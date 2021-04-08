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Аман Тулеев раскрыл секрет мохнатых йети: "Должен признаться..."
08 апреля 2021, 17:40 • 132 • Политика
Экс-глава Кемеровской области Аман Тулеев раскрыл секрет мохнатых йети, заявив, что лично подогревал секрет к этой конспирологии. "Должен признаться...", - начал Тулеев.
Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев рассказал в соцсетях, как он вместе с чиновниками "подогревал" интерес к горнолыжному курорту Горной Шории.
Тулеев, услышав, что местные охотники видели двухметрового поросшего шерстью человека, сам проехал на снегоходе до Азасской пещеры, где его якобы видели. Следов йети экс-глава Кузбасса не обнаружил, но у него в голове зародилась идея привлечения туристов в область.
"Должен признаться: каюсь, да, это я подогревал интерес к йети", - заявил он в соцсетях.
По его словам, он приехал к главе Таштагольского района Владимиру Макуте и рассказал о своей идее распространить слухи, что снежного человека якобы видели в районе, идею "сделать Таштагол и окрестности родиной йети".
Он написал, что с 2010 года в Горной Шории стали отмечать новый праздник - День снежного человека, который приурочили к открытию горнолыжного сезона. Был даже учреждён конкурс - тому, кто найдет йети, обещали приз в миллион рублей.
Тогда Тулеев снова обратился к Макуте с просьбой, чтобы кто-то высокий надел костюм йети и сыграл его, "шубу навыворот и побегал по людным местам", среди туристов. Как поступил дальше глава Таштагольского района Владимир Макут, Тулеев не знает, но отметил, что интерес к йети подогревался.
Чтобы не причинить актёру вред, людям говорили, что ловить снежного человека надо живым.
Аман Тулеев возглавлял Кемеровскую область до 2018 года. На посту он находился с 1997 года и покинул его досрочно после крупного пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 60 человек. Кстати, журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в личном телеграм-канале опубликовал фото Тулеева с предполагаемым йети. В шутку, конечно...
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