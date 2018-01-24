Америка без намордника • 52 • Аналитика



Отношения России с США быстро переходят от похолодания к заморозкам. Американцы один за другим наносят удары по самым чувствительным местам российской экономики – нефтегазовому и банковскому секторам. В феврале после опубликования в США списка бизнесменов, приближенных к высшей власти РФ и замешанных в коррупции, ожидается лютый холод. Но кое-кому в России от этого может стать очень жарко.



Российская элита в недоумении. Как же так? Г-н Трамп перед выборами обещал наладить отношения с Россией. А сейчас они худшие за последние 25 лет. Вину за это сваливают на неугомонных неоконсерваторов (неоконов), которые издавна формируют внешнюю политику США. Это особая группа влиятельных деятелей, этаких аристократов – отцов нации, которая считает бизнес, даже крупный, не вполне достойным занятием для истинных джентльменов. Их высокое призвание – определять международные отношения Америки.





Откровения дяди Дона



Совет национальной безопасности, Госдепартамент, ЦРУ, внешнеполитические отделы крупнейших газет и журналов, элитные университеты – вот среда обитания этих хищников ночи, готовых проливать кровь сотен тысяч в интересах, разумеется, неразумных людей, свет прогресса и демократии до которых приходится доносить с помощью бомб и ракет.



Хотя, конечно, с крупным бизнесом неоконы связаны теснейшим образом. По окончании престижных университетов они уходят в крупные банки и финансовые корпорации. Оттуда в высокую сферу внешней политики, недоступную для простолюдинов. А затем, честно послужив американскому империализму, опять на теплые, но уже гораздо более высокооплачиваемые места в банках. Все давно отлажено.



И вдруг появляется нувориш Трамп. Да, конечно, он добился впечатляющих достижений в непростом строительном бизнесе. Но во внешней политике – ноль. Между тем неоконам безразлично, кто сидит в Белом доме – демократ или консерватор. Рулят всегда они. Трамп попытался что-то делать по-своему, но его быстро вразумили дикой кампанией «разоблачений» в связях с Москвой.



Было бы, однако, опасным заблуждением считать, что дядюшка Дон – невинная жертва злобных неоконов. По части агрессивности он даст 100 очков форы любому выпускнику Гарварда или Принстона. Отметим, что г-н Трамп не только президент и успешный предприниматель. Он еще и автор нескольких книг на популярную тему «Как добиться успеха».



Возьмем одну из них: «Мысли по-крупному и не тормози». Там жизненная философия Трампа сформулирована предельно откровенно. Для понимания того, как будут развиваться отношения Америки с Россией, полезно ознакомиться с этими откровениями. Цитаты пространны, но они говорят о стиле Трампа больше, чем куча статей.



«…Если вы хотите выиграть, нужно быть крепким, как кремень, и готовым к тому, чтобы работать локтями и кулаками. Вас будут пытаться обворовать и растоптать. Вы должны принять бой, дать сдачи и надрать им задницу...



Когда кто-то намеренно вредит вам, мой совет: рассчитайтесь сполна! Если вы не сведете счеты, то вы – придурок! Если кто-то причинил вам вред, вцепитесь негодяю в горло...



Всегда бросайтесь на людей, которые бросились на вас. Всегда давайте сдачи. Мы живем в джунглях, где полно всяких зверей, которые обязательно попытаются напасть на вас. Если вы боитесь дать сдачи, люди станут воспринимать вас как лузера! Они будут знать: что бы они ни делали – оскорбляли вас, проявляли неуважение, открыто пользовались вами, им все сойдет с рук. Всегда давайте сдачи и сводите счеты.



Я обожаю раздавить оппонента и добиться своей выгоды… большего наслаждения для меня не существует. Сплошь и рядом вы слышите, как люди говорят: «Хорошая сделка – та, в которой выигрывают обе стороны». Чушь собачья! Классная сделка – это та, где выигрываете вы, а не ваш оппонент. Сокрушить оппонента и заполучить что-то для себя – вот в чем суть. В переговорах я люблю играть на тотальную победу». Русская база, миллиард долларов и защита от Израиля: хитрый иорданский план



Все предельно ясно, не правда ли? Изменил ли Трамп своим привычкам, превратившись из бизнесмена в главу государства? Ясно, что во внешней политике он исповедует те же принципы. «Классная сделка – эта та, где выигрываете вы, а не ваш оппонент». Как вы думаете, уважаемый читатель, какие инструкции получил спецпредставитель США по Украине г-н Волкер. Искать компромисс? Или «сокрушить оппонента и получить что-то для себя»?



