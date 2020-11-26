Алжирцы бьют тревогу: Заболевший COVID-19 президент потерялся во время лечения в Германии

В конце октября президент Алжира Абдельмаджид Теббун был госпитализирован с коронавирусом, а позже отправлен в Германию для лечения. Последняя информация о его состоянии появлялась 15 ноября. Тогда администрация президента сообщила, что глава государства прошёл курс лечения и сейчас проходит дополнительные обследования. Никаких сведений о возвращении политического лидера к работе при этом обнародовано не было, несмотря на то что на данный момент пересмотренная Конституция и бюджет на 2021 год ожидают подписи президента.

В социальных сетях всё чаще поднимается вопрос о пропаже президента, который исчез из поля зрения людей в довольно тревожное для Алжира время. С одной стороны, растёт внутренняя напряжённость, спровоцированная экономическими проблемами и конституционной реформой. С другой стороны, страна подвергается внешним угрозам. Возле её границ происходят столкновения между армией Марокко и военно-политической организацией "Полисарио".

Длительное отсутствие президента теперь является горячей темой политических дебатов. Оно вытеснило голосование по конституционной реформе и грохот войны у западной границы страны, - пишет Bloomberg.

Издание указывает, что алжирцы обеспокоены ещё и тем, что предыдущий президент Абдель Азиз Бутефлика тоже провёл несколько месяцев в больнице за границей.

Известный алжирский обозреватель Абед Шареф призвал Конституционный суд страны выяснить, способен ли Теббун по-прежнему руководить государством, учитывая прецедент с Бутефликой. По его словам, ясность по этому вопросу сейчас особенно необходима, поскольку назревшие в стране проблемы требуют незамедлительного решения.