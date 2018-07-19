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Амбиции и политическая борьба: Путин рассказал о попытках элит США дезавуировать итоги саммита в Хельсинки
19 июля 2018, 19:09 • 32 • В мире
В США действуют определённые силы, которые готовы с лёгкостью принести российско-американские отношения в жертву своим амбициям в ходе внутриполитической борьбы. Сейчас эти силы пытаются принизить, дезавуировать итоги саммита президентов России и США в Хельсинки, заявил Владимир Путин на совещании послов и постпредов России в международных организациях. По словам российского лидера, эти люди обладают достаточным могуществом, чтобы «впаривать» миллионам американцев различные сложно укладывающиеся в нормальную логику истории. Аналогичной точки зрения придерживается глава Белого дома Дональд Трамп. Он убеждён: некоторым оппонентам настолько неприятны его успехи в налаживании отношений с Москвой, что они скорее бы предпочли войну с РФ.
В Соединённых Штатах действуют определённые силы, которые готовы принести российско-американские отношения в жертву внутриполитической борьбе. И в настоящее время эти силы активно пытаются дезавуировать результаты саммита президентов России и США в Хельсинки. Такое заявление сделал Владимир Путин в ходе выступления на совещании послов и постпредов России в международных организациях.
По его словам, на встрече с Дональдом Трампом они сошлись во мнении, что двусторонние отношения в настоящий момент находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, а по ряду параметров дела обстоят даже хуже, чем во времена холодной войны.
Российский лидер подчеркнул важность этой полноформатной встречи и назвал её началом пути к позитивным изменениям. При этом Путин отметил, что было бы наивно полагать, что копившиеся годами проблемы будут решены за несколько часов, и добавил, что никто не рассчитывал на такой исход переговоров.
«Посмотрим, конечно, как будут дальше развиваться события. Тем более что определённые силы в Америке пытаются принизить, дезавуировать результаты встречи в Хельсинки, — заявил Путин.
Кроме того, подчеркнул президент РФ, ущерб наносится бизнесу — партнёрам из России и США становится сложнее вести совместную работу.
«Готовы жертвовать интересами своего бизнеса, который теряет многомиллионные контракты, теряет российский рынок, рабочими местами в самих Соединённых Штатах, пускай немногочисленными, но всё-таки имеющимися в связи с кооперацией с российскими партнёрами, — счёт идёт на десятки тысяч, а может быть, пойдёт и на сотни тысяч», — добавил Путин.
Эти силы в США, по словам президента, также готовы принести в жертву интересы своих союзников как в Европе, так и на Ближнем Востоке. Более того, они готовы пожертвовать вопросами обеспечения собственной безопасности.
«Обращаю ваше внимание на то, что в 2021 году заканчивает действие договор СНВ-III. По большому счёту мы могли бы жить и без него даже ещё несколько лет назад. Но всё-таки сделали правильный шаг, пошли на заключение этого соглашения. И если сегодня, прямо сейчас не будет начата работа по его продлению, пролонгации, то через полтора года он просто закончится — его не будет», — подчеркнул Путин.
Президент добавил, что такие силы совершенно не вписываются в российскую политическую философию, поскольку государственные чиновники прежде всего должны думать о фундаментальных интересах страны и общества, всегда ставя их выше собственных.
По его словам, про таких в своё время писали известные писатели-сатирики Илья Ильф и Евгений Петров, называя их «жалкие, ничтожные люди».
«Но это не так. В данном случае это не так. Это люди и не жалкие, и не ничтожные, а наоборот, довольно могущественные, сильные, если могут «впаривать» (извините за моветон) своим гражданам, миллионам своих граждан различные трудноперевариваемые в нормальной логике истории. Но они могут это делать», — заявил Путин.
Он отметил, что это обстоятельство нужно учитывать в ходе практической дипломатической работы на американском направлении: «Это факты, с которыми мы сталкиваемся сегодня».
