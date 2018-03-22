«Альянс прерывает паузу»: о чём будут говорить глава Генштаба ВС РФ и командующий силами НАТО в Европе

Начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов и командующий силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти во время телефонного разговора договорились о встрече. Это будут первые с 2014 года очные переговоры военных России и альянса на столь высоком уровне. По мнению экспертов, на протяжении последних недель руководство НАТО формулировало и согласовывало единую позицию по новым вооружениям, появившимся в арсенале Российской Федерации. Какие темы будут обсуждаться в ходе двустороннего армейского диалога, разбирался RT.

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов и главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами (ОВС) НАТО в Европе Кёртис Скапаротти провели 21 марта телефонный разговор, в котором стороны обсудили ряд актуальных вопросов безопасности. Как отметили в Минобороны России, Герасимов поддержал предположение Скапаротти провести личную встречу, но дата пока неизвестна.

На столь высоком уровне военное руководство НАТО и России будет встречаться впервые за четыре года. 1 апреля 2014 года на внеочередном заседании совета альянса было принято решение приостановить практическое и военное сотрудничество НАТО с Россией, включая работу совместной миссии по ликвидации химического оружия в Сирии, а также проведение встреч и совместных мероприятий. Причиной резкого охлаждения отношений со стороны альянса стало воссоединение Крыма с Россией по итогам референдума. Андерс Фог Расмуссен, занимавший в то время пост генсека НАТО, заявил, что действия Москвы угрожают европейской безопасности.

Кроме того, с апреля 2014 года для сотрудников постпредства России при НАТО были введены новые правила посещения штаб-квартиры НАТО. Свободный допуск был сохранён только для постпреда РФ Александра Грушко, его заместителя и помощника. Остальных сотрудников миссии обязали заранее получать временные пропуски.

Контакты между командованиями НАТО и ВС России начали постепенно восстанавливаться после инаугурации Дональда Трампа. В марте 2017 года по инициативе альянса состоялся первый за три года телефонный разговор между начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и председателем Военного комитета НАТО Петром Павелом. Основными темами переговоров стало восстановление взаимодействия по военной линии, а также предотвращение инцидентов.

Председатель Военного комитета НАТО Пётр Павел

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Ещё одни телефонные переговоры состоялись в сентябре во время проходивших на территории России и Белоруссии масштабных учений «Запад-2017». На этот раз НАТО представлял генерал Кёртис Скапаротти.

«Военные лидеры использовали канал между верховным главнокомандующий ОВС и начальником Генштаба, чтобы способствовать повышению уровня предсказуемости и прозрачности. Они обсудили необходимость прозрачности учений», — сообщил представитель штаба командования ОВС НАТО в Европе.

Стороны также договорились поддерживать взаимодействие в дальнейшем.

О необходимости «увеличения числа контактов между Россией и НАТО и активизации связей по военным каналам» в начале 2018 года говорил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Это не означает, что в отношениях сторон наметилась оттепель: напротив, наращивание контактов призвано предотвратить возникновение случайного конфликта в условиях высокой военно-политической напряжённости.

«Восточный фронт»

В 2016 году европейское командование НАТО объявило о формировании у российских границ четырёх многонациональных батальонов — в Польше и странах Прибалтики. Заявлено, что батальоны функционируют по ротационному принципу, однако в Москве считают, что численность реально присутствующих в регионе военных и техники может занижаться командованием НАТО и сильно отличаться от официальных цифр.

Параллельно альянс активно готовит инфраструктуру для переброски на восток крупного военного контингента. По словам замминистра обороны РФ Александра Фомина, Вашингтон формирует в Европе материально-технический плацдарм для передислокации 300 тыс. американских военнослужащих.

Сам Кёртис Скапаротти 15 марта 2016 года призвал нарастить численность американских войск в европейских странах. По мнению военачальника, НАТО ещё не достиг в Европе необходимых позиций.

«Что касается ротационного или постоянного присутствия, я считаю, что нам нужно больше сил в Европе», — заявил генерал, выступая на слушаниях в палате представителей конгресса США.

