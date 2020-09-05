Альтернативное сотрудничество: почему ослабевают военно-технические связи между Турцией и Западом

Если западные страны не готовы продавать Турции системы ПВО, Анкара продолжит закупать их у других государств. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, армия страны нуждается в новых зенитных ракетных комплексах. В конце августа 2020 года Анкара заключила с Москвой контракт на приобретение дополнительной партии систем большой дальности С-400. Это уже второе соглашение на поставку «Триумфов» в соединения турецкой армии. Как считают эксперты, на фоне ухудшающихся отношений с Западом Россия является для Анкары фактически безальтернативным поставщиком современных средств ПВО.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью агентству Bloomberg заявил, что, если западные страны не готовы продавать системы ПВО, Анкара продолжит покупать их у других государств.

«Если вы не хотите, чтобы я покупал их (системы ПВО. — RT) где-нибудь ещё, тогда продайте мне их сами. В противном случае мы продолжим делать закупки у других. Сегодня это может быть С-400. Завтра — другая система. Сути это не меняет», — заявил Чавушоглу.

По словам главы МИД Турции, западные государства отказываются поставлять средства ПВО из-за решения Анкары приобрести несколько дивизионов российских ЗРК «Триумф». При этом, как сообщил Чавушоглу, в рамках проходящей модернизации потребность ВС Турции не ограничивается только С-400.

В беседе с RT военный эксперт Юрий Лямин усмотрел в заявлении главы внешнеполитического ведомства Турции намёк на возможность приобретения за рубежом ЗРК различного радиуса действия. При этом, по его словам, наиболее подходящим военно-техническим партнёром для Анкары является Россия, учитывая непростую ситуацию в отношениях с Западом.

«Насколько я понимаю, турки просили с продажей американского ЗРК Patriot передать определённые технологии. США особого желания не проявили. В связи с этим Турция начала консультации с другими странами и в итоге сочла наиболее современными и мощными российские С-400. В принципе, так оно и есть: по характеристикам С-400, пожалуй, самые лучшие в мире ЗРК большой дальности», — пояснил Лямин.

По мнению эксперта, Анкара стремится к кардинальному обновлению национальной системы противовоздушной обороны, в состав которой сегодня входят в основном устаревшие комплексы, в том числе американского производства. Некоторые успехи турецкая промышленность продемонстрировала в создании средств ПВО средней и меньшей дальности, но разработать систему, аналогичную Patriot и С-400, так и не смогла.

«На взгляд российских и зарубежных аналитиков, С-400 по сочетанию разных свойств является лучшей системой большой дальности из тех, что доступны на глобальном рынке. Естественно, много стран проявляют заинтересованность в ней, и Турция не стала исключением», — пояснил Лямин.

«Триумфальные» контракты

В сентябре 2019 года, выступая на XIV Международном стратегическом форуме в словенском городе Блед, Чавушоглу заявил, что Турция может заключить с РФ новый контракт на поставку дополнительной партии «Триумфа», если не удастся договориться с США о приобретении Patriot.

В середине марта 2020 года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что «в обозримом будущем» Москва и Анкара намерены подписать второй по счёту контракт на продажу полкового комплекта С-400.

23 августа 2020 года гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев рассказал, что РФ и Турция заключили сделку на приобретение дополнительной партии «Триумфов». Подробности соглашения не разглашаются, но, как говорил ранее глава Минпромторга Денис Мантуров, поставка систем ПВО будет осуществлена в сжатые сроки.

Напомним, первый контракт по С-400 был подписан в апреле 2017 года и окончательно реализован осенью 2019 года. Стоимость четырёх изготовленных для ВС Турции дивизионов ЗРК составила $2,5 млрд. Анкара обязалась выплатить авансом 45% от этой суммы, остальные 55% — это российские кредитные средства.

Не исключено, что второй контракт предполагает совместное производство элементов С-400. Незадолго до подписания сделки о вероятности двустороннего «технологического сотрудничества» говорил Дмитрий Шугаев в эфире турецкого телеканала Ekoturk.

«Очевидно, что такой формат сотрудничества предполагает некий новый этап взаимодействия — более сложный, доверительный, в котором важно найти баланс соблюдения наших интересов», — отметил Шугаев.

