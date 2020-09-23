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Альтернативное выступление Путина в ООН: "3 инфаркта, 2 инсульта, 4 обморока"

23 сентября 2020, 12:50  •  414 • Политика
Речь президента России Владимира Путина на Генассамблее ООН прозвучала. Это была речь мира, хотя многие, судя по реакции в медиа, СМИ и социальных сетях, ожидали воинственной риторики. Более того, даже сейчас публикуют альтернативные версии сказанного, добавляя, что реакция была, например, такой: "3 инфаркта, 2 инсульта, 4 обморока".
В ходе своей речи на Генассамблее ООН президент России Владимир Путин говорил о важнейших функциях организации, объединении, готовности России помочь в борьбе с пандемией коронавируса, а также необходимости отказаться от взаимных претензий в непростое время. Это была речь мира, однако в условиях внешнеполитической напряжённости часть мирового сообщества ждала от Путина резких слов. Не случилось, президент был, как всегда, корректен. Но...
В социальных сетях ходят альтернативные версии речи Путина. Например, Юрий Кудрявцев предположил, что эффектнее выглядело бы такое выступление:
"Выступление Темнейшего в ООН онлайн:
Десять минут молча смотрит в камеру и крутит ручку в пальцах. Потом вздыхает, бросает ручку на стол, резко встает и уходит из кадра".
В комментариях поддержали: "3 инфаркта, 2 инсульта, 4 обморока" или, например, "вас неверно проинформировали: 23 инфаркта, 12 инсультов и 44 обморока".
Более жёсткой риторики на фоне провокационных действий соседей ждал, например, и журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.
"Всё равно, когда видишь, как на основании хайли лайкли высылают по всему миру послов, а после "исследования бутылки "Святого источника" пытаются остановить "Северный поток - 2", не оставляет ощущение, что сейчас миру очень не помешал бы Никита Хрущёв. Который вышел бы на трибуну и без стеснения высказал бы всё, что у нас наболело", - написал он в колонке для телеканала RT.
Как мы понимаем из вчерашней речи, Владимир Путин не оставил своей позиции о том, что сила должна быть мягкой, а решения - общими.

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