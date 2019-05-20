Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Инаугурация Зеленского: чем удивит новый президент? Воскресный вечер с Соловьевы...
"Мы не хотим цветных революций": В Госдуме призвали власти Екатеринбур...
В Совфеде прокомментировали решение Зеленского распустить Раду
Родион Мирошник: Надеюсь, 22 мая в Минске украинская делегация вспомнит слова Зе...
Главная / Аналитика

Альянс Москвы и Берлина. Немецкая промышленность спасётся в России

20 мая 2019, 17:24  •  47 • Аналитика

Дружба вдребезги


Даниэль Бресслер, известный немецкий публицист, так охарактеризовал неожиданную отмену визита госсекретаря Майка Помпео в Берлин: «Дружба между странами разбита вдребезги. США действуют не с помощью умной дипломатии, а посредством грубой политики даже с союзниками. Против США нужно формировать альянсы».




Нанесённую Майком Помпео рану Берлину усугубляет, конечно, последовавший затем визит Помпео в Сочи к Сергею Лаврову и Владимиру Путину, с которыми он вёл продолжительные беседы. О чём? Может быть, и о будущем Европы.


Наказание Германии


Демонстративная отмена Помпео визита в Берлин имеет под собой основания: канцлер Ангела Меркель не выполнила ясное указание Вашингтона о прекращении строительства «Северного потока 2» с Россией. Это грубое нарушение атлантической дисциплины, за которым последует наказание, как бы говорит неприезд Помпео в Берлин.

В Германии в ответ на это выступают комментаторы вроде Даниэля Бресслера, понятно, что погоды они не делают, но раньше такое и представить было невозможно. Продолжение Германией строительства СП-2 с Россией, несмотря на угрозу американских санкций, и появление открытых антиамериканских заявлений в немецкой прессе говорит о политических сдвигах в германских элитах в пользу сотрудничества с Россией наперекор США.

СП-2 имеет, конечно, большой политический подтекст и для Германии, и для России. Риски для обеих стран большие, но большая политика — это всегда большие риски и большие деньги. Впрочем, деньги можно потерять и совсем не рискуя, а ровно сидя на стуле и следуя за текущей политической конъюнктурой.

В Берлине отдают себе отчёт, что рано или поздно Вашингтон кидает своих марионеток в угоду своим интересам. Такая перспектива беспокоит Берлин, возможно, поэтому давно сформулирована известная немецкая позиция: «Европейская безопасность невозможна без России». Хотя отношения Германии с Россией совсем не дружеские, но санкционные, и проамериканская Европа называет Германию «предательницей» за особые энергетические отношения с Россией.

Почему Берлин занимает такую двойственную позицию по России? Ответ очевиден: Германия имеет серьёзную промышленность, в отличие от других европейских стран, и она пытается застраховаться от энергетических рисков, к которым приведёт любая заварушка в Европе, тем более на Украине, на границах России. Энергетическую страховку Германии может дать только Россия.

Украинский плацдарм


Примечательно, что Вашингтон дистанцируется от прошедших при его явной поддержке «безопасных и справедливых» президентских выборов на Украине, официальные лица в США заявляют, что они не знают, чего ждать от новоизбранного президента Владимира Зеленского, и только надеются, что он сохранит политическую преемственность. Посол США в Киеве Мари Йованович скандально отозвана Госдепом сразу после выборов. Вице-президент США Майкл Пенс не приедет на инаугурацию Зеленского, приедет кто-то поменьше рангом, незаметнее для мировой общественности – это тоже элемент отстранения США от Украины.

Это не значит, что США сдают Украину: они формально как бы уходят с Украины, почувствуйте разницу! Вашингтон снимает с себя ответственность за дальнейшее развитие событий на Украине, за всё, что там будет происходить после «независимых» от Вашингтона демократических выборов. Что же мы имеем по факту? Германия отказалась подчиняться США и строит СП-2, Вашингтон решил Германию за такое непослушание наказать, на таком фоне он как бы «уходит» с Украины.

Все обозреватели согласны, что Украина – часть большой игры США, но почему-то из этого делают вывод, что используемый против России украинский плацдарм они будут укреплять, и прочее. Украина продолжает оставаться под стратегическим внешним управлением США, они имеют там большую резидентуру, тайные рычаги влияния и, в принципе, могут по-другому использовать этот «плацдарм», например, в качестве дров для пожара посреди Европы. Тем более, если США формально как бы уйдут с Украины и можно будет кричать в мировых СМИ, что они к этому не причастны. Не поэтому ли они и «уходят»?

«Заварушка» на Украине неизбежно обрушит газовый транзит в Европу и Германию из России, Германия будет наказана. Возможна и диверсия на газовой трубе, проходящей через Западную Украину. Поэтому Берлин упорно строит СП-2: он боится, что США могут хлопнуть украинской дверью не только по России, но и по Германии.

Берлин беспокоит новый курс США на Украине при президенте Зеленском — политическом новичке, и он (Берлин) идёт на всё большее сближение с Москвой. Если разразится энергетический кризис в Европе, германской промышленности придётся спасаться в России, к чему она, кажется, и готовится по завету экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера, друга Путина.
Виктор Каменев

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



47
Источник
Похожие новости
17 мая 2019, 08:09
Иранская нефть и глобальные игроки
16 мая 2019, 09:24
И пусть Берлин подождёт!
17 мая 2019, 17:54
Правительство Пушилина осваивает империю Тимофеева
19 мая 2019, 08:54
Самая постыдная проблема ВМФ: экс-адмиралы — высокопоставленные лоббисты
16 мая 2019, 19:09
Прорыв блокады Карабаха
16 мая 2019, 15:54
«Феникс»: связь не для победы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 мая 2019, 06:54
"Диверсанты лезут. Мира нет, и не предвидится": Воевавший за Славянск рассказал, почему уход Турчинова бесполезен
17 мая 2019, 11:09
В Раду внесли постановление об увольнении Климкина
15 мая 2019, 18:39
Какие секреты увез за границу сбежавший топ-менеджер филиала «Роскосмоса»
15 мая 2019, 07:24
"Уже даже не хромая утка": Депутат Рады придумал Порошенко новое обидное прозвище
16 мая 2019, 02:54
Страны G7 потребовали от Порошенко передать власть Зеленскому "плавно"
15 мая 2019, 00:54
"Это Украина". Немецкий журналист вскрыл неудобный факт о катастрофе MH17
18 мая 2019, 10:09
"За вас никто сражаться не будет": Обидчик Скабеевой рассказал о грандиозном провале Украины в ПАСЕ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.