Альтернативный подход: как Россия и Китай могут повлиять на мирное урегулирование в Афганистане

После того как президент США Дональд Трамп приостановил переговоры с движением «Талибан»*, делегации талибов побывали с визитами в России, Иране и Китае. В свою очередь, экс-президент Афганистана Хамид Карзай отметил, что на фоне действий Вашингтона Москва и Пекин могут начать играть более активную роль в мирном процессе. При этом опрошенные RT эксперты считают, что РФ и КНР могут предложить американцам и талибам снова вернуться за стол переговоров, чтобы осуществить вывод войск Соединённых Штатов из республики. В случае же отказа Вашингтона они могут выдвинуть свои варианты мирного урегулирования. На фоне нестабильного поведения Америки роль России и Китая в регионе лишь возрастает, считают аналитики.

Делегация движения «Талибан»* 22 сентября прибыла из Афганистана в Китай. Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Сухейла Шахина, представителя афганских талибов в Катаре. Девять членов миссии в рамках визита пообщались с Дэн Сицзюнем, специальным представителем Китая по Афганистану. Одной из главных тем для обсуждения стали переговоры движения с Соединёнными Штатами.

«Китайский спецпредставитель заявил, что соглашение между США и «Талибаном» является подходящей рамочной договорённостью для мирного разрешения афганского вопроса и Китай его поддерживает», — цитирует Deutsche Welle Сухейла Шахина.

Китайский интерес

Пекин, как отмечают эксперты, давно проявляет особую активность на афганском направлении. Одна из его задач — присоединение Афганистана к масштабным проектам в рамках трансконтинентальной китайской инициативы «Один пояс — один путь».

8 сентября в Исламабаде состоялась встреча министров иностранных дел трёх стран. Обсуждались внутриафганские переговоры между официальным Кабулом и талибами.

Как информирует китайское новостное агентство «Синьхуа», стороны также коснулись темы подключения Афганистана к проекту Китайско-пакистанского экономического коридора (CPEC) и строительства магистрали, соединяющей Кабул и Пешавар с «международными партнёрами».

Однако существует и немаловажный аспект, связанный с вопросами региональной безопасности. В ИРА находят убежище террористы из китайского Синьцзян-Уйгурского автономного района. На этом направлении интересы КНР совпадают с российскими.

«Для России и Китая прежде всего важна стабильность в Афганистане», — отметил в интервью RT директор Аналитического центра МГИМО Андрей Казанцев. По словам политолога, и Москва, и Пекин заинтересованы в ликвидации террористического подполья в этой стране, «чтобы там не было базы для террористических движений».

Прерванный диалог

Визит представителей «Талибана» в Пекин состоялся через две недели после того, как Дональд Трамп заявил о прекращении диалога с афганскими талибами, который представители радикальной группировки и Соединённых Штатов вели в течение года.

7 сентября лидер США сообщил, что отменил запланированные на следующий день контакты с руководством «Талибана» и официальными властями Афганистана. Он подчеркнул, что движение незадолго до этого осуществило в Кабуле теракт, жертвами которого стали 12 человек, включая одного американского военнослужащего. Через два дня Трамп заявил, что переговоры с талибами «мертвы».

Американские войска в Афганистане

Reuters

© Goran Tomasevic

В свою очередь, представители «Талибана» после остановки переговорного процесса с американской стороны развили серьёзную дипломатическую активность на других направлениях.

13 сентября делегация повстанческого движения посетила Москву и встретилась со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым. 16 сентября другая миссия талибов побывала в Иране. По информации от афганской стороны, обсуждался мирный процесс, а также политическое и экономическое сотрудничество двух стран.

В тот же день Сухейл Шахин в интервью турецкому агентству Anadolu заявил, что «Талибан» по-прежнему привержен договорённостям с США, но хочет, чтобы и Вашингтон придерживался своих обязательств, иначе вся ответственность за продолжение войны в Афганистане будет лежать на американцах.

Позже в разговоре с японской телекомпанией NHK Шахин отметил, что, перед тем как Трамп отказался от переговоров, США и талибам оставалось лишь поставить свои подписи под мирным соглашением. В церемонии должны были принять участие и представители других стран, включая Россию и Китай.

