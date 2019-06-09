|
Амбиций меньше не стало: Проигравший выборы Порошенко заявил о желании стать правой рукой Зеленского
09 июня 2019, 21:39 • 61 • В мире
Экс-президент Украины Петр Порошенко, проигравший прошедшие в апреле выборы, теперь хочет стать "правой рукой Зеленского", то есть метит на пост главы украинского правительства. "Амбиций меньше не стало", - прокомментировали это сообщение в Совете Федерации России.
В том случае если на парламентских выборах, назначенных на 21 июля, партия Петра Порошенко одержит победу, то он сам готов стать премьер-министром Украины.
Об этом сам бывший президент заявил на съезде свой партии, сменившей название с "Блока Петра Порошенко" на "Европейскую солидарность".
На заявление бывшего украинского гаранта отреагировал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
"Амбиции Порошенко велики, и они не уменьшаются после поражения на президентских выборах. Данное заявление — одно из главных, демонстрирующих это. Конечно, прохождение его партии в парламент возможно, но вопрос в проценте", — сказал сенатор в беседе с RT.
Однако, добавил Цеков, едва ли число голосов, которые "Европейская солидарность" сможет набрать на предстоящие выборах в Раду, будет сколько-нибудь убедительным.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
61
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 июня 2019, 12:09
|
06 июня 2019, 05:54
|
06 июня 2019, 09:09
|
07 июня 2019, 10:54
|
08 июня 2019, 19:39
|
07 июня 2019, 04:39
|
06 июня 2019, 05:54