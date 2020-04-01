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Альянс продавцов Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко терпит крах

01 апреля 2020, 14:35  •  97 • Украина
Накануне парламентарии проголосовали за снятие моратория на продажу земельных угодий сельскохозяйственного назначения. Голосование проводили среди ночи, с нарушением целого ряда статей конституции, а, поскольку президентская фракция накануне голосования фактически раскололась, нужные голоса дали «Голос» и «Европейская солидарность». К тому же, накануне голосования спикер Разумков вышел из зала, не желая участвовать в постыдной манипуляции, и заседание пришлось проводить его заму Стефанчуку.
А интрига здесь в том, что голосование так и не решило вопрос. Сегодня стало известно, что подписание закона о рынке земли заблокировано. Депутаты подали 5 проектов постановлений об отмене решения Рады – в силу его антиконституционной подоплёки. Примечательно, что одно из постановлений подала Юлия Тимошенко, которые «слуги» так и не смогли затащить в свою коалицию. Таким образом, подписание закона фактически заблокировано – как для спикера Разумкова, так и для Зеленского. Фракции «Оппозиционной платформы» Медведчука и «Батькивщины» Тимошенко обратились в Конституционный суд с ходатайством об отмене закона. В общем, протащить нужное решение под покровом ночи Зеленскому и его новому партнёру Порошенко не удалось.
Тем не менее, неожиданный союз послужил поводом для скандальных пересудов – в кулуарах Рады шушукаются, что Порошенко может стать новым украинским премьером, и якобы этот вопрос уже обсуждался. Поскольку увольнение Гончарука было незаконным – кабинет должен был работать ещё, как минимум, полгода – в соответствии с конституционными нормами, у его сменщика тоже велик шанс уйти до срока. Это значит, что Порошенко практически ничто не мешает стать премьером – и получить иммунитет от уголовного преследования. Напомним, что, помимо экономических обвинений, Порошенко обвиняется в давлении на судей (он своевременно не назначил тех, кого рекомендовал Высший совет правосудия, а это – государственное преступление). Также установлено, что назначение премьера Гройсмана Порошенко совершил, идя в разрез с конституционными нормами (в отсутствии коалиции в Раде).
Но вернёмся к рынку земли. Почему Зеленскому понадобилось под покровом ночи, с нарушением конституции, решать вопрос о продаже земли? Да потому, что это решение увязывалось с новыми кредитами от МВФ. За то, что Украина продаст свои чернозёмы, западные финансисты могли дать Зеленскому в долг. А теперь не дадут. А мы сообщали, что реальных денег (а не ценных бумаг и пр.) в украинской казне уже нет. Можно, конечно, их напечатать, но это значит – дефолт. А как себя поведёт в этом случае украинская экономика, да и граждане, сказать сложно. Украинская государственность может этого не перенести.

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