Трёхсторонний консенсус

Как отмечают эксперты, несмотря на серьёзные разногласия с Вашингтоном по ряду других вопросов, Москва и Пекин традиционно поддерживали процесс диалога между афганскими талибами и властями Соединённых Штатов.

25 апреля по итогам встречи в российской столице спецпредставители РФ, США и Китая по ИРА приняли совместное заявление, где говорилось о достижении «трёхстороннего консенсуса» по афганской проблематике. В общем документе заявлялось о приверженности мирному процессу в стране и стремлении к «упорядоченному и ответственному выводу иностранных войск из Афганистана как части всеобъемлющего мирного процесса».

Следующая встреча участников трёхстороннего формата прошла 10—11 июля в Пекине. Тогда к переговорам представителей России, Штатов и КНР присоединился Пакистан.

12 сентября, комментируя решение администрации Дональда Трампа прервать диалог с афганскими талибами, официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала стороны «как можно скорее возобновить переговоры с целью согласования и подписания соглашения о мире».

В свою очередь, 16 сентября в интервью Anadolu Замир Кабулов подчеркнул, что затягивание процесса уже привело к эскалации насилия в Афганистане.

Специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов во время пресс-конференции

РИА Новости

© Владимир Песня

«Согласно известному выражению, «когда замолкают дипломаты, начинают говорить пушки»: затягивание паузы в переговорном процессе, к сожалению, ведёт к эскалации боевых действий. Уже сейчас мы наблюдаем наращивание вооружённой активности как со стороны проправительственных сил, так и со стороны вооружённой оппозиции», — подчеркнул спецпредставитель президента России.

При этом российский дипломат предположил, что, остановив переговоры, Соединённые Штаты пытаются добиться уступок от талибов, но отметил, что «вряд ли ударом сплеча американцы смогут выторговать себе дополнительные преференции».

Как отметил в беседе с RT директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар, благожелательная позиция российской и китайской дипломатии в отношении мирных инициатив Вашингтона объясняется тем, что Москва и Пекин заинтересованы в выводе американских войск из этой страны.

«Страны пришли к выводу, что присутствие США в Афганистане является одной из причин продолжения кризиса, — отмечает политолог. — И Россия, и Китай могли бы поспособствовать тому, чтобы Соединённые Штаты и талибы снова сели за стол переговоров».

Важные игроки

В четверг, 19 сентября, бывший президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что Москва и Пекин могут сыграть положительную роль в возобновлении мирного процесса.

«Если США не возобновят переговоры, то Россия и Китай должны подтолкнуть талибов к прямым переговорам с народом Афганистана», — цитирует бывшего афганского лидера портал afghanistan.ru

По словам Омара Нессара, во многом именно из-за активной позиции и дипломатической активности Москвы и Пекина на афганском направлении Вашингтон был вынужден начать переговоры со своими прежде непримиримыми противниками — талибами.

«То, что все региональные страны объединяются в решении афганского вопроса, заставило США менять свою позицию, — заявил политолог. — Это во многом ускорило мирный процесс. После заморозки переговорного процесса со стороны американцев талибы, видимо, снова решили прибегнуть к методу давления на Соединённые Штаты. И если Америка не возобновит мирный процесс, то страны региона смогут самостоятельно выработать общий подход к решению этой проблемы».

Как отмечает директор Аналитического центра МГИМО Андрей Казанцев, Россия и Китай являются достаточно важными игроками в афганском мирном процессе. Талибы же стремятся продемонстрировать, что превратились в международно признанную политическую силу.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) на втором заседании Московского формата консультаций по Афганистану

РИА Новости

© Владимир Астапкович

«Задача талибов очень простая — пересидеть американское военное присутствие. Поскольку чем дальше, тем больше становится понятно, что американцы не могут вечно находиться в Афганистане, тратить огромные ресурсы без каких-то видимых позитивных результатов», — считает политолог.

В свою очередь, президент АНО «Российско-китайский аналитический центр» Сергей Санакоев отмечает, что визиты талибов в Россию, Иран и Китай — доказательство ослабления позиций американцев в регионе.

«Завершилось то время, когда США везде могли насаждать свои правила, — заявил RT Санакоев. — В этом плане очень симптоматично, что «Талибан» пытается выстроить отношения с ближайшими соседями, а не с теми, кто из-за океана ведёт свою двойную игру».

*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003