Трамп скорее всего хотел улучшить отношения с Россией не потому, что мы нравимся ему больше, чем тем же неоконам. Нет, это было проявление прагматизма. Он не хотел тратить силы и средства на имперскую внешнюю политику, ибо его цель – реиндустриализация США, дабы не отстать от стремительно развивающегося Китая. Его задача – сконцентрировать энергию нации на модернизации страны. Он считает, что такие несущественные вещи, как кто и как правит в Москве, не должны отвлекать от значительно более важных дел. Улучшить отношения с Россией означало для него нейтрализовать нашу страну как источник проблем, отвлекающих от стратегической цели.



Не получилось. Президент США в отличие от России лишь один из элементов системы формирования внешней политики. Правила игры установлены очень давно, и попытка изменить их провалилась. Как рациональный бизнесмен Трамп решил, что ему выгоднее играть по устоявшимся правилам. Русофобия так русофобия! Какая разница!



Разбитый нос лучше чует



«Горячая война» США против России сейчас невозможна. В Америке это понимают. Однако терпеливо ждут, когда окончательно деградируют наши машиностроение и наука. И основания есть: очередные урезания бюджета показывают, что проблемы поддержания обороноспособности пока сохраняются. В 2018 году наши военные расходы составят 46 миллиардов долларов. А в Соединенных Штатах – свыше 700 миллиардов. Разница более чем в 15 раз!



Американцы умеют терпеливо ждать, при необходимости десятилетиями, пока их главный противник не ослабнет, чтобы в нужный момент нанести решающий удар. Сейчас острие атаки направлено в экономическую сферу. Кроме того, закон о санкциях, принятый в августе прошлого года, напрямую затрагивает ближайшее окружение руководства страны. Упадок сил у гегемона. Пентагон официально признал себя «слабаком»



Это особо иезуитская стратегия – свалить главу государства руками тех, кого он поднял к вершинам богатства и власти. Впрочем, сколько раз в истории такое уже случалось. Достаточно вспомнить царя Николая II, которого валили вовсе не большевики, а его родственники и ближайшее окружение с активным участием английских и французских «союзничков». Вот и «российский» Альфа-банк уже заявил, что не будет кредитовать оборонную промышленность. Мол, не хочется попадать под санкции. Пробоин в корпусе корабля еще нет, но крысы уже побежали…



При этом будет весьма трудно поднять народ в свою защиту криками «враг на пороге». «Зачистка» российских олигархов, разворовавших общенародную собственность и спрятавших деньги за рубеж, станет восприниматься обществом скорее со злорадством. Вряд ли найдется много желающих посочувствовать хищникам, которых хочет сожрать еще более крупный зверь.



Переживания банкиров, лишившихся дешевых кредитов на Западе, страдания нефтяников и газовиков из-за перекрытого доступа к новейшим технологиям вряд ли затронут чувства рядового гражданина, сталкивающегося с проблемами ежедневного выживания. Однако угроза нависает не только над банкирами-олигархами, а над всей Россией. Как действовать в этой ситуации?



Ничего нового в попытках изоляции нашей страны нет. СССР подвергался тотальному бойкоту со времени своего создания. И что? Не просто выжили, но и создали мощнейшую армию, промышленность, науку.



