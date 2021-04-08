Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что задумали США в Донбассе: План американцев раскрыл Яков Кедми
Разведку ВСУ застали врасплох под Горловкой. Скоротечный бой обернулся побегом
"Геополитический цугцванг": Предупреждение болгар заставило эксперта н...
Страшный сон Климкина: Вашингтон обратился к Москве из-за Украины
Главная / Политика

Аман Тулеев раскрыл секрет мохнатых йети: "Должен признаться..."

08 апреля 2021, 17:40  •  132 • Политика
Экс-глава Кемеровской области Аман Тулеев раскрыл секрет мохнатых йети, заявив, что лично подогревал секрет к этой конспирологии. "Должен признаться...", - начал Тулеев.
Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев рассказал в соцсетях, как он вместе с чиновниками "подогревал" интерес к горнолыжному курорту Горной Шории.
Тулеев, услышав, что местные охотники видели двухметрового поросшего шерстью человека, сам проехал на снегоходе до Азасской пещеры, где его якобы видели. Следов йети экс-глава Кузбасса не обнаружил, но у него в голове зародилась идея привлечения туристов в область.
"Должен признаться: каюсь, да, это я подогревал интерес к йети", - заявил он в соцсетях.
По его словам, он приехал к главе Таштагольского района Владимиру Макуте и рассказал о своей идее распространить слухи, что снежного человека якобы видели в районе, идею "сделать Таштагол и окрестности родиной йети".
Он написал, что с 2010 года в Горной Шории стали отмечать новый праздник - День снежного человека, который приурочили к открытию горнолыжного сезона. Был даже учреждён конкурс - тому, кто найдет йети, обещали приз в миллион рублей.
Тогда Тулеев снова обратился к Макуте с просьбой, чтобы кто-то высокий надел костюм йети и сыграл его, "шубу навыворот и побегал по людным местам", среди туристов. Как поступил дальше глава Таштагольского района Владимир Макут, Тулеев не знает, но отметил, что интерес к йети подогревался.
Чтобы не причинить актёру вред, людям говорили, что ловить снежного человека надо живым.
Аман Тулеев возглавлял Кемеровскую область до 2018 года. На посту он находился с 1997 года и покинул его досрочно после крупного пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 60 человек. Кстати, журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в личном телеграм-канале опубликовал фото Тулеева с предполагаемым йети. В шутку, конечно...

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



132
Источник
Похожие новости
08 апреля 2021, 00:15
Ядерный "сюрприз" на границах России: Казахстан решил испытать судьбу
08 апреля 2021, 00:15
Стоит ли из Канады возвращаться в Россию: Сатановский объяснил на примере Серебрякова
08 апреля 2021, 04:50
Зеленскому подсказали единственный вывод от посещения Донбасса: "Он получит гарантии, если…"
08 апреля 2021, 02:05
"США? Да кто они такие!": Захарова резко осадила американцев за "публичные забавы" с Олимпиадой
08 апреля 2021, 12:10
Предатели в России пытались сдать Донбасс. И теперь мы обязаны выиграть эту войну - Дугин
08 апреля 2021, 12:10
Всплыло еврейское пророчество о России и Крыме
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 апреля 2021, 00:15
Ядерный "сюрприз" на границах России: Казахстан решил испытать судьбу
08 апреля 2021, 00:15
Стоит ли из Канады возвращаться в Россию: Сатановский объяснил на примере Серебрякова
08 апреля 2021, 04:50
Зеленскому подсказали единственный вывод от посещения Донбасса: "Он получит гара...
08 апреля 2021, 04:50
Неудачная вылазка украинских солдат раскрыла планы ВСУ по захвату Горловки
08 апреля 2021, 02:05
"США? Да кто они такие!": Захарова резко осадила американцев за "публи...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 апреля 2021, 06:15
Россия сокращает транзит газа через Украину, в Киеве начинают паниковать
04 апреля 2021, 05:30
Убийство ребёнка в Донбассе вывело военкора из себя: "Просто прострелило от мысли..."
04 апреля 2021, 21:05
Киев пошёл на беспрецедентные санкции против России. Ответ будет украинскому режиму неприятен
06 апреля 2021, 20:45
«От Харькова до Львова»: Канада уже знает, какая война захлестнёт Украину
05 апреля 2021, 02:35
Кедми назвал страну, которую США безжалостно поставят под первый удар
07 апреля 2021, 02:15
"Геополитический цугцванг": Предупреждение болгар заставило эксперта назвать цену Донбасса для РФ
03 апреля 2021, 01:05
"Началась разведка боем": Безсонов спрогнозировал план атаки ВСУ на Донбасс
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.