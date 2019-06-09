Амбиций меньше не стало: Проигравший выборы Порошенко заявил о желании стать правой рукой Зеленского

В том случае если на парламентских выборах, назначенных на 21 июля, партия Петра Порошенко одержит победу, то он сам готов стать премьер-министром Украины.

Об этом сам бывший президент заявил на съезде свой партии, сменившей название с "Блока Петра Порошенко" на "Европейскую солидарность".

На заявление бывшего украинского гаранта отреагировал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

"Амбиции Порошенко велики, и они не уменьшаются после поражения на президентских выборах. Данное заявление — одно из главных, демонстрирующих это. Конечно, прохождение его партии в парламент возможно, но вопрос в проценте", — сказал сенатор в беседе с RT.

Однако, добавил Цеков, едва ли число голосов, которые "Европейская солидарность" сможет набрать на предстоящие выборах в Раду, будет сколько-нибудь убедительным.