И сейчас мы способны парировать санкции, вернув в страну 100 миллиардов долларов (шесть триллионов рублей) из банков США и возродив наши некогда могучие отрасли. Но для начала Россия должна проявлять твердость в отношениях с Америкой. Такие благородные жесты, как приглашение детей американских дипломатов США на елку в Кремле в ответ на высылку десятков наших дипломатов с семьями для США, – признак слабости. Там это воспринимают как сигнал для продолжения и усиления давления на Россию. Бонусы от возможного провала «Оливковой ветви»: США ищут инструменты для развёртывания контингента на западе Алеппо



Почитайте, что на сей счет пишет весьма осведомленный американец: «Чрезмерно осторожная дипломатия России лишь повысила вероятность того, что Вашингтон неправильно ее поймет… Не принимая просьбы отколовшихся русских провинций Украины воссоединиться с Россией, российские власти открывают Вашингтону дорогу к тому, чтобы предоставлять военные средства своим украинским марионеткам в их попытках захватить эти провинции. Если эти попытки увенчаются успехом, престижу России будет нанесен ущерб, а Вашингтон получит новый стимул для агрессивных действий. Рано или поздно Россия будет вынуждена встать и драться. Преждевременное провозглашение Россией победы в Сирии и вывод из этой страны Вооруженных Сил предоставили США возможность остаться в Сирии и предпринять попытку возобновить свои усилия по свержению правительства Асада. России следовало бы отстаивать свою победу. Если же Россия не сделает этого, то она побудит Вашингтон к более агрессивным действиям».



Думаете, это написал кто-то из немногочисленных американских русофилов? Как бы не так! Это Пол Робертс – представитель той самой американской аристократии, бывший заместитель министра финансов в администрации Рейгана, автор таких влиятельных изданий, как Wall Street Journal, Businessweek, Washington Times. Собственно, в администрации Рейгана других и быть не могло. Однако Робертс – реалист и понимает, что оголтелая русофобия неоконов рано или поздно вгонит страну в авантюру, схожую по катастрофическим последствиям с вьетнамской.



Вернемся еще раз к жизненным установкам нашего главного «партнера» – президента Трампа: «Если кто-то причинил вам вред, вцепитесь негодяю в горло. Всегда бросайтесь на людей, которые бросились на вас. Не позволяйте пинать себя, как футбольный мяч. Всегда давайте сдачи».