Вместе с тем глава государства заявил, что Россия открыта для развития контактов с Соединёнными Штатами на равноправной и взаимовыгодной основе.
«Это нужно не только двум нашим народам, но и всему миру. Как крупнейшие ядерные державы мы несём особую ответственность за обеспечение стратегической стабильности и безопасности», — добавил президент.
Он также рассказал, что в ходе встречи с Дональдом Трампом в Хельсинки отмечалась важность поиска позитивной, нацеленной на совместную работу повестки и актуальность поиска точек соприкосновения между Россией и Западом.
В ходе своего выступления глава государства поблагодарил всех сотрудников и ветеранов МИД за работу по защите национальных интересов России и вклад в развитие международного сотрудничества.
По его словам, в условиях динамичной ситуации в мире Москва последовательно проводит «ответственный и самостоятельный» внешнеполитический курс, а участие России в мировых делах продиктовано ключевым национальным интересом — обеспечением максимально благоприятных условий для прорывного развития страны. Причём линию Москвы на обеспечение глобальной безопасности и стабильности разделяют союзники России ОДКБ, партнёры по СНГ, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.
Напомним, что после саммита в Хельсинки американские политики и средства массовой информации обрушились с критикой на президента США. Журналисты и сенаторы называли поведение Дональда Трампа на пресс-конференции по итогам встречи «позорным», «покорным» и «постыдным».
Сенатор-республиканец Бен Сасс и конгрессмен-демократ Ричард Блюменталь раскритиковали президента за то, что он возложил ответственность за ухудшение двусторонних отношений как на Москву, так и на Вашингтон.
Влиятельный республиканец Джон Маккейн назвал пресс-конференцию в Хельсинки «одним из самых позорных выступлений американского президента, которые только можно припомнить».
А миллионер и сторонник демократов Том Штайер призвал начать в отношении Трампа импичмент. «Сегодня американцы и наши союзники по всему миру стали свидетелями самого позорного и ужасного выступления президента США в нашей истории, — заявил Штайер. — Весь мир видел, что Владимир Путин полностью контролирует Дональда Трампа... Трамп должен быть подвергнут импичменту во имя сохранения нашей демократии и безопасности нашей республики!»
Кроме того, в четверг, 19 июля, американский журнал Time разместил на обложке своего нового выпуска синтетическое изображение, полученное слиянием фотографий президентов России и Соединённых Штатов. В официальном Twitter издания была опубликована анимированная версия обложки, на которой лицо Дональда Трампа превращается в лицо Владимира Путина.
Этот номер издания посвящён прошедшим переговорам в Хельсинки.
На этом фоне президент Соединённых Штатов продолжает жёстко критиковать своих политических оппонентов. Накануне Трамп заявил, что некоторые силы не могут смириться с тем, что он поладил с российским лидером.
Позднее он подчеркнул, что этой позиции придерживаются не только политики, но и средства массовой информации.
«Фейковые СМИ так сильно хотят увидеть серьёзную конфронтацию с Россией, даже такую конфронтацию, которая может привести к войне. Они так сильно и отчаянно давят и ненавидят тот факт, что у меня, вероятно, будут хорошие отношения с Путиным. Мы делаем гораздо больше, чем любая другая страна!» — написал Трамп.
Он также добавил, что саммит в Хельсинки прошёл с большим успехом, несмотря на публикации фейковых СМИ, которых президент назвал настоящим врагом американского народа.
«Я с нетерпением жду нашей второй встречи, чтобы мы могли приступить к реализации некоторых из множества обсуждаемых вопросов, включая борьбу с терроризмом, безопасность Израиля, ядерное распространение, кибератаки, торговлю, Украину, мир на Ближнем Востоке, Северную Корею и многое другое. Есть много решений этих проблем, некоторые лёгкие и некоторые тяжёлые, но все они могут быть решены», — подчеркнул Трамп.
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