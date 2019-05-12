Альтернативы нет: США пытаются найти замену российским РД-180, но безуспешно

Согласно документу тендера сейчас главная цель запроса Военно-воздушных сил Соединённых Штатов — поиск подрядчиков, которые смогут произвести вывод спутников системы национальной безопасности на желаемую орбиту. Как говорится, главные критерии - чтобы "в срок и с высокой надёжностью". При этом Штаты хотят найти альтернативу российским РД-180.

Отметим, что США уже много лет финансируют разработку двигателей, призванных заменить российские. Впрочем, сделать двигатели, подобные нашим, у Соединённых Штатов не получается по сей день.

Согласно запросу ВВС США в ходе работы над альтернативным двигателем подрядчикам предстоит подготовить методологию и систему оценки по основным параметрам двигательных установок, в их числе и траектория, и загрузки. Если подрядчика удастся найти, то с ним заключат два контракта. В силу они вступят со следующего года и будут продлены при необходимости на четыре года.

Напомним, что российские двигатели РД-180 используются для разгона первой ступени одноразовой двухступенчатой ракеты-носителя Atlas V. И Россия, и США еще в 1997 году заключили договор о поставке, но пять лет назад правительство США запретило производить закупку российских двигателей. Спустя короткое время запрет был снят, поскольку найти замену нашим двигателям так и не смогли.

Военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков заявил, что на протяжении последних лет в США неоднократно поднимался вопрос о прекращении использования РД-180. Но ситуация на сегодняшний день выглядит однозначно: у Вашингтона нет сил и средств, чтобы отказаться от РД-180.

"Вокруг нашего двигателя РД-180 постоянно идут трения о том, чтобы Соединённые Штаты ушли от его использования и сделали что-то своё, - цитирует RT аналитика. - Но двигатель, который они делали на замену, к их сожалению, они создать не смогли".

В начале апреля глава космического командования Пентагона Джон Реймонд пообещал, что США вот-вот смогут полностью отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 при космических стартах.

Николай Лагин в комментарии ФАН согласился с тем, что для США попытки создать ракетные двигатели не хуже российских - это вопрос престижа. Однако, напомнил он, последние 8 лет эти попытки остаются безрезультатными.

"Так как двигатель новый, он не лишён так называемых детских болезней. Могут быть технические неполадки, программные ошибки работы, ну и не стоит забывать об экстремальных температурных нагрузках в камере сгорания и сопле. Советские и российские РД-180 - это прекрасные образцы, зарекомендовавшие себя как очень надёжные силовые установки", - напомнил эксперт в области космических технологий.

Что касается запуска производства двигателей по российской технологии в США, то тут, говорит он, есть проблема с воспроизведением правильных сплавов. В случае малейшего нарушения технологии металл быстро "выгорает" и блоки выходят из строя.