По-моему, неплохой набор принципов и для российской внешней политики в нынешних отношениях с западным миром. Когда нашим заклятым друзьям разбили нос в Сирии, нам негласно аплодировал весь мир, уставший от американской наглости. Укрепление Вооруженных Сил на основе сильной экономики, возрождения науки и промышленности – нехитрый секрет того, как эффективно ответить желающим вцепиться нам в горло. Вы согласны, уважаемый читатель? Отношения России с США быстро переходят от похолодания к заморозкам. Американцы один за другим наносят удары по самым чувствительным местам российской экономики – нефтегазовому и банковскому секторам. В феврале после опубликования в США списка бизнесменов, приближенных к высшей власти РФ и замешанных в коррупции, ожидается лютый холод. Но кое-кому в России от этого может стать очень жарко.Российская элита в недоумении. Как же так? Г-н Трамп перед выборами обещал наладить отношения с Россией. А сейчас они худшие за последние 25 лет. Вину за это сваливают на неугомонных неоконсерваторов (неоконов), которые издавна формируют внешнюю политику США. Это особая группа влиятельных деятелей, этаких аристократов – отцов нации, которая считает бизнес, даже крупный, не вполне достойным занятием для истинных джентльменов. Их высокое призвание – определять международные отношения Америки.Совет национальной безопасности, Госдепартамент, ЦРУ, внешнеполитические отделы крупнейших газет и журналов, элитные университеты – вот среда обитания этих хищников ночи, готовых проливать кровь сотен тысяч в интересах, разумеется, неразумных людей, свет прогресса и демократии до которых приходится доносить с помощью бомб и ракет.Хотя, конечно, с крупным бизнесом неоконы связаны теснейшим образом. По окончании престижных университетов они уходят в крупные банки и финансовые корпорации. Оттуда в высокую сферу внешней политики, недоступную для простолюдинов. А затем, честно послужив американскому империализму, опять на теплые, но уже гораздо более высокооплачиваемые места в банках. Все давно отлажено.И вдруг появляется нувориш Трамп. Да, конечно, он добился впечатляющих достижений в непростом строительном бизнесе. Но во внешней политике – ноль. Между тем неоконам безразлично, кто сидит в Белом доме – демократ или консерватор. Рулят всегда они. Трамп попытался что-то делать по-своему, но его быстро вразумили дикой кампанией «разоблачений» в связях с Москвой.Было бы, однако, опасным заблуждением считать, что дядюшка Дон – невинная жертва злобных неоконов. По части агрессивности он даст 100 очков форы любому выпускнику Гарварда или Принстона. Отметим, что г-н Трамп не только президент и успешный предприниматель. Он еще и автор нескольких книг на популярную тему «Как добиться успеха».Возьмем одну из них: «Мысли по-крупному и не тормози». Там жизненная философия Трампа сформулирована предельно откровенно. Для понимания того, как будут развиваться отношения Америки с Россией, полезно ознакомиться с этими откровениями. Цитаты пространны, но они говорят о стиле Трампа больше, чем куча статей.«…Если вы хотите выиграть, нужно быть крепким, как кремень, и готовым к тому, чтобы работать локтями и кулаками. Вас будут пытаться обворовать и растоптать. Вы должны принять бой, дать сдачи и надрать им задницу...Когда кто-то намеренно вредит вам, мой совет: рассчитайтесь сполна! Если вы не сведете счеты, то вы – придурок! Если кто-то причинил вам вред, вцепитесь негодяю в горло...Всегда бросайтесь на людей, которые бросились на вас. Всегда давайте сдачи. Мы живем в джунглях, где полно всяких зверей, которые обязательно попытаются напасть на вас. Если вы боитесь дать сдачи, люди станут воспринимать вас как лузера! Они будут знать: что бы они ни делали – оскорбляли вас, проявляли неуважение, открыто пользовались вами, им все сойдет с рук. Всегда давайте сдачи и сводите счеты.Я обожаю раздавить оппонента и добиться своей выгоды… большего наслаждения для меня не существует. Сплошь и рядом вы слышите, как люди говорят: «Хорошая сделка – та, в которой выигрывают обе стороны». Чушь собачья! Классная сделка – это та, где выигрываете вы, а не ваш оппонент. Сокрушить оппонента и заполучить что-то для себя – вот в чем суть. В переговорах я люблю играть на тотальную победу».Все предельно ясно, не правда ли? Изменил ли Трамп своим привычкам, превратившись из бизнесмена в главу государства? Ясно, что во внешней политике он исповедует те же принципы. «Классная сделка – эта та, где выигрываете вы, а не ваш оппонент». Как вы думаете, уважаемый читатель, какие инструкции получил спецпредставитель США по Украине г-н Волкер. Искать компромисс? Или «сокрушить оппонента и получить что-то для себя»?Трамп скорее всего хотел улучшить отношения с Россией не потому, что мы нравимся ему больше, чем тем же неоконам. Нет, это было проявление прагматизма. Он не хотел тратить силы и средства на имперскую внешнюю политику, ибо его цель – реиндустриализация США, дабы не отстать от стремительно развивающегося Китая. Его задача – сконцентрировать энергию нации на модернизации страны. Он считает, что такие несущественные вещи, как кто и как правит в Москве, не должны отвлекать от значительно более важных дел. Улучшить отношения с Россией означало для него нейтрализовать нашу страну как источник проблем, отвлекающих от стратегической цели.