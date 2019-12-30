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Алжир стал первой страной, которая закупит у России Су-57: Подписан контракт на $6 млрд
30 декабря 2019, 13:09 • 134 • Политика
Алжир заключил с Россией контракт на поставки 14 многофункциональных истребителей Су-57 и 14 бомбардировщиков Су-34. Сумма контракта оценивается в 6 млрд долларов.
По информации портала Menadefense, на которую ссылается ФАН, контракт рассчитан на период до 2025 года. Переговоры о поставке Су-57 и Су-34 шли очень долго, решение было принято после посещения алжирской делегацией авиасалона МАКС-2019 в Москве.
Алжир стал первой страной, которая заказала Су-57 и Су-34, отмечает агентство. Су-57 может поражать цели в море на расстоянии более 4,7 тысячи километров с помощью ракеты Х-47М2 "Кинжал".
Су-57 также оснащён гиперзвуковыми ракетами Р-37М, предназначенными для воздушного боя. Ещё одной особенностью самолёта является использование ракеты "воздух - воздух" Х-77, пишет агентство.
В 2025 году ВКС России должны получить на вооружение 70 истребителей Су-57. Уникальным российским истребителем заинтересовались Индия, Китай, Вьетнам и Турция.
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