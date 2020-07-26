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Альянс Москвы и Китая против США: В Кремле рассказали о форме "интеграционных объединений"
26 июля 2020, 12:05 • 106 • В мире
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предположения о создании альянса России и Китая для противодействия США. Песков высказался о такой форме "интеграционных объединений". Он уточнил, что "мы не дружим против кого-то".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о предположении госсекретаря США Майка Помпео. После заявления американского политика о том, что Россия и Китай объединяются против США, в Кремле рассказали о форме "интеграционных объединений".
Песков заявил, что Китай - партнёр России, однако у нашей страны нет цели создавать против кого-то альянс или "дружить против кого".
"Хочу напомнить слова президента, что Москва никогда не принимает участие в альянсах против кого-то, мы не дружим против кого-то. И все, будь то интеграционное объединение или объединение политическое, они направлены на развитие отношений добрососедства и взаимной выгоды. В каких-то альянсах против кого-то Россия не принимает участие. Китай является нашим союзником, нашим партнёром, страной, с которой мы развиваем отношения особого партнёрского характера", - цитирует Дмитрия Пескова РИА "Новости".
Напомним, ранее президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Подробностями беседы мировых лидеров поделились в пресс-службе Белого дома.
Сообщается, что одной из затронутых в разговоре тем стала проблема гонки вооружений между странами. Американский президент заявил во время переговоров, что надеется избежать "дорогостоящей гонки вооружений между КНР, РФ и США", гласит сообщение Белого дома.
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