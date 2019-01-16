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Альтернативный план и новое правительство: Эксперт предположил, что ждет Мэй после решения парламента по Brexit

16 января 2019, 14:54  •  93 • Политика
После принятого британским парламентом решения против сделки по Brexit Тереза Мэй в течение трех дней должна будет предоставить альтернативный план, рассказала профессор МГИМО Наталья Капитонова. Однако, по ее мнению, реализовать это будет нелегко, поскольку в таком случае придется создавать новое правительство.
Профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Наталья Капитонова прокомментировала принятое британским парламентом решение против сделки по выходу страны из Евросоюза. В беседе с корреспондентом Nation News Капитонова отметила, что в такой ситуации велика вероятность, что Тереза Мэй выиграет вотум недоверия, поскольку "у консервативной партии насчитывается 318 депутатов, и она имеет поддержку еще десяти депутатов из демократической партии", которые ранее заявляли, что поддержат правительство в голосовании по вотуму недоверия.
Историк пояснила, что теперь Тереза Мэй должна в течение трех дней сделать заявление об альтернативном плане. Однако реализовать это будет нелегко, поскольку в таком случае придется создавать новое правительство.
Никто в стране не хочет хаотичного выхода из Евросоюза. Однако уже сейчас среди населения начинается паника: люди скупают продукты и лекарства, опасаясь, что они исчезнут после Brexit. "С другой стороны, это, возможно, специально делается, для того чтобы испугать парламент", - отметила Капитонова, подчеркнув, что сейчас в Великобритании будут искать компромисс, а Тереза Мэй должна будет предоставить новый план.

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