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Альянс России и Китая сочли обманом для Запада

29 ноября 2020, 22:05  •  60 • Политика
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Американцы опасаются, что такой союз может создать самую большую армию в мире
Отношения между Россией и Китаем не на шутку пугают западных обозревателей. Альянс стран с второй и третье по силе армией в мире может изменить мир, пишет издание The Trumpet.
По их оценке, потепление между странами началось после окончания холодной войны.
"За последние два десятилетия их армии провели более 30 совместных военных учений, в ходе которых каждой армии была доверена секретная высокочувствительная информация и понимание командования, управления, связи, компьютера, разведки, наблюдения и разведывательных операций друг друга", – отмечают в статье.
Обозреватели полагают, что на этом отношения между странами не заканчиваются. Помимо обмена технологиями и координации ядерных сил, альянс держится еще и на тесных личных отношениям между Владимиром Путиным и Си Цзинпином. Журналисты считают, что реальной информации о союзе никто не знает.
"Москва продолжает изобретать эвфемизмы, чтобы скрыть происходящее", – заявил старший научный сотрудник Американского совета внешней политики Стивен Бланк.
То, что отношения между странами переименовывают из "стратегического сотрудничества" во "всеобъемлющее стратегического партнерство" может свидетельствовать о попытках России и Китая обмануть Запад относительно истинной природы альянса, считает он.
Обозреватели боятся, к чему в дальнейшем может привести сотрудничество. Они отмечают, что российско-китайская армия, в случае прихода Третьей мировой, может сыграть ключевую роль в окончании войны.
Ранее эксперты высказались о последствиях прихода к власти Байдена для России и США. Они полагают, что это может нанести серьезный урон по обеим странам.

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