Ранее командующий Европейским командованием Вооружённых сил Соединённых Штатов и верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти завил, что в настоящее время Россия обладает в Восточной Европе большим военным преимуществом, даже если говорить об обычных вооружениях. Как отметил генерал, «это обусловлено внутренними линиями, близостью расположения и размером вооружённых сил». Однако в долгосрочной перспективе альянс способен одержать верх, заявил Скапаротти.

«Поддержка силового решения»

Помимо концентрации натовских сил в Прибалтике, одной из ключевых тем предстоящихпереговоров Валерия Герасимова и Кёртиса Скапароти может стать ситуация на Украине.

Условием для нормализации отношений с Россией западные политики не раз называли исполнение Минских соглашений. При этом стороной, препятствующей исполнению договорённостей, является Киев: упоминания о минских договорённостях были исключены из текста принятого Радой закона о реинтеграции Донбасса. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, принятый украинским парламентом закон направлен на оправдание силового сценария в Донбассе.

В начале марта 2018 года Управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA, Defense Security Cooperation Agency) сообщило, что поставка Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму $47 млн одобрена Госдепартаментом. Речь идёт о передаче ВСУ 37 ПТРК Javelin и 201 ракеты, также американская сторона обучит украинских военных применению новой техники. Хотя в Пентагоне заявляют, что поставка противотанковых комплексов ВСУ не изменит баланс сил в регионе, киевские власти расценили этот шаг как «открытие международной оборонной поддержки» Украины. Об этом заявил ранее украинский президент Пётр Порошенко. Украинские власти продолжают обвинять Москву в военной агрессии — в принятом ранее законе о реинтеграции Донбасса Россия именуется «оккупантом». Это ещё больше обостряет и без того непростую ситуацию.

«ВСУ готовятся к широкомасштабным военным действиям, на это указывает целый ряд признаков. Превращение Украины в плацдарм для возможной агрессии против России вызывает серьёзную обеспокоенность у российских военных», — отметил в интервью RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Хотя Вашингтон этого не признаёт, американская сторона задействована в украинском конфликте, считают эксперты.

Как написал 21 марта в своём Twitter глава Генштаба Украины Виктор Муженко, украинская сторона договорилась с командующим Силами специальных операций НАТО Колином Килрейном об активном развитии украинских сил спецопераций.

«Силы специальных операций Вооружённых сил Украины будут совместимыми с NATO SOF (Силы специальных операций НАТО. — RT). Договорились активизировать деятельность по дальнейшему развитию отечественных ССО с... Килрейном», — сообщил глава украинского генштаба.

«США строят военную базу в Очаково, американские инструкторы тренируют ВСУ, сейчас речь также зашла о поставках вооружений, — отметил в интервью RT директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. — Но военные никогда не будут ничего делать до тех пор, пока не появится политическое решение, поэтому первична именно политическая воля Белого дома».

Похожей точки зрения придерживается и руководитель сектора проблем региональной безопасности Центра военно-политических исследований РИСИ Сергей Ермаков: по линии европейского командования НАТО Соединённые Штаты много делают для усиления украинской армии.

Бронетранспортёр Вооружённых сил Украины около детской площадки в Авдеевке под Донецком

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«Такая помощь Штатов толкуется Киевом как поддержка силового решения ситуации в Донбассе. Безусловно, этот вопрос будет поднят на встрече Герасимова и Скапаротти, включая поставки противотанковых комплексов и командировки на Украину американских ЧВК», — пояснил Ермаков в интервью RT.

НАТО и США не могут безоглядно вооружать Украину, так как у России тоже есть серьёзные рычаги влияния на ситуацию в регионе, если дело дойдёт до нового витка военного конфликта, считают эксперты.

«Подвижки есть»

Ещё одной темой переговоров может стать предупреждение инцидентов в воздухе. В 2015 году Россия и США подписали «Меморандум о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полётов авиации в ходе операций в Сирии». Документ направлен на обеспечение безопасности полётов военной авиации двух стран в воздушном пространстве САР и включает конкретные инструкции для лётного состава.

В рамках соглашения между российскими и американскими военными органами были созданы каналы бесперебойной связи. Эти меры позволили свести к минимуму возможные инциденты. В феврале 2017 года в Пентагоне выступили за дальнейшее совершенствование механизмов координации полётов в САР, так как самолёты ВВС США и ВКС РФ периодически встречаются в небе Сирии.

