«Амбиции зашкаливают»: зачем Польша намерена построить остров в Калининградском заливе

Польша планирует возвести в Калининградском заливе остров площадью 181 га, сообщается в правительственном тендере. Ранее в рамках этого же проекта Варшава заявляла о намерении прорыть канал через Балтийскую косу. Как отмечают эксперты, предполагаемая масштабная стройка может иметь необратимые последствия для экосистемы всего региона, в том числе и его российской части. Однако все запросы экологов Польша до сих пор игнорировала. Власти Калининградской области сомневаются, что Варшаве удастся согласовать проект с международным сообществом. Подобную реакцию политологи объясняют военно-стратегическими амбициями Польши — её активность в заливе связана с развитием оборонной инфраструктуры. Речь идёт, например, о противодействии «российской угрозе» и расширении сотрудничества с США.

Польша намеревается не только прорыть канал, который разделит надвое Балтийскую косу, но и возвести искусственный остров в Калининградском (Вислинском) заливе. Такая информация содержится в сообщениях польских СМИ, ссылающихся на материалы Морского управления в Гдыни, а также параметры тендера, опубликованного ранее на правительственном портале.

По предварительным данным, остров высотой 2—3 м над уровнем моря будет иметь эллиптическую форму. В результате насыпных работ площадь Польши увеличится на 181 га — новый участок суши будет виден даже из космоса. Однако, как следует из польских газет, в туристических целях остров использоваться не будет.

Заявки на выполнение первого этапа работ принимаются до 7 марта. Также в первом полугодии будет объявлен конкурс на вторую часть проекта — углубление дна в Калининградском заливе и работы на впадающей в него реке Эльблонг.

Напомним, что Балтийская коса (в Польше её называют Вислинской косой. — RT) отделяет Гданьскую бухту от Калининградского залива, часть береговой линии которого относится к Польше. В частности, речь идёт о прибрежном городе Эльблонге и его морском порте. Сейчас для того, чтобы туда попасть, судам приходится проходить через пролив, расположенный в российской части косы, близ Балтийска. Протяжённость косы составляет 65 км, из которых 35 км относятся к территории РФ.

План строительства канала и искусственного острова в Калининградском заливе

© Материалы Морского бюро в Гдыне

Решение прорыть искусственный канал через Балтийскую косу приняла правящая партия «Право и справедливость» ещё в мае 2016 года. Стоимость проекта оценивается примерно в 880 млн злотых (около $235 млн). Прошлым летом польское правительство сообщило, что средства на строительство уже предусмотрены в бюджете. Протяжённость канала составит 1,3 км, глубина — 5 м. Предполагается, что после реализации проекта в порт Эльблонг смогут заходить морские корабли, корпус которых может достигать 100 м в длину, 20 м в ширину, а осадка — 4 м.

Слухи о планах Варшавы построить второй канал через Балтийскую косу циркулировали в прессе ещё в 2004 году. Уже тогда это весьма обеспокоило экологов.

«Необратимые изменения биоценоза»

Согласно Хельсинкской конвенции по защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ), Варшава обязана информировать российскую сторону о возможных последствиях для экосистемы Балтийского моря, которые может повлечь её проект. Однако польская сторона до сих пор не отвечала на письменные запросы, которые направляли российские экологи. Об этом ранее рассказал журналистам глава Калининградской области Антон Алиханов.

Кроме того, 13 января Алиханов заявил, что «им (Польше. — RT) ещё надо согласовать с Еврокомиссией разрешение на строительство этого канала, надо согласовать, кстати, с Россией тоже».

Согласно 26-й статье конвенции, споры между участниками документа могут решаться при посредничестве третьей стороны или компетентной международной организации. Если разногласия не получится урегулировать в таком порядке, то спор может быть вынесен на рассмотрение специально учреждённого арбитражного суда, постоянно действующего арбитражного суда или Международного суда.

Впрочем, по мнению директора Всероссийского института природы, заслуженного эколога России Андрея Пешкова, специалистам в данном случае не требуется специальное судебное разбирательство, чтобы доказать неправомерность планов Польши. Как пояснил эксперт, в международном праве действует универсальное правило, согласно которому все споры должны разрешаться в порядке консенсуса. То есть если хотя бы одна из сторон договора выступает против, то вопрос откладывается до того момента, пока не будет найдено компромиссное решение.

«Думаю, что в данном случае не потребуется судебное рассмотрение, так как без достижения консенсуса реализация проекта будет автоматически считаться незаконной с точки зрения международного права», — подчеркнул Пешков в интервью RT.

По его словам, любое грубое вмешательство, как правило, приводит к уничтожению памятников природы, и, прежде чем возводить искусственные сооружения в морской среде, по всем действующим международным нормам необходимо провести оценку экологического воздействия.

