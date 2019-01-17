Амазонские дельфины получили статус "вымирающих" животных

В Красной книге прибавилось вымирающих видов животных. В эту категорию попали известные речные дельфины Амазонии.

Амазонские пресноводные дельфины получили статус "вымирающего" вида. В соответствующую категорию они были переведены в международной Красной книге, сообщает фонд WWF. Это означает, что число особей крайне мало в природе и существует большая угроза среде их обитания.

Ранее эти легко узнаваемые по "длинному носу" морские млекопитающие были в категории "уязвимые" виды.

Фонд Дикой Природы (WWF) совместно с другими организациями вёл спутниковое наблюдение за популяцией этого вида, результаты наблюдений показали удручающую статистику снижения количества особей.

"Эта новая категория — это возможность сохранить речных дельфинов, это призыв к тому, чтобы страны региона приоритизировали в своей повестке сохранение этого вида", - комментируют новый статус защитники дикой природы.

На сегодняшний день эти речные дельфины часто гибнут в рыболовных сетях. Среда их обитания сокращается из-за строительства плотин или приходит в негодность из-за сельскохозяйственного и химического загрязнения.