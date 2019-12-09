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Amazon и Пентагон — братья навек. Google тоже хочет в "семью"

09 декабря 2019, 10:09  •  63 • Аналитика
© AP Photo / Reed Saxon
Основатель и глава корпорации Amazon Джефф Безос выступил на ежегодном форуме по обороне в Президентской библиотеке Рональда Рейгана, высказавшись за сотрудничество ведущих IT-корпораций США с Пентагоном.
"Я считаю, что, если крупные технологии отвернутся от Министерства обороны, у ведомства будут большие проблемы". Что касается Amazon, то, по словам ее руководителя, компания хотела бы развивать сотрудничество с Пентагоном. "Мы намерены поддержать Министерство обороны, эта сторона важна", — заявил он.
Слова Безоса — явный камень в огород Google. Полтора года назад компания отказалась от продления контракта с Минобороны по проекту Maven, в рамках которого помогала Пентагону разрабатывать программное обеспечение для распознавания и анализа видеозаписей с беспилотных аппаратов. А осенью прошлого года Google не стала участвовать в десятимиллиардном тендере по созданию облачной инфраструктуры для хранения данных ведомства (проект JEDI).
Причина — бунт заметной части персонала Google, возмущенной сотрудничеством с военными. Идеалистичные работники обличали аморальность подобных действий, апеллируя к девизу компании "Не будь злом" (Don’t be evil). Так что компания отступилась, сославшись на конфликт проектов с ее корпоративными ценностями.
© AP Photo / Amy Harris/Invision
Генеральный директор Amazon Джефф Безос в Лос-Анджелесе
Однако надолго принципиальности не хватило, и весь уходящий год Google "яростно работала" (формулировка агентства деловой информации Bloomberg) над восстановлением отношений с Пентагоном. В частности, корпорация организовала серию вечеринок с участием действующих и бывших сотрудников Агентства национальной безопасности. А на Супербоул (день финальной игры в американский футбол за звание чемпиона НФЛ — по существу, национальный праздник в США) запустили рекламу, где освещалась функция поисковой системы, помогающая ветеранам найти работу.
Положение осложняется еще и тем, что во внутриамериканской "охоте на ведьм" Google — один из главных объектов критики за недостаточный патриотизм. При желании основания для подобных обвинений находятся легко: одно открытие в 2017 году лаборатории искусственного интеллекта в Пекине чего стоит.
Главная же причина активности корпорации в отношении Пентагона, по мнению Bloomberg, исключительно деловая. Google столкнулась с пределами своего развития и активно ищет новые направления для бизнеса. Сотрудничество с армией может обеспечить мощнейший ресурс для роста.
В этом контексте свежий комментарий Джеффа Безоса выглядит ядовитой шпилькой в адрес опасного конкурента и желанием поставить ему подножку на тесном поле лакомых военных контрактов. Тем более что у самой Amazon в этой сфере тоже все очень непросто.
Корпорация лидирует не только в электронной коммерции, но и в сфере публично-облачных вычислений. Именно Amazon была главным фаворитом в конкурсе по JEDI, от которого отказалась Google. Но в ноябре Пентагон отдал десятимиллиардный проект Microsoft.
По этому поводу разразился грандиозный скандал.
Amazon подала в суд. Детали иска не раскрываются, но, очевидно, корпорация ставит Минобороны в вину то, что в конкурсе было принято политически мотивированное решение.
Дело в том, что Джефф Безос — один из самых известных и яростных антитрампистов. Кроме того, президент США находится под постоянным огнем критики со стороны The Washington Post, принадлежащей главе Amazon.
Впрочем, хозяин Овального кабинета не остается в долгу и неоднократно гневно обрушивался и на корпорацию, и на издание, и на их собственника. На днях газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп готовится сделать следующий шаг: он рассматривает возможность внести некоторые зарубежные филиалы Amazon в список "пиратских" компаний, занимающихся распространением контрафакта, что станет "публичным позором" для корпорации.
В общем, в компании убеждены, что Белый дом сыграл ключевую роль в принятии решения по тендеру, в результате чего десять миллиардов долларов уплыли конкуренту.
За нынешним выступлением Джеффа Безоса на оборонном форуме просматривается вполне очевидное желание усилить позиции в военных и спецслужбистских кругах Америки, что может помочь и в нынешней ситуации, и в судьбе будущих контрактов.
Времена доминирования глобалистской идеологии и риторики ушли в прошлое. На повестке дня — концентрация на национальных интересах и громко заявляемый патриотизм. Этому тренду вынуждены следовать даже такие монстры глобализации, как Amazon и Google.
Правда, есть существенная деталь. В комментарии Безоса о трудностях, которые возникнут у американской армии без сотрудничества с крупным технологическим бизнесом, легко усмотреть снисходительную интонацию: без нас Пентагон ничего не сможет и пропадет.
Вряд ли подобное высокомерие оценят в силовых структурах США. Так что, скорее всего, иерархическая борьба в политико-деловых сферах Соединенных Штатов и выяснение вопроса, кто же все-таки в доме хозяин — национально ориентированные силы или глобализованный бизнес, продолжатся.
Что же касается недовольных, пацифистски настроенных сотрудников Google, то стоит напомнить, что корпорация отказалась от прежнего девиза в пользу нового — "Поступай правильно" (Do the right thing). С его помощью куда проще объяснить идеалистам всю глубину их неправоты.
© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken Hammond
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния

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