Альтернативная география: В НАТО пожаловались на мины в загадочном "море Азимова"

Курьезной оказалась публикация под названием "Почему важно обеспечивать свободный доступ к морю? Откройте для себя роль морского эксперта НАТО". Одним из выступавших в статье экспертов, сотрудник штаб-квартиры Североатлантического альянса в Брюсселе Пол Бэкли заявил о проблемах в Персидском заливе и море Азимова.

Если первый географический объект знаком всем, то о загадочном море доселе не слышали. При этом, пишет РИА Новости, Бэкли как-никак заканчивал военно-морскую академию США.

При этом эксперт заявлял о неких событиях, которые будто бы случились в Персидском заливе и том самом море Азимова, и которые показали "необходимость военно-морской мощи и необходимость для сил НАТО быть способными находить и уничтожать мины". Однако ни сути этих событий, ни местоположения моря Азимова Бэкли не раскрыл. Есть версия, что он просто неверно трактовал написание Азовского моря - Sea of Azov.