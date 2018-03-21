American Conservative: Перед началом новой холодной войны из-за Скрипаля - подумайте немного головой

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Отравление в Солсбери не выгодно ни России, ни Кремлю, ни Путину, пишет американский политик и публицист.

До конца расследования дела об отравлении британского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля в Солсбери еще много месяцев, а власти Великобритании уже назначили Россию главным подозреваемым. Однако если хоть на секунду задуматься, то станет ясно, что у России нет никакого мотива для совершения данного преступления, пишет американский политик и публицист Патрик Бьюкенен в статье для American Conservative.

Он напоминает западным политикам известные слова Цицерона "Cui bono?", что в переводе с латинского означает "кому выгодно?" или "кто от этого выигрывает?". Бьюкенен указывает, что в данной ситуации это точно не Россия и не ее президент.

"Безусловно, в данном случае это не выгодно ни России, ни Кремлю, ни Путину", - пишет Бьюкенен.

Единственный, кто выигрывает в данной ситуации - это силы, стремящиеся создать вечный раскол между Россией и Западом. Поэтому прежде, чем начинать новую холодную войну, которая легко может превратиться в "горячую", стоит остановиться и хорошенько во всем разобраться, призывает Бьюкенен.

"Только полный болван мог не знать, к каким политическим осложнениям в отношениях России с США и Британией приведет это злодеяние. Прежде чем мы начнем вторую холодную войну с Россией, которая может привести к войне горячей (чего удалось избежать в годы первой холодной войны), давайте постараемся во всем разобраться", - подводит итог эксперт.