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Альянсу нисколько не мешает нейтралитет Молдовы

19 июля 2020, 15:00  •  87 • Украина
В Кишинёве ещё раз рассказали о выгодах сотрудничества с НАТО
Нейтралитет Республики Молдовы закреплён в Конституции страны, о нейтралитете постоянно говорит и президент Молдавии Игорь Додон, тем не менее вот уже который год страна сотрудничает с Североатлантическим альянсом в рамках «Индивидуального плана сотрудничества».
Первый План сотрудничества между Кишинёвом и НАТО был подписан ещё в 2006 году, и с тех пор регулярно каждые три года происходит утверждение новых планов. Причём нейтралитет Молдавии нисколько не мешает альянсу в разработке этих планов.
О том, что для сотрудничества НАТО – Молдова нейтралитет последней не может быть препятствием, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.
Он принял участие в онлайн-дискуссии «Партнёрство с НАТО в период пандемии и его перспективы», организованной Центром информирования НАТО в Кишинёве.
«Несмотря на то, что Молдова избрала для себя путь нейтралитета, это не является препятствием в развитии сотрудничества. Пример тому – Швеция или Финляндия, министры обороны которых активно участвуют в совместной работе со своими коллегами из стран-членов альянса. Или чрезвычайно тесные и плодотворные отношения с Австрией, Швейцарией или Ирландией. Это тоже нейтральные страны, где есть определённые ограничения, но это не мешает развивать сотрудничество»,
– заявил Мирча Джоанэ.
Он призвал всех извлечь уроки из нынешней пандемии коронавируса и сделать выводы. А выводы эти говорят о необходимости дальнейшего укрепления взаимоотношений между НАТО и партнёрами и противостояния «манипуляциям и фейковым новостям», подсказывает правильный вывод замгенсека.
«Мы должны быть солидарны, мы нужны друг другу. Нейтралитет не означает изоляцию. У НАТО есть около 40 стран-партнёров во всех регионах мира, и со всеми сотрудничество развивается в тех направлениях, в которых они заинтересованы. Мы никому ничего не навязываем, наши партнёры сами выбирают тот вид сотрудничества, в котором они заинтересованы»,
– уверял Джоанэ.
Он привёл в пример 25-летнее сотрудничество НАТО и Молдовы, отметив «положительные моменты и результаты плодотворного сотрудничества».
По его словам, НАТО – самый успешный союз за всю историю человечества, поскольку связывает 30 государств «общими ценностями». И вот эти «общие ценности», оказывается, ещё связывают НАТО и Евросоюз. Ну а для того чтобы разделять эти ценности, совершенно необязательно становиться членом альянса, достаточно сотрудничества, убеждал Джоанэ. Мало того, сотрудничество с НАТО «является благоприятным для европейской интеграции», то есть даёт больше шансов на вступление в ЕС.
Но как бы красиво ни говорил заместитель генерального секретаря НАТО, только 25 – 30% населения Молдовы хотят видеть свою страну в составе Североатлантического альянса, а 60% категорически против такой перспективы.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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