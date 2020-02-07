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Альянс лицемеров: Косовские террористы и украинские националисты на «защите религиозных свобод»

07 февраля 2020, 19:24  •  7 • Аналитика

Госсекретарь США Майк Помпео в торжественной обстановке с неизменными бурными аплодисментами, переходящими в овацию, 5 февраля 2020 года открыл учредительное заседание "Альянса религиозных свобод". Международной "сети стран-единомышленников, полностью приверженных делу продвижения свободы религии или убеждений во всем мире".

Благое намерение или предвыборный ход?

По заявлениям представителей американской администрации, в "сеть" уже вошли 27 государств, а сам госсекретарь Помпео патетично подчеркнул: "Создание альянса – первый пример в истории, когда международная коалиция собирается на уровне национальных лидеров, чтобы продвигать вопрос религиозных свобод по всему миру". Кроме того, было заявлено, что новая организация будет защищать и права христианского населения там, где они нарушаются.

На первый взгляд, подобную инициативу можно воспринимать как безусловное благо. И если даже при её помощи администрация Дональда Трампа планирует решить предвыборные задачи, это вполне можно "понять и простить". В надежде, что благие средства оправдают эту утилитарную политическую цель. Однако уже из краткого выступления Помпео на открытии альянса стало ясно, что от созданной международной организации не следует ожидать объективности в защите прав и свобод христиан:

"Я только что вернулся из поездки в Восточную Европу и Центральную Азию. Я встречался с лидерами "православной церкви Украины", которые борются за то, чтобы молиться свободно, без вмешательства правительства России. В Казахстане я встретился с семьями этнических казахов, задержанных Коммунистической партией Китая в Синьцзяне. Я призвал лидеров Белоруссии и Узбекистана продолжать свою успешную работу по предоставлению большей степени свободы вероисповедания своему народу. Это настоящая миссия. Мы гордимся тем, что отстаиваем эту американскую ценность, и мы считаем её глобальной ценностью".

Оставим за скобками религиозную политику компартии Китая, к ней действительно есть немало вопросов. Но даже из этой подборки "нарушителей свобод" видна геополитическая тенденциозность. В первую очередь, это касается упоминания украинской псевдоправославной националистической секты ПЦУ (также известной как СЦУ), уже не первый год устраивающей самые настоящие гонения против православных христиан Украины, клириков и мирян канонической Украинской Православной Церкви, захватывая их святыни, а нередко и применяя физическое насилие против верующих. При непосредственной поддержке светских властей Украины и, увы, при невмешательстве "правительства России", о мнимом наличии которого говорил Помпео.

Что же касается упомянутой Белоруссии, то здесь просто смешно. Александр Лукашенко на протяжении многих лет был в прекрасных отношениях с лидерами традиционных религий этой постсоветской республики и не допускал на её территории распространения тоталитарных сект, в том числе подобных украинской ПЦУ-СЦУ. В первую очередь, маргинальной националистической группировки "Белорусская автокефальная православная церковь" (БАПЦ), непосредственно связанной с украинскими националистами.

Однако как только в ситуации очередного охлаждения с Россией Александр Лукашенко начал делать прозападные и антироссийские заявления, в США начали говорить... об "успешной работе" лидера Белоруссии "по предоставлению большей степени свободы вероисповедания своему народу". Право слово, было бы смешно, если бы не было так грустно.

"Врачу, исцелися сам!"

А грусть связана с тем, что среди 27 государств и псевдогосударств (о чём чуть позже), уже вступивших в "Альянс религиозных свобод", немало стран, где православные христиане давно подвергаются самой настоящей дискриминации. Помимо уже упомянутой Украины это, в первую очередь, страны Прибалтики. В первую очередь, в Эстонии (хотя в Латвии и Литве ситуация с правами православных христиан тоже непростая).

Так, ни для кого не секрет, что в Эстонской республике ещё в середине 1990-х при помощи Константинопольского патриархата была создана раскольническая "Эстонская апостольская православная церковь", которой власти передали имущество канонической Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата. Постепенно шаткий компромисс был достигнут, однако и сегодня ЭАПЦ с её 7-тысячной паствой принадлежит около 60 приходов, а канонической Церкви, духовно окормляющей несколько сотен тысяч верующих, в два раза меньше.

Но ещё трагикомичнее выглядит принятие в "Альянс религиозных свобод" самопровозглашённой "Республики Косово". Террористического псевдогосударственного образования на территории Сербии, где ещё совсем недавно совершался самый настоящий геноцид коренного населения этой территории – православных сербов. Сегодня косовские власти пытаются играть в "либеральную демократию" и "права человека", однако в реальности косовская политика в отношении православных людей и их святынь – это форменное лицемерие. Как рассказал в интервью телеканалу "Царьград" настоятель подворья Русской Православной Церкви в Белграде протоиерей Виталий Тарасьев:

"В 2004 году, как известно, в Косове был самый настоящий разгром православных святынь. И здесь мы видим самую настоящую шизофрению западных стран: с одной стороны, именно они способствовали этому разгрому, а с другой, спустя несколько лет через ЮНЕСКО и другие международные фонды начали восстановление древних святынь. Сегодняшние косовские албанские власти кичатся тем, будто что-то восстановили, но делают это исключительно ради того, чтобы все восстановленные ими святыни Сербской Православной Церкви переименовать в "косовские святыни", что, по их мнению, даёт им право на "национализацию" этих храмов и монастырей, чтобы отобрать их у Церкви в пользу их лжегосударства".

В том числе и именно поэтому американская инициатива по созданию "Альянса религиозных свобод" с самого начала выглядит лживой и лицемерной, несмотря на, казалось бы, благие намерения. И здесь возникает резонный вопрос: а возможно ли вообще создание международной организации, которая будет способна не лицемерно, ради достижения вполне определённых геополитических целей, а объективно и действенно защищать права тех же христиан во всём мире?

А ответ может быть только один. Такая организация будет эффективной только в том случае, если в неё войдут не только США и их сателлиты, но равноправным соорганизатором которой станет Россия. Самая крупная православная христианская держава мира, имеющая серьёзное влияние и в исламском мире, в первую очередь, в таких странах, как Исламская Республика Иран и Сирийская Арабская Республика, а главное уже продемонстрировавшая способность защитить христианское население в той же Сирии.

Хотя в отношении защиты прав и свобод православных христиан на соседней Украине, а также на бывших югославских территориях – в Косове, Черногории и Македонии – остаётся немало вопросов. И именно здесь американо-российское сотрудничество могло быть более чем просто полезным. Способна ли на него администрация Трампа, или она будет продолжать лицемерить в традициях своих же оппонентов-демократов? Это покажет уже самое ближайшее будущее.

Михаил Тюренков

Фото: pravoslavie.ru

 

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