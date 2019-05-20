Альянс Москвы и Берлина. Немецкая промышленность спасётся в России • 47 • Аналитика Дружба вдребезги

Даниэль Бресслер, известный немецкий публицист, так охарактеризовал неожиданную отмену визита госсекретаря Майка Помпео в Берлин: «Дружба между странами разбита вдребезги. США действуют не с помощью умной дипломатии, а посредством грубой политики даже с союзниками. Против США нужно формировать альянсы».









Нанесённую Майком Помпео рану Берлину усугубляет, конечно, последовавший затем визит Помпео в Сочи к Сергею Лаврову и Владимиру Путину, с которыми он вёл продолжительные беседы. О чём? Может быть, и о будущем Европы.



Наказание Германии

Демонстративная отмена Помпео визита в Берлин имеет под собой основания: канцлер Ангела Меркель не выполнила ясное указание Вашингтона о прекращении строительства «Северного потока 2» с Россией. Это грубое нарушение атлантической дисциплины, за которым последует наказание, как бы говорит неприезд Помпео в Берлин.



В Германии в ответ на это выступают комментаторы вроде Даниэля Бресслера, понятно, что погоды они не делают, но раньше такое и представить было невозможно. Продолжение Германией строительства СП-2 с Россией, несмотря на угрозу американских санкций, и появление открытых антиамериканских заявлений в немецкой прессе говорит о политических сдвигах в германских элитах в пользу сотрудничества с Россией наперекор США.



СП-2 имеет, конечно, большой политический подтекст и для Германии, и для России. Риски для обеих стран большие, но большая политика — это всегда большие риски и большие деньги. Впрочем, деньги можно потерять и совсем не рискуя, а ровно сидя на стуле и следуя за текущей политической конъюнктурой.



В Берлине отдают себе отчёт, что рано или поздно Вашингтон кидает своих марионеток в угоду своим интересам. Такая перспектива беспокоит Берлин, возможно, поэтому давно сформулирована известная немецкая позиция: «Европейская безопасность невозможна без России». Хотя отношения Германии с Россией совсем не дружеские, но санкционные, и проамериканская Европа называет Германию «предательницей» за особые энергетические отношения с Россией.



Почему Берлин занимает такую двойственную позицию по России? Ответ очевиден: Германия имеет серьёзную промышленность, в отличие от других европейских стран, и она пытается застраховаться от энергетических рисков, к которым приведёт любая заварушка в Европе, тем более на Украине, на границах России. Энергетическую страховку Германии может дать только Россия.



Украинский плацдарм

Примечательно, что Вашингтон дистанцируется от прошедших при его явной поддержке «безопасных и справедливых» президентских выборов на Украине, официальные лица в США заявляют, что они не знают, чего ждать от новоизбранного президента Владимира Зеленского, и только надеются, что он сохранит политическую преемственность. Посол США в Киеве Мари Йованович скандально отозвана Госдепом сразу после выборов. Вице-президент США Майкл Пенс не приедет на инаугурацию Зеленского, приедет кто-то поменьше рангом, незаметнее для мировой общественности – это тоже элемент отстранения США от Украины.



Это не значит, что США сдают Украину: они формально как бы уходят с Украины, почувствуйте разницу! Вашингтон снимает с себя ответственность за дальнейшее развитие событий на Украине, за всё, что там будет происходить после «независимых» от Вашингтона демократических выборов. Что же мы имеем по факту? Германия отказалась подчиняться США и строит СП-2, Вашингтон решил Германию за такое непослушание наказать, на таком фоне он как бы «уходит» с Украины.



Все обозреватели согласны, что Украина – часть большой игры США, но почему-то из этого делают вывод, что используемый против России украинский плацдарм они будут укреплять, и прочее. Украина продолжает оставаться под стратегическим внешним управлением США, они имеют там большую резидентуру, тайные рычаги влияния и, в принципе, могут по-другому использовать этот «плацдарм», например, в качестве дров для пожара посреди Европы. Тем более, если США формально как бы уйдут с Украины и можно будет кричать в мировых СМИ, что они к этому не причастны. Не поэтому ли они и «уходят»?



«Заварушка» на Украине неизбежно обрушит газовый транзит в Европу и Германию из России, Германия будет наказана. Возможна и диверсия на газовой трубе, проходящей через Западную Украину. Поэтому Берлин упорно строит СП-2: он боится, что США могут хлопнуть украинской дверью не только по России, но и по Германии.



Берлин беспокоит новый курс США на Украине при президенте Зеленском — политическом новичке, и он (Берлин) идёт на всё большее сближение с Москвой. Если разразится энергетический кризис в Европе, германской промышленности придётся спасаться в России, к чему она, кажется, и готовится по завету экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера, друга Путина.

