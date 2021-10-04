Альтернативные варианты закончились, Украине придется прибегнуть к акции «прикрути»

Венгрия и Россия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Ежегодно Венгрия будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию и еще миллиард – через Австрию.После подписания контракта между Украиной и Венгрией разгорелся дипломатический скандал. Украинские власти назвали решение о транзите в обход Украины политическим, экономически необоснованным и не соответствующим Договору о дружбе и сотрудничестве между странами.Власти Венгрии считают, что Украина вмешивается во внутренние дела чужого государства, потому что энергетическая безопасность – вопрос суверенитета и экономики. Она не относится к политике.«Дома политическими заявлениями не обогреешь», - заявил венгерский МИД Петер Сийярто.Весь природный газ, который незалежная покупала у ЕС, поставлялся со стороны Венгрии. Всем было хорошо. Особенно украинским можновладцям. Ведь транзит газа в венгерском направлении составлял чуть ли не семь миллиардов кубометров. Это, на минуточку, больше 20% от общего транзита. Венгерско-украинский маршрут считался самым востребованным для импорта природного газа на Украину. А теперь Киев ежегодно будет терять более 100 миллионов долларов.Как говорится, беда пришла откуда не ждали. Дружественная Венгрия всадила нож в спину Украины по самую рукоять. Киеву стоит серьезно задуматься над модернизацией своей системы. Она завязана не только на транзит, но и на обеспечение собственных потребителей.МИД Украины намерен обратиться в Еврокомиссию, чтобы та оценила соглашение по газу между Россией и Венгрией и проверила – соответствует ли оно европейскому энергетическому законодательству.Бывший депутат Рады Олег Тягнибок в эфире украинского телевидения напомнил о сотрудничестве Будапешта с Третьим рейхом. Вот только никто почему-то не вспомнил об исключительных правах украинского языка по сравнению с другими и что на Украине проживают 150 тысяч венгров.