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«Альтернативный взгляд на мировые проблемы»: что будут обсуждать лидеры стран — участниц БРИКС на саммите в ЮАР

25 июля 2018, 08:24  •  91 • В мире
25—27 июля в Йоханнесбурге пройдёт десятый саммит БРИКС. Лидеры России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, а также ряда других государств обсудят важнейшие вопросы мировой экономики и политики. Ожидается, что Владимир Путин расскажет коллегам об итогах встречи с Дональдом Трампом и проведёт отдельные переговоры с главами КНР и Турции. Эксперты расценивают саммит БРИКС как своеобразный ответ на недавние форумы стран НАТО, ЕС и G7. По мнению специалистов, эта дискуссионная площадка создаёт контрбаланс с классическими западными форматами, что способствует стабилизации глобальных политических и экономических процессов.
 
РИА Новости
 

25 июля в Йоханнесбурге начинает работу десятый саммит глав государств БРИКС. Это уже вторая встреча такого формата, которая проходит на Чёрном континенте: в 2013 году лидеры стран — участниц организации встречались в южноафриканском Дурбане. По завершении переговоров будет подписана итоговая Йоханнесбургская декларация.

Одной из главных тем саммита станут торговые войны, в частности между США и Китаем. Об этом ещё 19 июля заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

«Дискуссия лидеров именно по торговой повестке в такой момент очень важна, чтобы координировать позиции. И двусторонние встречи, которые пройдут, тоже будут этих вопросов касаться», — подчеркнул глава Минэкономразвития в ходе заседаний международного дискуссионного клуба «Валдай».

Заявлению Орешкина предшествовали меры, инициированные президентом США Дональдом Трампом. Белый дом объявил о повышении тарифов на ряд товаров из ЕС, а также из Китая, Канады и некоторых других стран, включая Россию. По мнению американского лидера, правила, сложившиеся в мировой торговле, ущемляют интересы США — и поэтому необходимо их пересмотреть. Об опасности торговых войн для мировой экономики говорили и на завершившемся накануне саммита БРИКС форуме министров финансов и глав центральных банков G20 в Буэнос-Айресе.

«Предыдущая модель глобализации благополучно умерла там же, где и родилась, — в Соединённых Штатах, но альтернатива ей не предлагается, — заявил в интервью RT доцент РАНХиГС Александр Савченко. — То, что происходит сейчас, можно назвать войной всех против всех».

Эксперт отметил, что в настоящее время мировая торговля переживает глобальную трансформацию: в результате развития цифровой экономики ряд трудоёмких стадий производства из стран третьего мира вернулся обратно в развитые экономики Запада. А это, в свою очередь, бьёт по некоторым странам БРИКС.

  • Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении тарифов © Jonathan Ernst/File Photo
  • Reuters

В этих условиях лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, конечно, не могут обойти вниманием вопрос «тарифных войн», считает политолог.

«Тема «торговых войн», безусловно, будет обсуждаться. Другое дело, будут ли приняты жёсткие декларации», — говорит Савченко.

Кроме того, на саммите представители стран БРИКС обсудят сотрудничество по общим проектам объединения. Один из них — деятельность Нового банка развития, созданного в 2014 году. На данный момент банк поддержал 21 проект стран-участниц общей стоимостью $5 млрд. Пять из этих проектов будет реализовано в России.

Помимо этого, как отмечают СМИ стран — участниц БРИКС, на форуме в Йоханнесбурге лидеры объединения обсудят и вопросы безопасности. В частности, премьер Индии Моди намерен поднять вопрос борьбы с трансграничным терроризмом, сообщает India Times. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, Владимир Путин намерен рассказать участникам БРИКС об усилиях Москвы по урегулированию конфликта в Сирии и призвать их участвовать в восстановлении страны.

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«С учётом нового витка экономических и политических противоречий в мире такие площадки, как БРИКС, очень важны, — отметил в интервью RT директор Центра стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. — Они создают контрбаланс с классической западной моделью, стабилизируя мир, показывают Западу альтернативный взгляд на мировые проблемы, с которым он должен считаться».

Африканский вектор

Главная тема нового саммита сформулирована следующим образом: «БРИКС в Африке: сотрудничество с развивающимися странами для достижения инклюзивного роста в эпоху Четвёртой промышленной революции».

Так, в рамках саммита пройдёт несколько встреч в форматах BRICS-Africa Outreach и «БРИКС плюс». Среди африканских руководителей, которые посетят саммит, — президенты Намибии, Анголы, Того, Руанды, Уганды, Сенегала и Габона.

  • Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Габонской Республики Али Бонго Ондимбой
  • kremlin.ru

Лидеры двух последних стран недавно побывали в России на чемпионате мира по футболу и заявили о заинтересованности в сотрудничестве с Москвой.

«Африка в вас нуждается. Россия — огромная страна, которая обладает громадными возможностями и которая, конечно же, может многое привнести в пользу континента», — заявил 14 июля во время встречи с Владимиром Путиным президент Габонской республики Али Бонго Ондимба.

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Ожидается, что во время визита в ЮАР президент России Владимир Путин проведёт переговоры с рядом лидеров африканских стран. В первую очередь с хозяином саммита — президентом Южной Африки Сирилом Рамапосой. С ним планируется обсудить сотрудничество в области атомной энергетики, сельского хозяйства, использования водных ресурсов.

На встрече с президентом Анголы Жоау Лоуренсу российский лидер затронет вопрос сотрудничества в области алмазодобычи, а с президентом Замбии Эдгаром Лунгу — создание в этой африканской стране центра ядерной науки и технологий, а также некоторые аспекты гуманитарного сотрудничества.

«Наши китайские, индийские и турецкие партнёры уже активно работают в Африке, — отмечает Егорченков. — Россия тоже подключается к этим процессам и возвращается на континент».

По словам эксперта, некоторые африканские страны, как, например, Судан, открыто предлагают России разместить военные базы на своих территориях. Другие, к примеру, Центральноафриканская республика и Мозамбик, заинтересованы в военно-технической кооперации. С Анголой, создающей собственные спутники, Москва сотрудничает в космической области. Многие государства Чёрного континента высказывались в пользу расширения притока российских инвестиций, причём не только в горнодобывающую промышленность, но и в IT-сферу. Страны Африки выступают и за углубление связей с Россией в области образования.

«Многие практики, которые Россия использует, интересны африканским партнёрам, им также важен альтернативный взгляд на построение демократических моделей. Они понимают, что ориентирование исключительно на Запад противоречит их собственным интересам», — отмечает Егорченков.

Переговорная площадка

Для российского лидера саммит БРИКС станет первой зарубежной поездкой после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки 14 июля. Как ожидается, 26 июля на закрытой встрече глав государств БРИКС Владимир Путин обсудит итоги саммита Россия — США

Предполагается, что в ходе саммита на неформальном ужине Владимир Путин отдельно побеседует со своим китайским коллегой Си Цзиньпином.

«Планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества по всем направлениям, вопросы координации совместных усилий в международных делах, а также предстоящее участие Си Цзиньпина в Восточном экономическом форуме», — цитирует Ушакова ТАСС.

  • Встреча президента РФ Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином © Aly Song
  • Reuters
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Ещё одна ожидаемая встреча российского лидера — с главой Турции Реджепом Эрдоганом. На ней президенты должны обсудить энергетическое сотрудничество и проблемы сирийского урегулирования.

Эрдоган участвует в формате «БРИКС плюс» вместе с премьер-министром Ямайки Эндрю Холнессом и президентом Аргентины Маурисио Макри, встреча с которым также значится в расписании Владимира Путина.

«Саммит БРИКС станет очень удобной переговорной площадкой, — уверен  Егорченков. — Здесь никто никого ни к чему не обязывает. Зато есть возможность обменяться мнениями по ключевым темам, «болевым точкам» международного развития».

В то же время политолог считает, что как на двусторонних встречах, так и в многостороннем формате будут озвучены и предложения по конкретным мировым проблемам.

«Сверкой часов всё может не обойтись, — утверждает Егорченков. — Я думаю, что мы услышим интересные совместные заявления. Это обусловлено общей логикой международных процессов. Если важные заявления делаются на уровне G7, НАТО, то и БРИКС что-то должно в смысловом плане добавить».

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Александр Савченко придерживается противоположной точки зрения. По словам эксперта, БРИКС представляет собой «принципиально новый» неблоковый, гибкий формат международного сотрудничества, а потому не стоит ожидать единодушия и консенснусных решений, свойственных саммитам военно-политических и экономических союзов.

«По сравнению с БРИКС, НАТО и ЕС — вчерашний день, и поэтому наши ожидания от этого саммита должны отличаться от того, что мы видим на встречах ЕС и НАТО. Однако решения, которые принимаются в рамках БРИКС, хотя бы на уровне координации позиций, оказывают не меньше влияния на происходящее в мире, чем то, что происходит в Брюсселе или где-то ещё», — подытожил Савченко.

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