Даниэль Бресслер, известный немецкий публицист, так охарактеризовал неожиданную отмену визита госсекретаря Майка Помпео в Берлин: «Дружба между странами разбита вдребезги. США действуют не с помощью умной дипломатии, а посредством грубой политики даже с союзниками. Против США нужно формировать альянсы».Нанесённую Майком Помпео рану Берлину усугубляет, конечно, последовавший затем визит Помпео в Сочи к Сергею Лаврову и Владимиру Путину, с которыми он вёл продолжительные беседы. О чём? Может быть, и о будущем Европы.Демонстративная отмена Помпео визита в Берлин имеет под собой основания: канцлер Ангела Меркель не выполнила ясное указание Вашингтона о прекращении строительства «Северного потока 2» с Россией. Это грубое нарушение атлантической дисциплины, за которым последует наказание, как бы говорит неприезд Помпео в Берлин.В Германии в ответ на это выступают комментаторы вроде Даниэля Бресслера, понятно, что погоды они не делают, но раньше такое и представить было невозможно. Продолжение Германией строительства СП-2 с Россией, несмотря на угрозу американских санкций, и появление открытых антиамериканских заявлений в немецкой прессе говорит о политических сдвигах в германских элитах в пользу сотрудничества с Россией наперекор США.СП-2 имеет, конечно, большой политический подтекст и для Германии, и для России. Риски для обеих стран большие, но большая политика — это всегда большие риски и большие деньги. Впрочем, деньги можно потерять и совсем не рискуя, а ровно сидя на стуле и следуя за текущей политической конъюнктурой.В Берлине отдают себе отчёт, что рано или поздно Вашингтон кидает своих марионеток в угоду своим интересам. Такая перспектива беспокоит Берлин, возможно, поэтому давно сформулирована известная немецкая позиция: «Европейская безопасность невозможна без России». Хотя отношения Германии с Россией совсем не дружеские, но санкционные, и проамериканская Европа называет Германию «предательницей» за особые энергетические отношения с Россией.Почему Берлин занимает такую двойственную позицию по России? Ответ очевиден: Германия имеет серьёзную промышленность, в отличие от других европейских стран, и она пытается застраховаться от энергетических рисков, к которым приведёт любая заварушка в Европе, тем более на Украине, на границах России. Энергетическую страховку Германии может дать только Россия.Примечательно, что Вашингтон дистанцируется от прошедших при его явной поддержке «безопасных и справедливых» президентских выборов на Украине, официальные лица в США заявляют, что они не знают, чего ждать от новоизбранного президента Владимира Зеленского, и только надеются, что он сохранит политическую преемственность. Посол США в Киеве Мари Йованович скандально отозвана Госдепом сразу после выборов. Вице-президент США Майкл Пенс не приедет на инаугурацию Зеленского, приедет кто-то поменьше рангом, незаметнее для мировой общественности – это тоже элемент отстранения США от Украины.Это не значит, что США сдают Украину: они формально как бы уходят с Украины, почувствуйте разницу! Вашингтон снимает с себя ответственность за дальнейшее развитие событий на Украине, за всё, что там будет происходить после «независимых» от Вашингтона демократических выборов. Что же мы имеем по факту? Германия отказалась подчиняться США и строит СП-2, Вашингтон решил Германию за такое непослушание наказать, на таком фоне он как бы «уходит» с Украины.Все обозреватели согласны, что Украина – часть большой игры США, но почему-то из этого делают вывод, что используемый против России украинский плацдарм они будут укреплять, и прочее. Украина продолжает оставаться под стратегическим внешним управлением США, они имеют там большую резидентуру, тайные рычаги влияния и, в принципе, могут по-другому использовать этот «плацдарм», например, в качестве дров для пожара посреди Европы. Тем более, если США формально как бы уйдут с Украины и можно будет кричать в мировых СМИ, что они к этому не причастны. Не поэтому ли они и «уходят»?«Заварушка» на Украине неизбежно обрушит газовый транзит в Европу и Германию из России, Германия будет наказана. Возможна и диверсия на газовой трубе, проходящей через Западную Украину. Поэтому Берлин упорно строит СП-2: он боится, что США могут хлопнуть украинской дверью не только по России, но и по Германии.Берлин беспокоит новый курс США на Украине при президенте Зеленском — политическом новичке, и он (Берлин) идёт на всё большее сближение с Москвой. Если разразится энергетический кризис в Европе, германской промышленности придётся спасаться в России, к чему она, кажется, и готовится по завету экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера, друга Путина. Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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