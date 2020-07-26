Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Золотой ключик" для дела MH17: "Улика указывает на истинную прич...
Ни для кого не тайна: Иностранный профессор озвучил неприглядное прошлое Ходорко...
Американский наёмник передал привет на камеру из Донбасса: "Ну, теперь я тр...
"Настоящая цель вакцинации": Одной фразы Медведева хватило, чтобы сабо...
Главная / В мире

Альянс Москвы и Китая против США: В Кремле рассказали о форме "интеграционных объединений"

26 июля 2020, 12:05  •  106 • В мире
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предположения о создании альянса России и Китая для противодействия США. Песков высказался о такой форме "интеграционных объединений". Он уточнил, что "мы не дружим против кого-то".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о предположении госсекретаря США Майка Помпео. После заявления американского политика о том, что Россия и Китай объединяются против США, в Кремле рассказали о форме "интеграционных объединений".
Песков заявил, что Китай - партнёр России, однако у нашей страны нет цели создавать против кого-то альянс или "дружить против кого".
"Хочу напомнить слова президента, что Москва никогда не принимает участие в альянсах против кого-то, мы не дружим против кого-то. И все, будь то интеграционное объединение или объединение политическое, они направлены на развитие отношений добрососедства и взаимной выгоды. В каких-то альянсах против кого-то Россия не принимает участие. Китай является нашим союзником, нашим партнёром, страной, с которой мы развиваем отношения особого партнёрского характера", - цитирует Дмитрия Пескова РИА "Новости".
Напомним, ранее президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Подробностями беседы мировых лидеров поделились в пресс-службе Белого дома.
Сообщается, что одной из затронутых в разговоре тем стала проблема гонки вооружений между странами. Американский президент заявил во время переговоров, что надеется избежать "дорогостоящей гонки вооружений между КНР, РФ и США", гласит сообщение Белого дома.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



106
Источник
Похожие новости
25 июля 2020, 11:05
О беспрецедентном постановлении Конституционного суда Германии
25 июля 2020, 13:05
Дорога в тупик – прибалты не успеют построить Rail Baltica до 2026 года
25 июля 2020, 18:00
«Иллюзии развеялись»: США скупили 90% мировых запасов препарата от COVID-19
25 июля 2020, 03:05
Шпионы, браконьеры или распространители COVID? Япония сделала мрачное открытие и обвинила Китай
25 июля 2020, 02:00
«Травлей занимаются все: демократы, республиканцы, независимые»: пранкеры позвонили Монике Левински от лица Тунберг
25 июля 2020, 03:05
"Если бы войска открыли огонь...": В Сирии боевик рассказал о провокациях для авиаударов США
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 июля 2020, 02:05
На "штурм Крыма" нашёлся первый доброволец: "Сначала развалил свою стр...
26 июля 2020, 00:05
Дальний Восток топят американским газом: Дегтярёв вскрыл странности с отоплением в кр...
26 июля 2020, 00:05
Ходорковский всё же признался про Хабаровск. Началась вторая волна протеста
26 июля 2020, 06:05
Нейтралитет России стал неожиданностью для армян и азербайджанцев
26 июля 2020, 08:05
России уготовили "забег по кровавым граблям революции"? Провокаторы в Хабар...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 июля 2020, 00:05
"Настоящая цель вакцинации": Одной фразы Медведева хватило, чтобы саботировать работу учёных
19 июля 2020, 15:00
"Я объясню тебе, Димочка" не прокатило: Кадыров потребовал от Зеленского извинений
22 июля 2020, 05:00
"Побочные эффекты были, но не смертельные": Русский врач подсказал, чем лечиться от COVID-19
21 июля 2020, 01:00
"Русские мешаются": Антироссийские игры в Армении могут обернуться военным переворотом - политолог
25 июля 2020, 22:05
"Вышел весь Хабаровск"? Мифы "народного" митинга разоблачили в прямом эфире
19 июля 2020, 16:25
Кто выводит хитропродуманный Хабаровск на митинги? И платят ли людям за это деньги?
24 июля 2020, 03:05
"Заражали нетипичными болезнями": Украинские депутаты требуют от СБУ открыть дело на лаборатории США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.