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American Spectator "начистоту" об Украине: Важнее отношения с Россией

13 декабря 2021, 07:20  •  46 • Политика
Эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа на страницах издания American Spectator высказался "начистоту" об Украине. По его словам, для США существенно важнее отношения с Россией, чем бесполезная борьба за независимость Украины.
Как заявил Семпа в своём материале, Украина находится в сфере влияния России и США не должны бороться за её независимость. По его словам, Соединённые Штаты могут "от всей души надеяться и желать ей независимости и свободы, но, скажем начистоту, американские парни не должны сражаться и умирать за независимость Украины".
При этом он отметил, что большинство американцев удивилось бы, узнав, что сегодня США по договору обязаны защищать Албанию, Эстонию, Латвию, Литву, Румынию, Болгарию, Словакию и Хорватию.
"Независимость Украины не является жизненно важным интересом США в сфере национальной безопасности", - подчеркнул он.
При этом он отметил, что ухудшение отношений с Россией вызвало необоснованное расширение НАТО на Восток. Однако Россия не представляет угрозу для США и Европы, как в своё время Советский Союз. По мнению эксперта, основная опасность для США исходит от Китая и, играя против России, Вашингтон сближает эти две гигантские державы. Семпа отметил, что властям США стоило бы добиться разрядки в отношениях с нашей страной, "чтобы не вести холодные войны на два фронта".

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