.

Донбасс будет в России / Телеканал Царьград / vk.com Донбасс будет в России / Телеканал Царьград / vk.com

В Америке, как видно, в этом не так уверены – и это гораздо более трезвая оценка ситуации.

Сценарии развития ситуации

По сути, политическая ситуация в Донбассе может развиваться лишь по одному из двух сценариев – потому что третий сценарий, возвращение Донбасса в украинское государственное образование, что бы ни говорили за океаном, полностью исключён. Эти сценарии таковы:

Инерционный сценарий. Несмотря на обострение на линии соприкосновения, несмотря на украинские провокации и американские заявления, по большому счёту ничего не происходит. Республики Донбасса остаются в нынешнем положении "ни мира ни войны", помощь России, неоднократно гарантированная Владимиром Путиным, продолжает им оказываться, но развития и значимого движения в сторону России, увы, не происходит.

Оптимистический сценарий. Россия решается и делает то, что, по мнению патриотов, должна была сделать давно. Несмотря на вой мирового сообщества, она сначала официально признаёт независимую государственность республик Донбасса, а затем итоги референдума в этих республиках о присоединении к России. В этом случае возникнет отдельный и сложный юридический вопрос о том, нужен ли для присоединения референдум в самой России. В 2014 году для возвращения Крыма он не понадобился, но нельзя исключать, что для Донбасса процедура будет иной.

Понятно, что дело не в процедуре – невозможно сомневаться в том, что и в сегодняшней России, и в Донецкой и Луганской республиках подавляющее большинство граждан проголосует за единство Родины. Однако легитимная юридическая процедура будет совершенно необходима – в том числе и потому, что параллельно решается вопрос о финальной интеграции, то есть полном слиянии России и Белоруссии.

Более того, некоторые эксперты увязывают между собой два этих процесса. Политолог Максим Жаров, например, пишет в своём авторском телеграм-канале, что ожидать в ближайшее время выборов в союзный парламент России и Белоруссии вряд ли стоит – белорусское руководство к этому ещё не готово. Но зато:

Что в действительности может начать готовиться Кремлём с прицелом на март 2022 года – это референдум о признании независимости и/или вхождении ЛДНР в состав РФ. На Украине все идёт к повторению событий февраля 2014 года… Американцы могут предложить Кремлю "компромисс" в виде одновременного проведения плебисцита в Донбассе и в России.

Заметим, что в этом прогнозе "сдают" Донбасс России именно американцы – потому что уговорить Россию "не совершать новую ошибку" они не смогут, и удержать ситуацию на Украине не смогут тоже.

Что же, не будем лукавить: мы считаем, что такой прогноз – самый лучший из возможных. Россия должна сделать всё, чтобы сбылся именно он. Не потому, что сегодня вероятность этого так уж велика. А потому, что так будет правильно.