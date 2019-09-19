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Альтернативная география: В НАТО пожаловались на мины в загадочном "море Азимова"

19 сентября 2019, 04:39  •  107 • В мире
Эксперты НАТО, похоже, ударились в альтернативную географию, вызывая недоумение у образованных людей. К примеру, недавно представитель Альянса пожаловался на мины в некоем загадочном "море Азимова"…
Курьезной оказалась публикация под названием "Почему важно обеспечивать свободный доступ к морю? Откройте для себя роль морского эксперта НАТО". Одним из выступавших в статье экспертов, сотрудник штаб-квартиры Североатлантического альянса в Брюсселе Пол Бэкли заявил о проблемах в Персидском заливе и море Азимова.
Если первый географический объект знаком всем, то о загадочном море доселе не слышали. При этом, пишет РИА Новости, Бэкли как-никак заканчивал военно-морскую академию США.
При этом эксперт заявлял о неких событиях, которые будто бы случились в Персидском заливе и том самом море Азимова, и которые показали "необходимость военно-морской мощи и необходимость для сил НАТО быть способными находить и уничтожать мины". Однако ни сути этих событий, ни местоположения моря Азимова Бэкли не раскрыл. Есть версия, что он просто неверно трактовал написание Азовского моря - Sea of Azov.

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