Не получилось. Президент США в отличие от России лишь один из элементов системы формирования внешней политики. Правила игры установлены очень давно, и попытка изменить их провалилась. Как рациональный бизнесмен Трамп решил, что ему выгоднее играть по устоявшимся правилам. Русофобия так русофобия! Какая разница!«Горячая война» США против России сейчас невозможна. В Америке это понимают. Однако терпеливо ждут, когда окончательно деградируют наши машиностроение и наука. И основания есть: очередные урезания бюджета показывают, что проблемы поддержания обороноспособности пока сохраняются. В 2018 году наши военные расходы составят 46 миллиардов долларов. А в Соединенных Штатах – свыше 700 миллиардов. Разница более чем в 15 раз!Американцы умеют терпеливо ждать, при необходимости десятилетиями, пока их главный противник не ослабнет, чтобы в нужный момент нанести решающий удар. Сейчас острие атаки направлено в экономическую сферу. Кроме того, закон о санкциях, принятый в августе прошлого года, напрямую затрагивает ближайшее окружение руководства страны.Это особо иезуитская стратегия – свалить главу государства руками тех, кого он поднял к вершинам богатства и власти. Впрочем, сколько раз в истории такое уже случалось. Достаточно вспомнить царя Николая II, которого валили вовсе не большевики, а его родственники и ближайшее окружение с активным участием английских и французских «союзничков». Вот и «российский» Альфа-банк уже заявил, что не будет кредитовать оборонную промышленность. Мол, не хочется попадать под санкции. Пробоин в корпусе корабля еще нет, но крысы уже побежали…При этом будет весьма трудно поднять народ в свою защиту криками «враг на пороге». «Зачистка» российских олигархов, разворовавших общенародную собственность и спрятавших деньги за рубеж, станет восприниматься обществом скорее со злорадством. Вряд ли найдется много желающих посочувствовать хищникам, которых хочет сожрать еще более крупный зверь.Переживания банкиров, лишившихся дешевых кредитов на Западе, страдания нефтяников и газовиков из-за перекрытого доступа к новейшим технологиям вряд ли затронут чувства рядового гражданина, сталкивающегося с проблемами ежедневного выживания. Однако угроза нависает не только над банкирами-олигархами, а над всей Россией. Как действовать в этой ситуации?Ничего нового в попытках изоляции нашей страны нет. СССР подвергался тотальному бойкоту со времени своего создания. И что? Не просто выжили, но и создали мощнейшую армию, промышленность, науку.И сейчас мы способны парировать санкции, вернув в страну 100 миллиардов долларов (шесть триллионов рублей) из банков США и возродив наши некогда могучие отрасли. Но для начала Россия должна проявлять твердость в отношениях с Америкой. Такие благородные жесты, как приглашение детей американских дипломатов США на елку в Кремле в ответ на высылку десятков наших дипломатов с семьями для США, – признак слабости. Там это воспринимают как сигнал для продолжения и усиления давления на Россию.Почитайте, что на сей счет пишет весьма осведомленный американец: «Чрезмерно осторожная дипломатия России лишь повысила вероятность того, что Вашингтон неправильно ее поймет… Не принимая просьбы отколовшихся русских провинций Украины воссоединиться с Россией, российские власти открывают Вашингтону дорогу к тому, чтобы предоставлять военные средства своим украинским марионеткам в их попытках захватить эти провинции. Если эти попытки увенчаются успехом, престижу России будет нанесен ущерб, а Вашингтон получит новый стимул для агрессивных действий. Рано или поздно Россия будет вынуждена встать и драться. Преждевременное провозглашение Россией победы в Сирии и вывод из этой страны Вооруженных Сил предоставили США возможность остаться в Сирии и предпринять попытку возобновить свои усилия по свержению правительства Асада. России следовало бы отстаивать свою победу. Если же Россия не сделает этого, то она побудит Вашингтон к более агрессивным действиям».Думаете, это написал кто-то из немногочисленных американских русофилов? Как бы не так! Это Пол Робертс – представитель той самой американской аристократии, бывший заместитель министра финансов в администрации Рейгана, автор таких влиятельных изданий, как Wall Street Journal, Businessweek, Washington Times. Собственно, в администрации Рейгана других и быть не могло. Однако Робертс – реалист и понимает, что оголтелая русофобия неоконов рано или поздно вгонит страну в авантюру, схожую по катастрофическим последствиям с вьетнамской.Вернемся еще раз к жизненным установкам нашего главного «партнера» – президента Трампа: «Если кто-то причинил вам вред, вцепитесь негодяю в горло. Всегда бросайтесь на людей, которые бросились на вас. Не позволяйте пинать себя, как футбольный мяч. Всегда давайте сдачи».По-моему, неплохой набор принципов и для российской внешней политики в нынешних отношениях с западным миром. Когда нашим заклятым друзьям разбили нос в Сирии, нам негласно аплодировал весь мир, уставший от американской наглости. Укрепление Вооруженных Сил на основе сильной экономики, возрождения науки и промышленности – нехитрый секрет того, как эффективно ответить желающим вцепиться нам в горло. Вы согласны, уважаемый читатель? Автор: Тетекин Вячеслав Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 52 Источник Похожие новости Русская база, миллиард долларов и защита от Израиля: хитрый иорданский план Скандалы и интриги в 20-й армии Западного военного округа Америка без намордника

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