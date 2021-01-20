Альянс двух, казалось бы, несовместимых политиков, взрастил миллиардер Игорь Коломойский

По всей видимости, с Зеленским у Коломойского произошёл глобальный разрыв. Об этом шептались и раньше, но теперь стала известна подноготная. Глава СБУ Баканов, проконсультировавшись с Зеленским и получив от него «добро», прошлым летом передал американцам досье на Коломойского – в части, касающейся компании «Оптима». Федеральная коллегия присяжных США немедленно обвинила олигарха в отмывании сотен миллионов долларов, и, по состоянию на сегодняшний день, Бене может грозить депортация за океан.

Дело серьёзное, ведь Зеленский, после скандала с «Бурисмой» и сыном нового президента США, настроен замириться с Вашингтоном любыми средствами. Так что он сдаст своего бывшего кукловода Байдену с потрохами, и в этом нет никаких сомнений. Само собой, Беня на сей счёт не питает никаких иллюзий – поэтому он и свёл свою давнюю протеже Тимошенко с наиболее популярным и влиятельным на сегодняшний день украинским политиком – Медведчуком. Этого альянса, казалось бы, не могло возникнуть в принципе, ведь Медведчук с Тимошенко мало того, что два медведя в одной берлоге, у них разные цели и разный электорат. Но последнее – даже хорошо, ведь они вдвоём накрывают не только восток страны, но и центр. Но чем же привлёк Коломойский Медведчука?

Говорят, что ещё прошлым летом олигарх уступил пророссийскому политику часть в своём телеканале «1+1» (это вторая кнопка украинского телевидения и первый телеканал по популярности у зрителей). Но, как сообщает киевское издание «Вести», это не единственный актив, которым олигарх поделился с Медведчуком. Если верить «Вестям», Коломойский уступил Медведчуку доли в «Львовоблэнерго» и «Прикарпатьеоблэнерго», металлургических предприятиях «Днепроспецсталь» и «Запорожский завод ферросплавов», а также в крупных транспортных компаниях. Политолог Руслан Бортник считает, что такую цену Коломойский уплатил за то, чтобы Медведчук согласился с премьерскими амбициями Тимошенко, а сам удовольствовался постом спикера Верховной Рады.

Таким образом, альянс Медведчука и Тимошенко при посредничестве Коломойского обретает форму. По всей видимости, партнёры Медведчука из Москвы не видят в альянсе никакой угрозы – наоборот. Осталось дождаться пика правительственного кризиса, и посмотреть, как могущественный альянс будет пробивать себе дорогу во власть, сметая неопытных «слуг народа» на обочину. Украинские политологи говорят, что на пик кризис управления в стране выйдет ещё до весны.