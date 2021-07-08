Альтернативная реальность: как Литва, Польша и Украина готовят замену русскому миру

Главы МИД стран — участниц «Люблинского треугольника» подписали несколько документов, включая Декларацию о европейском наследии. Польша, Литва и Украина договорились считать Конституцию соратника Ивана Мазепы Филиппа Орлика частью общего для трёх стран наследия. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что созданный в прошлом году треугольник может стать альтернативой русскому миру для региона. Впрочем, эксперты отмечают, что в данном случае речь скорее идёт о стремлении Польши восстановить влияние на территории бывшей Речи Посполитой.

Министры иностранных дел стран — участниц «Люблинского треугольника» (Украины, Литвы и Польши) подписали дорожную карту дальнейшего взаимодействия, Декларацию о европейском наследии и общих ценностях, а также приняли план совместных действий по противодействию дезинформации.

Переговоры глав МИД Украины Дмитрия Кулебы, а также его литовского и польского коллег Габриэлюса Ландсбергиса и Збигнева Рау состоялись в Вильнюсе, на полях 4-й Международной конференции по вопросам реформ на Украине.

Дорожная карта определяет основные направления сотрудничества «Люблинского треугольника», включая вопросы обороны, безопасности, энергетики и торговли. Стороны планируют проведение саммитов «Люблинского треугольника» на высшем уровне. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Украины. Участники треугольника также собираются взаимодействовать с другими государствами в рамках международных организаций.

Соратник Ивана Мазепы Филипп Орлик

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Второй документ — Декларация о европейском наследии — признаёт Конституцию Филиппа Орлика в качестве неотъемлемой части общего культурно-правового наследия Украины, Литвы и Польши. В МИД Украины отметили, что этот документ повлиял на формирование «европейской идентичности» украинцев, литовцев и поляков.

Напомним, Филипп Орлик (1672—1742) был соратником Ивана Мазепы и состоял при нём в качестве генерального писаря. После смерти Мазепы Орлик был избран его преемником. Конституция, о которой говорится в заявлении украинского МИД, носила также название «Пакты и конституции законов и вольностей Войска Запорожского» и была принята казацкой радой в Бендерах (на тот момент — территория Османской империи, куда бежал Мазепа после поражения поддержанного им шведского короля Карла XII от русских войск под Полтавой) в 1710 году. Также документ известен под названием «Бендеровская Конституция», в которой говорилось о государственном устройстве Украины как казацкого государства.

В частности, Конституция предусматривала на украинской территории юрисдикцию Константинопольского патриархата, определяла границы государства, а также подразумевала восстановление отменённых царскими указами экономических и социальных прав Сечи. Впрочем, документ так и не вступил в силу и остался в истории лишь в качестве политико-правового проекта.

Обратная полонизация

В подписанной Украиной, Литвой и Польшей декларации также закреплена «европейская перспектива» Украины и осуждается «российская агрессия», «временная оккупация украинских территорий и деструктивные действия России в Чёрном море», а также выражается поддержка украинскому проекту «Крымская платформа».

«В нём (подписанном документе. — RT) мы констатируем то, что объединяет наши страны не только в прошлом, но и в будущем. В будущем это, безусловно, единая Европа. И Литва, и Польша в этой декларации подтверждают, что будут прилагать все усилия, чтобы Украина стала членом НАТО и ЕС, поддерживают «Крымскую платформу», осуждают российскую агрессию против нашего государства», — заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Что касается плана действий, то он предусматривает подготовку регулярных докладов и разработку механизма совместного реагирования на российские «дестабилизирующие кампании», также обмен опытом для противодействия гибридным угрозам.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, а также его литовский и польский коллеги Габриэлюс Ландсбергис и Збигнев Рау

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По словам Кулебы, все три страны — участницы «Люблинского треугольника» имеют «уникальный опыт» в противодействии «российской дезинформации».

Министр также заявил, что формат «Люблинского треугольника» можно рассматривать как альтернативу русскому миру.

«Сегодня мы подписали и приняли важные документы «Люблинского треугольника». Они отражают общее европейское прошлое, совместное противодействие современным вызовам и общее будущее Украины в ЕС и НАТО вместе с Польшей и Литвой. «Люблинский треугольник» укрепляется, наполняется практическими механизмами взаимодействия и приобретает новый вес. Фактически мы предлагаем альтернативу русскому миру в нашем регионе», — говорится в заявлении Кулебы.

