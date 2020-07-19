Альянсу нисколько не мешает нейтралитет Молдовы

В Кишинёве ещё раз рассказали о выгодах сотрудничества с НАТО

Нейтралитет Республики Молдовы закреплён в Конституции страны, о нейтралитете постоянно говорит и президент Молдавии Игорь Додон, тем не менее вот уже который год страна сотрудничает с Североатлантическим альянсом в рамках «Индивидуального плана сотрудничества».

Первый План сотрудничества между Кишинёвом и НАТО был подписан ещё в 2006 году, и с тех пор регулярно каждые три года происходит утверждение новых планов. Причём нейтралитет Молдавии нисколько не мешает альянсу в разработке этих планов.

О том, что для сотрудничества НАТО – Молдова нейтралитет последней не может быть препятствием, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

Он принял участие в онлайн-дискуссии «Партнёрство с НАТО в период пандемии и его перспективы», организованной Центром информирования НАТО в Кишинёве.

«Несмотря на то, что Молдова избрала для себя путь нейтралитета, это не является препятствием в развитии сотрудничества. Пример тому – Швеция или Финляндия, министры обороны которых активно участвуют в совместной работе со своими коллегами из стран-членов альянса. Или чрезвычайно тесные и плодотворные отношения с Австрией, Швейцарией или Ирландией. Это тоже нейтральные страны, где есть определённые ограничения, но это не мешает развивать сотрудничество»,

– заявил Мирча Джоанэ.

Он призвал всех извлечь уроки из нынешней пандемии коронавируса и сделать выводы. А выводы эти говорят о необходимости дальнейшего укрепления взаимоотношений между НАТО и партнёрами и противостояния «манипуляциям и фейковым новостям», подсказывает правильный вывод замгенсека.

«Мы должны быть солидарны, мы нужны друг другу. Нейтралитет не означает изоляцию. У НАТО есть около 40 стран-партнёров во всех регионах мира, и со всеми сотрудничество развивается в тех направлениях, в которых они заинтересованы. Мы никому ничего не навязываем, наши партнёры сами выбирают тот вид сотрудничества, в котором они заинтересованы»,

– уверял Джоанэ.

Он привёл в пример 25-летнее сотрудничество НАТО и Молдовы, отметив «положительные моменты и результаты плодотворного сотрудничества».

По его словам, НАТО – самый успешный союз за всю историю человечества, поскольку связывает 30 государств «общими ценностями». И вот эти «общие ценности», оказывается, ещё связывают НАТО и Евросоюз. Ну а для того чтобы разделять эти ценности, совершенно необязательно становиться членом альянса, достаточно сотрудничества, убеждал Джоанэ. Мало того, сотрудничество с НАТО «является благоприятным для европейской интеграции», то есть даёт больше шансов на вступление в ЕС.

Но как бы красиво ни говорил заместитель генерального секретаря НАТО, только 25 – 30% населения Молдовы хотят видеть свою страну в составе Североатлантического альянса, а 60% категорически против такой перспективы.