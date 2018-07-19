Амбиции и политическая борьба: Путин рассказал о попытках элит США дезавуировать итоги саммита в Хельсинки

В США действуют определённые силы, которые готовы с лёгкостью принести российско-американские отношения в жертву своим амбициям в ходе внутриполитической борьбы. Сейчас эти силы пытаются принизить, дезавуировать итоги саммита президентов России и США в Хельсинки, заявил Владимир Путин на совещании послов и постпредов России в международных организациях. По словам российского лидера, эти люди обладают достаточным могуществом, чтобы «впаривать» миллионам американцев различные сложно укладывающиеся в нормальную логику истории. Аналогичной точки зрения придерживается глава Белого дома Дональд Трамп. Он убеждён: некоторым оппонентам настолько неприятны его успехи в налаживании отношений с Москвой, что они скорее бы предпочли войну с РФ.

В Соединённых Штатах действуют определённые силы, которые готовы принести российско-американские отношения в жертву внутриполитической борьбе. И в настоящее время эти силы активно пытаются дезавуировать результаты саммита президентов России и США в Хельсинки. Такое заявление сделал Владимир Путин в ходе выступления на совещании послов и постпредов России в международных организациях.

По его словам, на встрече с Дональдом Трампом они сошлись во мнении, что двусторонние отношения в настоящий момент находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, а по ряду параметров дела обстоят даже хуже, чем во времена холодной войны.

Российский лидер подчеркнул важность этой полноформатной встречи и назвал её началом пути к позитивным изменениям. При этом Путин отметил, что было бы наивно полагать, что копившиеся годами проблемы будут решены за несколько часов, и добавил, что никто не рассчитывал на такой исход переговоров.

«Посмотрим, конечно, как будут дальше развиваться события. Тем более что определённые силы в Америке пытаются принизить, дезавуировать результаты встречи в Хельсинки, — заявил Путин.

— Мы видим, что в Соединённых Штатах есть силы, которые с лёгкостью готовы принести в жертву российско-американские отношения, в жертву своим амбициям в ходе внутриполитической борьбы в Америке».

Кроме того, подчеркнул президент РФ, ущерб наносится бизнесу — партнёрам из России и США становится сложнее вести совместную работу.

«Готовы жертвовать интересами своего бизнеса, который теряет многомиллионные контракты, теряет российский рынок, рабочими местами в самих Соединённых Штатах, пускай немногочисленными, но всё-таки имеющимися в связи с кооперацией с российскими партнёрами, — счёт идёт на десятки тысяч, а может быть, пойдёт и на сотни тысяч», — добавил Путин.

Эти силы в США, по словам президента, также готовы принести в жертву интересы своих союзников как в Европе, так и на Ближнем Востоке. Более того, они готовы пожертвовать вопросами обеспечения собственной безопасности.

«Обращаю ваше внимание на то, что в 2021 году заканчивает действие договор СНВ-III. По большому счёту мы могли бы жить и без него даже ещё несколько лет назад. Но всё-таки сделали правильный шаг, пошли на заключение этого соглашения. И если сегодня, прямо сейчас не будет начата работа по его продлению, пролонгации, то через полтора года он просто закончится — его не будет», — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что такие силы совершенно не вписываются в российскую политическую философию, поскольку государственные чиновники прежде всего должны думать о фундаментальных интересах страны и общества, всегда ставя их выше собственных.

«Но нет! В Соединённых Штатах, мы видим, есть силы, которые свои групповые, узкопартийные интересы ставят выше общенациональных», — отметил Путин.

По его словам, про таких в своё время писали известные писатели-сатирики Илья Ильф и Евгений Петров, называя их «жалкие, ничтожные люди».

«Но это не так. В данном случае это не так. Это люди и не жалкие, и не ничтожные, а наоборот, довольно могущественные, сильные, если могут «впаривать» (извините за моветон) своим гражданам, миллионам своих граждан различные трудноперевариваемые в нормальной логике истории. Но они могут это делать», — заявил Путин.

Он отметил, что это обстоятельство нужно учитывать в ходе практической дипломатической работы на американском направлении: «Это факты, с которыми мы сталкиваемся сегодня».

Вместе с тем глава государства заявил, что Россия открыта для развития контактов с Соединёнными Штатами на равноправной и взаимовыгодной основе.

