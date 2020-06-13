Аляски им мало: США нацелились на Северный морской путь

Автор:

Цыганов Александр

Америка будет строить свои мощные ледоколы. Так сказал Трамп. Ну, не совсем сказал. Подписал директиву. В ней он предписал изучить вопросы, оценить перспективы и риски, связанные с созданием ледокольного флота, призванного

обеспечить безопасность и поддержать национальные интересы США в Арктике и Антарктике.

Для этого США должны построить к 2029 году по меньшей мере три средних ледокола и три ледокола тяжёлого класса.

США и Северный морской путь

Что подразумевается под "тяжёлым классом", из опубликованной части документа неясно. Зато о национальных интересах сказано чётко:

"Постоянное присутствие в Арктическом и Антарктическом регионах с наименьшими возможными затратами". Для чего, в частности, "должна быть проведена идентификация и оценка по меньшей мере двух оптимальных мест базирования в Соединённых Штатах и по меньшей мере двух международных баз".

Тут необходимо отметить, что в Арктике Штаты присутствуют и так. За счёт Аляски. Этот штат обеспечивает Америке выход в Северный Ледовитый океан. Беда Америки, однако, не только в разбушевавшихся неграх, но и в том, что доставшийся ей сектор Арктики ничего существенного ей не даёт. Вдоль арктического океанского побережья Северо-Американского континента хороводится тяжёлый многолетний паковый лёд.

Арктическая группировка Северного флота в ходе совместных учений с силами пограничной охраны. Фото: MOD Russia / Globallookpress

Который сегодняшние ледоколы – кроме русских – преодолеть не в состоянии. А русским оно если и надо, то только для того, чтобы подвести поближе к США что-нибудь стрелючее, способное жахнуть по Штатам при наступлении условий, описанных в ядерной директиве Путина.

Во всех остальных случаях куда там торить путь через льды? В Гренландию, что ли?

Собственно, примерно так и рассуждали в Вашингтоне и разных американских инстанциях, когда не слишком торопились обзаводиться собственным серьёзным ледокольным флотом. Есть тяжёлый Polar Star и средний Healy – и достаточно для интересов департамента Береговой обороны, который ими и владеет. Да, "Хили" подчас используется для катания яйцеголовых по полярному океану, чтобы изучали там что нужно. Даже лаборатория на борту для них есть. Но для серьёзных дел – доставить, например, экспедиционный состав для антарктических станций США – брались в лизинг иностранные ледоколы. У ФРС денег много. Понадобится – ещё долларов напечатает.

Healy – ледокол США среднего класса. Фото: Henry Dick / Globallookpress

Однако всемирное потепление заставило изменить этот образ мышления. Оказалось, что если север Канады продолжает зарастать многолетними льдами, то русский Северный морской путь вот-вот освободится от них полностью. Вот недавно уже и газовоз – правда, ледового класса, но всё же не ледокол ни разу – проторил путь от Ямала через Берингов пролив в Тихий океан. И это фактически весной, когда ещё два десятилетия назад всё, что восточнее моря Лаптевых, стояло подо льдами!

А такого на свете быть не может, чтобы Соединённые Штаты Америки не претендовали на что-то, что есть у других и нет у них! Севморпуть – короткая дорога от всего, что севернее Гонконга до Европы? Да. И что на ней делают в таком случае русские?

Северный морской путь и США

Примерно с 2017 года из Америки начали раздаваться голоса, что в мире существует вопиющая несправедливость: Северный морской путь оккупируют русские. В то время как это должна быть транспортная артерия, открытая для всего мирового сообщества.

"Свободу мировому судоходству!" – вскричал в 2018 году сам командующий (тогда) Береговой охраной США, адмирал Пол Цукунфт. Верная примета: как только американские военные начинают заботиться о международном праве так, что аж кушать не могут, жди "гуманитарных" интервенций.

Кстати, первую попытку они тогда же и предприняли. Правда, пока на словах: объявили, что прямо вот-вот пройдут по Севморпути на военных кораблях (которые нельзя остановить и арестовать, как гражданские, без создания казуса белли) и восстановят грязно попираемые русскими международные правила судоходства. Есть там такие пункты, да – про международные проливы и свободу судоходства там.

