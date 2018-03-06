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Альянс на марше: В ОДКБ рассказали о растущей угрозе НАТО в Восточной Европе
06 марта 2018, 15:24 • 200 • Политика
Глава Объединенного штаба ОДКБ генерал Анатолий Сидоров заявил, что наращивание военного контингента НАТО в странах Восточной Европы бросает вызов национальной безопасности России и ее союзников.
Генерал-полковник Анатолий Сидоров, начальник Объединенного штаба ОДКБ, провел брифинг, посвященный возросшему числу военных учений, проводимых НАТО. Как сообщает корреспондент Царьграда, присутствовавший на пресс-конференции генерала, только в 2018 году в Восточной Европе пройдет вдвое больше учений НАТО, чем в 2017-м.
Наряду с конфликтом в Сирии это не может не способствовать росту напряженности в мире. Подобная активность НАТО не может не восприниматься Россией и ее союзниками по ОДКБ как-то иначе, кроме как вызов их национальной безопасности и интересам. В качестве особо важных угроз национальной безопасности России генерал Сидоров назвал ситуацию на Украине и наращивание военного потенциала НАТО в Восточной Европе.
Прямо сейчас США и их союзники по блоку развертывают в восточноевропейских странах свою военную инфраструктуру и командные пункты. Под видом ротации происходит фактическое увеличение группировки войск НАТО в регионе.
Уже сейчас в Румынии действует американская база ПРО. Еще одна будет открыта в Польше до конца 2018 года. На военное дежурство она будет готова встать уже в следующем году.
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