«Скорее всего, польские власти не станут проводить такую оценку в надлежащем порядке и вряд ли согласуют это строительство с другими участниками ХЕЛКОМ. Вряд ли соседи Польши согласятся с такой постановкой вопроса, когда польская сторона будет по своему усмотрению изменять гидрологический режим в Балтийском море, создавая новые морские объекты. Это, без сомнений, приведёт к необратимым изменениям биоценоза», — подчеркнул Пешков в беседе с RT.

Демонстративная акция

Польская сторона заявляет об экономических предпосылках строительства канала, но, по мнению аналитиков, истинные мотивы лежат в политической плоскости.

Высказывания польских государственных деятелей только подтверждают эту версию. Как заявил ранее в интервью «Польскому радио» лидер правящей партии Ярослав Качиньский, строительство канала через Балтийскую косу станет демонстрацией того, что «времена, когда россияне диктовали нам, что мы можем, а чего не можем на нашей территории, прошли».

В правительственном постановлении о строительстве водного пути через Вислинскую косу, обнародованном в мае 2016 года, прямо говорилось, что проект направлен не только на экономическое развитие Эльблонга и других северо-восточных территорий Польши, но и на повышение безопасности путём введения бесплатной навигации для кораблей ВМС Польши. Сейчас для этих целей польская сторона использует пролив, расположенный в районе российского Балтийска.

Как подчёркивается в документе, в результате эти инвестиции обеспечат безопасность внешних границ Европейского союза и Вислинского залива.

«Это особенно важно в контексте существующих геополитических угроз», — уточняется в постановлении.

О том, что к строительству канала Варшаву подтолкнули соображения безопасности, ранее заявлял польский министр морского хозяйства и водного транспорта Марек Грубарчик. Это подтверждали и в польском Минобороны.

Отметим, что именно в Эльблонге дислоцирован штаб многонациональной дивизии НАТО «Северо-Восток», части которой размещаются на территории Польши и стран Балтии. Также здесь находится штаб сухопутной дивизии польской армии.

Порт Эльблонг

© Mariusz0005

Варшава в последнее время активно наращивает свои вооружённые силы и оборонные расходы, аргументируя эту политику «российской угрозой». Новые военные формирования и инфраструктура создаются преимущественно в восточных районах страны, в направлении Калининградской области и Белоруссии. В ноябре прошлого года глава польского Минобороны Мариуш Блащак утвердил график формирования новой 18-й «Железной дивизии», которая должна быть полностью готова к участию в возможных боевых действиях к 2026 году.

При этом Варшава рассчитывает привлечь на свою территорию армейские подразделения ВС США. Ранее польские власти обратились к Вашингтону с предложением разместить в Польше военную базу, заявив о готовности компенсировать американским партнёрам расходы. Однако Белый дом отреагировал на эту инициативу сдержанно.

«Повысить привлекательность»

По мнению Сергея Ермакова, руководителя сектора проблем региональной безопасности Центра военно-политических исследований РИСИ, одним из мотивов, которым руководствуется Варшава, готовясь прорыть канал через Балтийскую косу, может быть стремление повысить привлекательность Польши в глазах американского командования.

«Польша рассчитывает стать очень важным партнёром для США. И если польская сторона получит большую свободу манёвров на море, то её привлекательность в стратегическом плане для Вашингтона также может возрасти. Всё это делается под риторические разговоры о «российской военной угрозе», — пояснил Ермаков в интервью RT.

Эксперт добавил, что идея строительства канала лежит в русле общей тактики консерваторов из ПиС.

«Не секрет, что инфраструктурные, экономические и политические амбиции польского правительства сейчас зашкаливают, Варшава хочет одновременно стать и газовым хабом в пику «Северному потоку», и опорной страной НАТО в Европе, и т. п. Строительство канала — лишь часть целой череды амбициозных замыслов», — напоминает Ермаков.

Учения НАТО в Польше

Reuters

© Cezary Aszkielowicz/Agencja Gazeta

Если прежние власти Польши мирились с необходимостью получать разрешение на прохождение своих судов через канал в районе Балтийска, где находится крупная военно-морская база РФ, то действующее польское правительство такой порядок не устраивает.

Впрочем, если исходить из предварительных данных, то глубины канала будет недостаточно для прохождения крупных военно-морских кораблей, считает Ермаков. Но, по его мнению, делать выводы об окончательных характеристиках искусственного канала преждевременно.

«Когда в Варшаве уже открыто говорят о военно-политических мотивах стройки, нельзя исключать, что не только сам канал, но и насыпной остров, который должен появиться в Калининградском заливе, также будет использоваться по линии польского Минобороны», — заключил эксперт.