«Это нужно не только двум нашим народам, но и всему миру. Как крупнейшие ядерные державы мы несём особую ответственность за обеспечение стратегической стабильности и безопасности», — добавил президент.

Он также рассказал, что в ходе встречи с Дональдом Трампом в Хельсинки отмечалась важность поиска позитивной, нацеленной на совместную работу повестки и актуальность поиска точек соприкосновения между Россией и Западом.

В ходе своего выступления глава государства поблагодарил всех сотрудников и ветеранов МИД за работу по защите национальных интересов России и вклад в развитие международного сотрудничества.

По его словам, в условиях динамичной ситуации в мире Москва последовательно проводит «ответственный и самостоятельный» внешнеполитический курс, а участие России в мировых делах продиктовано ключевым национальным интересом — обеспечением максимально благоприятных условий для прорывного развития страны. Причём линию Москвы на обеспечение глобальной безопасности и стабильности разделяют союзники России ОДКБ, партнёры по СНГ, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.

Выступление Владимира Путина на совещании послов и постпредов России

kremlin.ru

Напомним, что после саммита в Хельсинки американские политики и средства массовой информации обрушились с критикой на президента США. Журналисты и сенаторы называли поведение Дональда Трампа на пресс-конференции по итогам встречи «позорным», «покорным» и «постыдным».

Сенатор-республиканец Бен Сасс и конгрессмен-демократ Ричард Блюменталь раскритиковали президента за то, что он возложил ответственность за ухудшение двусторонних отношений как на Москву, так и на Вашингтон.

Влиятельный республиканец Джон Маккейн назвал пресс-конференцию в Хельсинки «одним из самых позорных выступлений американского президента, которые только можно припомнить».

А миллионер и сторонник демократов Том Штайер призвал начать в отношении Трампа импичмент. «Сегодня американцы и наши союзники по всему миру стали свидетелями самого позорного и ужасного выступления президента США в нашей истории, — заявил Штайер. — Весь мир видел, что Владимир Путин полностью контролирует Дональда Трампа... Трамп должен быть подвергнут импичменту во имя сохранения нашей демократии и безопасности нашей республики!»

Кроме того, в четверг, 19 июля, американский журнал Time разместил на обложке своего нового выпуска синтетическое изображение, полученное слиянием фотографий президентов России и Соединённых Штатов. В официальном Twitter издания была опубликована анимированная версия обложки, на которой лицо Дональда Трампа превращается в лицо Владимира Путина.

Этот номер издания посвящён прошедшим переговорам в Хельсинки.

TIME’s new cover: Trump wanted a summit with Putin. He got way more than he bargained for https://t.co/sUu9gGKmmPpic.twitter.com/qq6iOjlis1 — TIME (@TIME) 19 июля 2018 г.

На этом фоне президент Соединённых Штатов продолжает жёстко критиковать своих политических оппонентов. Накануне Трамп заявил, что некоторые силы не могут смириться с тем, что он поладил с российским лидером.

Позднее он подчеркнул, что этой позиции придерживаются не только политики, но и средства массовой информации.

The Fake News Media wants so badly to see a major confrontation with Russia, even a confrontation that could lead to war. They are pushing so recklessly hard and hate the fact that I’ll probably have a good relationship with Putin. We are doing MUCH better than any other country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 июля 2018 г.

«Фейковые СМИ так сильно хотят увидеть серьёзную конфронтацию с Россией, даже такую конфронтацию, которая может привести к войне. Они так сильно и отчаянно давят и ненавидят тот факт, что у меня, вероятно, будут хорошие отношения с Путиным. Мы делаем гораздо больше, чем любая другая страна!» — написал Трамп.

Он также добавил, что саммит в Хельсинки прошёл с большим успехом, несмотря на публикации фейковых СМИ, которых президент назвал настоящим врагом американского народа.

....proliferation, cyber attacks, trade, Ukraine, Middle East peace, North Korea and more. There are many answers, some easy and some hard, to these problems...but they can ALL be solved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 июля 2018 г.

«Я с нетерпением жду нашей второй встречи, чтобы мы могли приступить к реализации некоторых из множества обсуждаемых вопросов, включая борьбу с терроризмом, безопасность Израиля, ядерное распространение, кибератаки, торговлю, Украину, мир на Ближнем Востоке, Северную Корею и многое другое. Есть много решений этих проблем, некоторые лёгкие и некоторые тяжёлые, но все они могут быть решены», — подчеркнул Трамп.