Алжир стал первой страной, которая закупит у России Су-57: Подписан контракт на $6 млрд

По информации портала Menadefense, на которую ссылается ФАН, контракт рассчитан на период до 2025 года. Переговоры о поставке Су-57 и Су-34 шли очень долго, решение было принято после посещения алжирской делегацией авиасалона МАКС-2019 в Москве.

Алжир стал первой страной, которая заказала Су-57 и Су-34, отмечает агентство. Су-57 может поражать цели в море на расстоянии более 4,7 тысячи километров с помощью ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Су-57 также оснащён гиперзвуковыми ракетами Р-37М, предназначенными для воздушного боя. Ещё одной особенностью самолёта является использование ракеты "воздух - воздух" Х-77, пишет агентство.

В 2025 году ВКС России должны получить на вооружение 70 истребителей Су-57. Уникальным российским истребителем заинтересовались Индия, Китай, Вьетнам и Турция.