В то же время серьёзную обеспокоенность Москвы вызывают регулярные инциденты у российских границ. Только за январь 2018 года ВКС РФ несколько раз перехватывали самолёты-разведчики стран НАТО. Эксперты отмечают, что с 2014 года обстановка у западных рубежей России только накаляется. Особое внимание прессы привлёк инцидент, произошедший в июне прошлого года. Тогда натовский истребитель F-16 пытался приблизиться к самолёту, на борту которого находился глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Российское воздушное судно находилось в тот момент над нейтральными водами Балтики.

Однако, несмотря на высокий градус напряжённости в отношениях НАТО и Москвы, работа на уровне экспертных групп по предупреждению военных инцидентов и в воздухе, и на море идёт давно, отметил Ермаков.

«Эта тема неизменно поднимается на редких сессиях Совета Россия — НАТО, и определённые подвижки здесь есть. Безусловно, и на этот раз эта тема будет поднята», — добавил эксперт.

«Соперничество великих держав»

Переговоры глав ОВС НАТО и Генштаба России проходят после публикации Пентагоном незасекреченной части новой «Национальной оборонной стратегии Соединённых Штатов». Стратегия определяет цели и задачи страны в военно-политической и военно-промышленной сферах, документ был представлен американской администрацией в начале года.

Новая доктрина принципиально отличается от стратегии администрации Барака Обамы. Предыдущая администрация называла главными вызовами для национальной безопасности США терроризм. Дональд Трамп избрал иную тактику: его команда открыто заявляет о целях США в мире.

«Мы продолжим проводить кампанию против террористов, но соперничество великих держав, а не терроризм, теперь находятся в фокусе национальной безопасности США», — заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, комментируя оборонную доктрину.

Именно Россия и Китай представлены в доктрине как источники угроз для США. Беспокойство Вашингтона вызывает активность Москвы и Пекина по «созданию мира на базе ценностей, противоположных американским».

По мнению Ермакова, так как сегодня Запад в лице США и НАТО считает Россию и КНР своими наиболее серьёзными противниками, на повестку дня выходит вопрос предотвращения конфликтов между государствами.

«НАТО подходит к диалогу с позиций силы, но полностью диалог не отвергает. Эта встреча — признание Западом в лице России серьёзной державы», — отметил Ермаков.

«Обнуление ПРО»

Особое впечатление на Вашингтон и НАТО произвели новейшие виды вооружений, которые представил 1 марта президент России Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием. За последние годы российский оборонный комплекс смог создать виды оружия, на поколение опережающие все имеющиеся в мире образцы, считают эксперты. Речь идёт о целом комплексе новинок.

Гиперзвуковая ракета авиационного базирования «Кинжал» уже прошла испытания и поступила на вооружение. По словам экспертов и разработчиков, благодаря своим уникальным характеристикам ракета может преодолеть любую систему ПРО: противоракеты возможного противника не в состоянии догнать объект, двигающийся на гиперзвуковой скорости.

Учебно-боевой пуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал»

РИА Новости

Также 1 марта была представлена ядерная силовая установка. Она может устанавливаться на крылатых ракетах и делает их неуязвимыми для средств перехвата, а также позволяет ракете двигаться с практически неограниченной дальностью.

И это далеко не всё. Например, планирующий крылатый блок «Авангард» способен двигаться в плотных слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью. Были также представлены новая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», которая приходит на смену комплексу «Воевода». Новая МБР практически неуязвима для ПРО противника благодаря короткому участку активного полёта. Президент рассказал и о новейших глубоководных беспилотных аппаратах, которые способны перемещаться на неограниченные дистанции — это серьёзная угроза для американского флота, считают эксперты. Также в России было создано оружие на новых физических принципах — речь идёт о боевом применении лазера.

По мнению экспертов, комплекс представленных новинок ВПК фактически обнуляет возможности разворачиваемых у российских границ систем ПРО США — именно этот факт заставил американцев инициировать переговорный процесс.

Как отметил в интервью RT доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло, скорее всего, Герасимов и Скапаротти обсудят вопрос гонки вооружений, механизмы, способные её сдержать, а также выработку каналов быстрого реагирования на возможные инциденты. Не обойдут стороны и вопрос появления у Москвы принципиально новых видов оружия — это крайне актуальная для Североатлантического альянса тема.