Аман Тулеев стал спикером регионального парламента Кузбасса

Во вторник Совет народных депутатов Кемеровской области выбрал нового спикера. За кандидатуру Амана Тулеева проголосовали 38 депутатов.

Заседание 70-й внеочередной сессии областного Совета состоялось 10 апреля в 11.00. На нем депутаты приняли досрочную отставку председателя Облсовета Алексея Синицына, а также избрали нового спикера. Им стал экс-глава Кузбасса Аман Тулеев, кандидатуру которого поддержали 38 депутатов, один депутат высказался против.

Выступая с речью перед депутатами, Аман Тулеев вспомнил 90-й год, когда его первый раз избрали председателем законодательного собрания Кемеровской области.

- Когда я ехал на наше законодательное собрание сегодня, дождь шел сильный, я вспомнил 90-й год: точно так же 250 депутатов, этот зал. Я был начальником «Кемеровской железной дороги», и ни с того ни с сего меня избирают депутатом. Сегодня, 10 апреля, все возвращается на круги своя, - сказал Аман Тулеев.

Тулеев поблагодарил депутатов, что они поддерживали его после отставки. И отметил, что он передает область новому губернатору в хорошем, мобильном состоянии.

Напомним, в понедельник, 9 апреля, председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын досрочно подал в отставку. Спикер сложил полномочия, чтобы депутаты смогли проголосовать за кандидатуру Амана Тулеева. Ранее экс-глава Кемеровской области получил вакантный мандат депутата в областном Совете.