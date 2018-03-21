|
American Conservative: Перед началом новой холодной войны из-за Скрипаля - подумайте немного головой
21 марта 2018, 03:09 • 59 • Политика
Отравление в Солсбери не выгодно ни России, ни Кремлю, ни Путину, пишет американский политик и публицист.
До конца расследования дела об отравлении британского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля в Солсбери еще много месяцев, а власти Великобритании уже назначили Россию главным подозреваемым. Однако если хоть на секунду задуматься, то станет ясно, что у России нет никакого мотива для совершения данного преступления, пишет американский политик и публицист Патрик Бьюкенен в статье для American Conservative.
Он напоминает западным политикам известные слова Цицерона "Cui bono?", что в переводе с латинского означает "кому выгодно?" или "кто от этого выигрывает?". Бьюкенен указывает, что в данной ситуации это точно не Россия и не ее президент.
Единственный, кто выигрывает в данной ситуации - это силы, стремящиеся создать вечный раскол между Россией и Западом. Поэтому прежде, чем начинать новую холодную войну, которая легко может превратиться в "горячую", стоит остановиться и хорошенько во всем разобраться, призывает Бьюкенен.
Подпишитесь на нас
59
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
15 марта 2018, 00:54
|
16 марта 2018, 09:24
|
19 марта 2018, 21:54
|
17 марта 2018, 04:54
|
19 марта 2018, 00:39
|
18 марта 2018, 16:39
|
20 марта 2018, 17:24