В беседе с RT директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев заявил, что у Москвы и Анкары большие перспективы по линии военно-технического сотрудничества, в том числе «по линии поставок дивизионов ЗРК С-400 «Триумф». В то же время, как отметил эксперт, отношения между Турцией и Западом в сфере ВТС испытывают значительные трудности.

«ЕС и США приняли для себя решение отказаться от экспорта в Турцию некоторых видов вооружений. Наиболее чувствительным для Анкары стал отказ от поставки многоцелевых американских истребителей F-35, считающихся истребителями пятого поколения, а также комплекса ПВО Patriot», — пояснил Мавашев.

В комментарии RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман отметил, что поведение Вашингтона в области ВТС усугубило и без того серьёзные американо-турецкие военно-политические разногласия.

«Вашингтон не доверяет Турции, и отказ от поставок американских истребителей с этим напрямую связан. Америка ясно дала понять: если Анкара продолжит закупать российские средства ПВО, то ей не видать американских истребителей. Сорвались масштабные контрактные обязательства, чувствительные для турецкой оборонки. Естественно, это тоже добавило напряжённости в двусторонние отношения», — пояснил Фельдман.

Выгрузка элементов С-400 на авиабазе в Турции

AFP

© Turkish Defence Ministry

В Вашингтоне аргументировали такую политику именно покупкой С-400. С точки зрения Соединённых Штатов, Турция как страна — член НАТО нарушила запрет на приобретение в РФ военной продукции. При этом в Вашингтоне отмечали, что готовы продать Patriot Анкаре, если та вернёт Москве купленные у неё «Триумфы».

С целью урегулирования ситуации в конце июня 2020 года сенатор-республиканец Джон Тьюн даже предложил сенату принять законодательную поправку, которая позволила бы США выкупить у Турции поставленные ЗРК. Однако в Москве исключили подобную возможность, ссылаясь на условия контракта, а в Анкаре пообещали «защитить» приобретённые системы ПВО.

В итоге в середине июля группа американских законодателей внесла в конгресс законопроект о санкциях против Турции из-за покупки С-400. Авторы документа заявили, что Анкара «продолжает принимать сомнительные решения, которые не отражают лидерские качества страны — члена НАТО». Кроме того, парламентарии считают, что поставка «Триумфов» угрожает безопасности США.

Обостряющиеся отношения

Как отметили эксперты, ещё одним фактором, разрушающим союзнические отношения между Анкарой и Вашингтоном, стала частичная отмена эмбарго на поставки оружия Кипру. Объявляя об этом, госсекретарь США Майк Помпео назвал Никосию ключевым партнёром в Восточном Средиземноморье.

Несмотря на то что отмена эмбарго распространяется только на нелетальные вооружения, решение американцев вызвало негодование в Анкаре.

В интервью Bloomberg Чавушоглу заявил, что разновидность военной техники, которая может быть поставлена Кипру из США, значения не имеет. По мнению главы МИД Турции, действия Вашингтона подрывают баланс сил на острове и не способствуют урегулированию ситуации.

Павел Фельдман объясняет частичную отмену оружейного эмбарго для Кипра ответной реакцией Вашингтона на непозволительную, с американской точки зрения, внешнюю политику Анкары.

«Турция хоть и является натовской страной, но у неё серьёзный конфликт с Грецией, в том числе по поводу Кипра. Причём отношения между ними только обостряются. В целом Вашингтон и Брюссель не может не раздражать подчёркнуто независимый политический вектор Анкары», — пояснил Фельдман.

Юрий Мавашев также считает, что Запад недоволен «вольностями» Турции на международной арене. США и ЕС рассчитывают, что в будущем на месте нынешнего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана окажется «более сговорчивый политик», полагает эксперт.

«На сегодняшний день при сохранении власти в руках Эрдогана не просматривается ни одного сценария, возможности или варианта, при котором Запад мог бы смягчить свою политику в области военно-технического сотрудничества с Анкарой. Между Турцией и Западом существуют коренные противоречия, которые не имеют шансов на разрешение в обозримой перспективе. Собственно, Анкара этого и не ждёт», — резюмировал Мавашев.