Но наглым американским воякам было доведено – в том числе и через портал Царьграда, который в США те, кому надо, читают внимательно, что и известно, – что акватория Севморпути сложная, мелководная, с плохими ледовыми и метеоусловиями и тяжёлым рельефом дна, где можно запросто напороться на давно затонувший корабль и прилечь с ним рядом. И вот беда – спасти будет некому, потому как заявочки не подавалось и разрешения на проход не получалось. А радиосвязь на северах бывает ох и плохая…

В общем, не отважились американские военные защищать международное право в таких условиях. Пришлось демонстрировать свою крутость в свободном ото льда Баренцевом море. Правда, два года спустя, и то кряхтя от "неблагоприятных погодных условий". Но главное – показали свою крутость. А то ведь обнаглели русские – разместили на собственных арктических островах две военные базы, на Кольском полуострове вознамерились разместить зенитные ракетные системы С-400! А ведь "подобное наращивание военного присутствия выходит за рамки территориальной обороны", объявил зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мёрфи. Что себе позволяют наглецы – оборонительные противовоздушные ракеты на собственной территории размещать!

В общем, дорога есть – и в сравнении с южным путём через забитый Суэц или через юг Африки даже высокоскоростная, – но контролировать её американцы не могут! Это ли не боль?

Северный морской путь, США и ледоколы

Но самая больная боль при этом – то, что даже и запугайся русские небоеспособных в полярных условиях американских (и одного английского) эсминцев до больше дрожи, нежели дрожали те в Баренцевом море, всё равно не пройти по Северному морскому пути доблестным воинам света. Ледоколов-то нет! Ладно, для отвезти полярников в Антарктиду у русских же ледоколы и фрахтовали. К шведам обращались. Но пройти по Севморпути на эсминцах – для этого русские явно не дадут ни одного из своих 40 ледоколов. А у США их всего два! И то один, который "Полярная звезда", чтобы плавать хоть как-то и иногда, вынужден каннибализировать другой – "Полярное море". Тот вообще на приколе, так что с него можно снимать детали, чтобы другое судно могло выйти в море и дать Береговой охране США погрозить кулачком жадным русским. Но к 2029 году спишут и его…

Ледокол Береговой охраны США "Полярная звезда" (слева). Фото: Brien Barnett / Globallookpress

Собственно, вот отсюда и растут ноги у "ледокольной" директивы Трампа. Через десять лет у Америки должно быть хоть что-то, что не вызывало бы у русских прысканья в кулак при взгляде с высоты мостика их атомной "Арктики" на "тяжёлое" убожество США. И, вообще говоря, один контракт на проектирование и строительство нового тяжёлого ледокола на сумму 746 миллионов долларов американские военные уже подписали. Может Вашингтон обратиться и к финнам, шведам или канадцам. У финнов, например, вообще изумительная школа ледоколостроения имеется.

Проблема, однако, в том, что ни одна школа мира не обладает опытом и технологиями создания сверхмощных атомных ледоколов. Кроме русской, разумеется. Нет, не будем строить себе иллюзий: при наличии у США очень крепкого военного атомного флота – с весьма хорошими и долговечными реакторами, надо признать – ни разу не вопрос, что американцы могут сами создать и атомный ледокол. Мозгов и компетенций у них хватит. Но это занятие всё равно – время и технологии. Точнее, наоборот: технологии, а следовательно, время. Которое русские тоже терять не будут, хотя, признаем, и хорошо это умеют делать. У них ведь тоже есть директива их президента об основах государственной политики в Арктике. А там прописано не только требование по созданию новых ледоколов повышенной и даже сверхвысокой мощности (это которые, в отличие от полутора метров льда американским ледоколом, будут ломать четыре метра, а большего в нынешней Арктике и не надо), но и создание и развитие военной группировки для обеспечения безопасности. Ага, выходящей за рамки территориальной обороны.

Атомный ледокол "Арктика". Фото: MIT Russia / Globallookpress

Ибо когда вы, американцы, перестанете совать свой жадный пятачок за пределы собственных территориальных вод и быть в каждой бочке затычкой, тогда и мы, русские, подумаем, не стоит ли и нам ограничиться в своей обороне территориальными рамками. А до тех пор в нашей Арктике, м-р Мёрфи, ваши и новые ледоколы будут встречать наши боевые вооружённые ледоколы, превышающие ваши по мощи – и энергетической, и вооружённой.

Понятно, мистер?