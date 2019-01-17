Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Двенадцатикратный рост стоимости": МВФ заставит украинцев платить по ...
Собчак приехала в Киев к Зеленскому? Известная журналистка объявилась на Украине
Просьба Ципраса сработала: Греческое правительство получило вотум доверия
Один из крупнейших в мире инвесторов Джон Богл скончался в США в возрасте 89 лет
Главная / В мире

Амазонские дельфины получили статус "вымирающих" животных

17 января 2019, 10:24  •  71 • В мире
В Красной книге прибавилось вымирающих видов животных. В эту категорию попали известные речные дельфины Амазонии.
Амазонские пресноводные дельфины получили статус "вымирающего" вида. В соответствующую категорию они были переведены в международной Красной книге, сообщает фонд WWF. Это означает, что число особей крайне мало в природе и существует большая угроза среде их обитания.
Ранее эти легко узнаваемые по "длинному носу" морские млекопитающие были в категории "уязвимые" виды.
Фонд Дикой Природы (WWF) совместно с другими организациями вёл спутниковое наблюдение за популяцией этого вида, результаты наблюдений показали удручающую статистику снижения количества особей.
"Эта новая категория — это возможность сохранить речных дельфинов, это призыв к тому, чтобы страны региона приоритизировали в своей повестке сохранение этого вида", - комментируют новый статус защитники дикой природы.
На сегодняшний день эти речные дельфины часто гибнут в рыболовных сетях. Среда их обитания сокращается из-за строительства плотин или приходит в негодность из-за сельскохозяйственного и химического загрязнения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

71
Источник
Похожие новости
17 января 2019, 07:09
В США компанию Huawei подозревают в похищении коммерческих секретов
17 января 2019, 07:09
"Важный свидетель": В Вашингтоне объяснили арест иранской журналистки
16 января 2019, 14:54
Почему Трамп вновь грозит разрушить НАТО
Загрузка...
16 января 2019, 14:54
Италия не откроет свои порты для судов, доставляющих иммигрантов-нелегалов из Африки в Европу
17 января 2019, 10:24
Новобранцев с грин-картами или родственниками за границей Пентагон хочет проверять на благонадежность - WP
17 января 2019, 00:24
«Не завтрашний день»: зачем США нужны надводные морские беспилотники
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 января 2019, 10:54
Хотим домой вернуться живыми: рота ВСУ отказалась идти в бой
16 января 2019, 01:54
Россия снова "показала фигу" ПАСЕ
11 января 2019, 04:54
На случай провала - "вторжение России": В Сети раскусили предвыборный "план Б" Порошенко
16 января 2019, 11:39
"Я нужна как материал для обмена": Журналист Елена Бойко откровенно рассказала о своем выдворении - видео
14 января 2019, 12:24
70% белорусов за объединение с Россией
10 января 2019, 22:24
Ищущего альтернативу российской нефти Лукашенко высмеяли в Сети за "цыганский шантаж"
15 января 2019, 09:39
"Такого газа мы нигде еще не видели": Вучич рассказал, почему Сербия ждет Путина и как Запад пытался нажиться на Балканах
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.