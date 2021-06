Amazon, Reddit, Twitch: что известно о масштабном сбое в работе сайтов западных СМИ и интернет-сервисов

В работе сайтов различных западных СМИ, соцсетей и компаний был зафиксирован сбой. С проблемами столкнулись, в частности, сайты CNN, The Guardian, Amazon, Reddit, Twitch и другие. По предварительным данным, причиной стали нарушения в работе CDN-провайдера Fastly, однако в компании не сообщили, что его вызвало. Через некоторое время неполадки были устранены.

В работе сайтов различных западных СМИ, соцсетей и компаний был зафиксирован сбой. Согласно данным сайта Downdetector, с неполадками столкнулись CNN, The New York Times, The Guardian, Amazon, Reddit, Financial Times, Bloomberg News, WSJ.

Газета The Guardian в своём Twitter признала факт сбоя в работе как сайта, так и приложения.

Жалобы поступали также на доступ на сайты Amazon, сервиса Spotify, Twitch, Reddit, GitHub, платёжной системы PayPal и ряда других сервисов.

Также перестал работать сайт правительства Великобритании, отмечает РИА Новости.

О проблемах с использованием ряда интернет-ресурсов сообщали пользователи из Канады, России, Германии, Португалии, Великобритании и других стран. Интернет-порталы российских компаний функционировали в обычном режиме, отмечает агентство.

Как сообщает TechCrunch, причиной неполадок стал сбой в работе CDN-провайдера Fastly. В компании не стали называть причину, вызвавшую нарушения, но сообщили, что она была обнаружена и устранена.

Там также предупредили, что у некоторых пользователей всё ещё может наблюдаться увеличенное время загрузки данных.

Информацию о проблемах у Fastly в разговоре с RT подтвердил эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.

«Это прошёл сбой у так называемого CDN-оператора компаний Fastly, которая занимается кешированием данных в интернете для ускорения доступа к ним. Проблемы возникли именно у них. Это не то чтобы совсем частая, но вполне возможная проблема, которая не имеет отношения ни к хакерам, ни к блокировкам, ни к схожим вещам», — рассказал специалист.

Reuters

© Mike Blake

Как пояснил эксперт сферы информационных технологий Артём Геллер, в схожих ситуациях причинами сбоев может быть множество факторов.

«Это может быть как от технических причин, например, что-то с кабелем под океаном произошло, так и могут упасть гигантские сервисы вроде Amazon. Такое тоже бывает. И на них завязано очень много ресурсов. В подобных случаях всё начинает мягко говоря плохо работать — тормозить, плохо подключаться… Это не один сервер, это сервис. Сервера там распределённые. Но поскольку система одна — она может быть нестабильна», — отметил он в беседе с RT.

Геллер напомнил, что уже были случаи, когда значительная часть интернета падает по причине проблем «у гигантов типа Amazon или Google».

«Именно поэтому нам нужно развивать наш интернет-сегмент и наши облака», — заявил эксперт.

Накануне российские интернет-пользователи пожаловались на сбои в работе сервисов компании Mail.ru Group.

В середине мая пользователи видеохостинга YouTube в некоторых странах также сообщали о сбое в работе сервиса. Больше всего жалоб было зафиксировано в США. 93% пользователей сообщили о проблемах с просмотром видео, у 5% не работал сайт YouTube, ещё около 5% не могли выложить видеоролики.

В марте в России был зафиксирован сбой в работе сайтов ряда госорганов. Кроме того, у некоторых пользователей перестал открываться «Яндекс». Пользователи также сообщали о неполадках в работе сайта и мобильного приложения российского провайдера платёжных сервисов QIWI.

Как пояснили тогда в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, проблемы были связаны со сбоями в работе маршрутизаторов, используемых в сети «Ростелекома». Через некоторое время работоспособность сети была восстановлена, и сайты госорганов вновь стали доступны.

В свою очередь представитель «Ростелекома» пояснил, что произошёл сбой в работе оборудования. Президент компании Михаил Осеевский заявил, что сбои — техническая проблема, связанная с тем, что в компании перегружали софт.

Кроме того, в марте пользователи из ряда стран, в том числе из России, пожаловались на сбои в работе социальной сети Instagram и мессенджера WhatsApp. Компания Facebook назвала причиной неполадки техническую неисправность. При этом 9 апреля пользователи вновь рассказали о сбое в работе Facebook. Большая часть жалоб пользователей была связана с работой сайта и со входом в учётную запись. О проблемах сообщали пользователи из США, Канады, Чехии, Греции, Бразилии, Новой Зеландии и других государств.