Это заявление украинского министра уже прокомментировала в беседе с РИА Новости член комитета ГД по международным делам Елена Панина. По словам депутата, в действительности «Люблинский треугольник» является не альтернативой русскому миру, а альтернативой «европейскому будущему», за которое выступал украинский «евромайдан» в 2014 году.

«В этом сценарии Украина — не «великое европейское государство», а вассал и экономический придаток периферийных стран Восточной Европы», — считает Панина.

По её мнению, сейчас Украина возвращается в то положение, в котором она находилась до восстания Богдана Хмельницкого.

Эксперты разделяют этот взгляд на ситуацию. Как отметил в комментарии RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, фактически формат «Люблинский треугольник» объединяет контуры территорий, которые ранее входили в состав Речи Посполитой.

«Не хватает только Белоруссии, которую страны-участницы окружают с трёх сторон. И треугольник является, по сути, антироссийским союзом. Поэтому Дмитрий Кулеба и заявил о противопоставлении русскому миру. Однако на самом деле речь идёт об отказе Украины от собственной сути и истории — ведь даже согласно исторической концепции, принятой украинским государством, Украина ведёт происхождение от Киевской Руси. Полонизация в своё время была отнюдь не радостным для населения Украины процессом и вызывала множество противоречий и трагедий», — напомнил эксперт в комментарии RT.

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Шаповалов также напомнил, что в своё время вражда украинских националистов к полякам достигла такого накала, что вылилась в Волынскую резню. Странно на таком историческом фоне говорить о единстве украинского и польского народов, полагает эксперт.

«Пока что складывается впечатление, что этот проект носит искусственный характер и нужен исключительно для борьбы с Россией в качестве «передового отряда» Запада», — добавил Шаповалов.

Схожего мнения придерживается и преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Историко-архивного института РГГУ Вадим Трухачёв.

«Вместо русского мира региону просто предлагается польский мир. Польша видит себя ведущей державой, а Украину — центральным звеном своей сферы влияния в регионе», — отметил эксперт в беседе с RT.

Занимательная геометрия

Напомним, формат «Люблинский треугольник» был создан Польшей, Литвой и Украиной в июле 2020 года. Соглашение между странами было заключено в польском Люблине. Страны заявили тогда о признании многовековых исторических и культурных связей между народами Украины, Литвы и Польши и подчеркнули стратегическую роль сотрудничества по линии «Восточного партнёрства», а также Инициативы трёх морей.

При этом Люблин был выбран участниками формата неслучайно — именно в этом городе в 1569 году была заключена уния между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским, в результате возникло федеративное государство — Речь Посполитая.

Светлана Тихановская

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Следует отметить, в перспективе участники треугольника рассчитывают на включение в него Белоруссии. Ранее, в январе 2021 года, представитель белорусской оппозиции Светлана Тихановская даже приняла участие в заседании «Люблинского треугольника». Как отметил тогда глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, участники формата хотели бы, чтобы в будущем в него вошла и Белоруссия.

«Мы бы хотели, чтобы в конце концов демократическая Белоруссия присоединилась и превратила «Люблинский треугольник» в «Люблинский квадрат». Но время для этого ещё не наступило», — отметил тогда Кулеба.

По словам Владимира Шаповалова, Польша, Литва и Украина с самого основания «Люблинского треугольника» выступали за включение в него Белоруссии.

«Неслучайно лидеры белорусского протеста находятся на территории Литвы и Польши. Пока что эти попытки не приносят результатов, поскольку белорусское общество настроено на интеграцию с Россией. Но Варшава, Киев и Вильнюс своих планов в отношении Белоруссии не оставят», — считает эксперт.

Вадим Трухачёв полагает, что из-за активной роли Польши в организации белорусских протестов 2020 года «Люблинский треугольник» не сможет втянуть Минск в свой состав в обозримом будущем.

При этом аналитики констатируют, что серьёзных результатов за год существования «Люблинский треугольник» не достиг.

«Практических достижений у этого союза нет. Это не первая «химера», которая создаётся у западных рубежей России. В своё время был союз ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия), до сих пор действует «Восточное партнёрство». Все эти проекты — это части одной стратегии Запада», — считает Шаповалов.

Эксперт сомневается, что «Люблинский треугольник» имеет шансы стать в перспективе реальной политической силой.

«Более того, сомневаюсь, что он будет вообще существовать в будущем. Слишком сильны противоречия между странами-участницами», — подытожил Владимир Шаповалов.