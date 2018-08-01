Альтернатива ВСУ: зачем Украине нужны бригады территориальной обороны

Украинские военкоматы ужесточат контроль за резервистами для новых формирований — бригад территориальной обороны (ТРО), рассказал источник RT в Генеральном штабе. Военкомы с полицейскими будут доставлять повестки уклонистам на дом, на работу и в центры занятости. В случае неявки на сборы граждан ждёт наказание. Призывать в ТРО будут мужчин и женщин в возрасте до 60 лет, которые не проходили военную службу. Обучение новобранцев обойдётся в несколько раз дешевле по сравнению с содержанием военнослужащих ВСУ. По мнению экспертов, развитие Киевом системы территориальной обороны связано с ухудшением дел в армии и попыткой создать в стране альтернативную военную структуру.

Призыв украинцев в бригады территориальной обороны будет ужесточён. Источник RT в Генеральном штабе сообщил, что представители военкоматов вместе с полицией будут приносить повестки уклонистам на дом, на работу, а также в центры занятости. Также в ведомстве намерены наказывать тех, кто бойкотирует сборы.

«Санкции за уклонение от призыва существовали и раньше, но практически не применялись. Сейчас мы будем добиваться реального наказания для уклонистов, чтобы сократить их количество», — сообщил собеседник RT.

Наказание за неявку на сборы, согласно Уголовному кодексу Украины, карается штрафом в 1,19 тыс. грн. ($45) либо арестом на срок до шести месяцев.

Повестка дня

По словам собеседника RT, до конца 2018 года на Украине должны сформировать 20 бригад территориальной обороны, которые будут располагаться в каждой области.

«Это новая реформа. Отряды обороны, которые планировалось создать ранее будут переформатированы в бригады территориальной обороны. В их состав войдут кадровые военные и резервисты — мужчины и женщины в возрасте до 60 лет, которых обучат защищать свою страну в случае полномасштабной войны», — сообщил он.

Однако желающих вступать в бригады ТРО, о создании которых на Украине говорят с 2015 года, оказалось немного. Например, в Харькове из необходимых 4 тыс. человек смогли набрать только 300 добровольцев обучиться военному делу. Манёвры должны пройти в конце августа, и сейчас повестки рассылаются бывшим бойцам АТО, а также специалистам военных профессий в возрасте до 55 лет, сообщили RT в Харьковском военкомате.

«В Донецкой области учения ещё не проводились, хотя решение о формировании бригады было принято в конце апреля. На эти цели выделяется около 24 млн грн ($ 900 тыс.)», — рассказывает RT представитель Минобороны.

Похожая ситуация, по его словам, наблюдается во всех регионах страны.

На учениях территориальной обороны

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«Мне уже несколько раз присылали повестки из военкомата — на учения в бригаде территориальной обороны, где я уже, как оказалось, числюсь, — рассказал RT киевлянин Виктор Насонов. — Но я их игнорирую, поскольку после этого призовут на войну на восток. А там солдатам предлагают копейки и никакой реабилитации при получении ранений. Оставаться инвалидом я не хочу, у меня семья, ребёнок. Сейчас я зарабатываю в несколько раз больше по сравнению с тем, что мог бы получать в армии».

Доблестный резерв

Предполагается, что бригада будет создана в каждой области — численностью от 3,5 тыс. до 4 тыс. человек. В состав войдут специалисты разных направлений — огневой поддержки, по работе в тылу, диверсанты и разведчики. «Костяк» составят военные, которые принимали участие в АТО. Они будут работать с резервистами, которые не проходили военную службу с 2014 года. Призывать начнут и женщин с медицинским образованием, и тех представительниц слабого пола, которые хотят служить добровольцами.

«Они регулярно будут принимать участие в учениях, которые могут длиться от 10 дней до двух недель. Потом они смогут вернуться домой и в случае необходимости первыми будут призваны в зону АТО», — сообщил источник RT в Министерстве обороны.

Во время обучения всех призывников обеспечат жильём, питанием, предоставят оружие. Но платить за участие им пока не планируется. Призывники станут резервом для украинских войск.

«Вокруг системы территориальной обороны, бригад территориальной обороны формируется дополнительный резерв для наших вооружённых сил Национальной гвардии, пограничных войск», — заявил 26 июня 2018 года на учениях на полигоне Гончаровское (Черниговская область) секретарь СНБО Александр Турчинов.

«Денежный фактор»

По мнению экспертов, развитие киевскими властями системы территориальной обороны связано с ухудшением дел в армии. Из ВСУ массово уходят профессиональные военные. В письме министра обороны Степана Полторака на имя премьер-министра Владимира Гройсмана в середине июля этого года говорится, что с января по июнь из украинской армии уволились 11 тыс. офицеров и контрактников с боевым опытом, ещё 18 тыс. должны уволиться до конца 2018 года, сообщает украинский сайт ukrmilitary.com.

Сейчас наблюдается ослабление ВСУ, отметил в интервью RT глава Центра политического анализа Павел Данилин.

«В войне никто не хочет принимать участие, и люди увольняются. Украинская армия ослабевает. Это позволит оттянуть начало новых боевых действий на востоке страны», — считает эксперт.

Пётр Порошенко и военнослужащие ВСУ

РИА Новости

Украинцы покидают ВСУ по ряду причин, одна из которых — финансовая, считают эксперты. Заработная плата рядового ВСУ сейчас составляет 7,5 тыс. грн. ($280) в месяц, что не устраивает военнослужащих, говорится в письме Полторака. По данным Государственной службы статистики, средняя зарплата на Украине в июне составила 9,1 тыс. грн. ($330).

«Всё-таки денежный фактор — основная причина. В армию стремились в основном из-за материальной выгоды. Даже когда наступило относительное перемирие в Донбассе, многие шли в ВСУ из-за того, что была возможность получить хоть какую-то работу. А сейчас, когда довольствие снижается и мародёрством уже не позанимаешься, смысла служить нет», — прокомментировал ситуацию в интервью RT украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

Второй фронт

Романтические представления украинцев о войне ушли в прошлое, добавляет источник RT в Киевском международном институте социологии (КМИС).

«Население понимает, что это связано с риском для жизни, ранениями и проблемами с реабилитацией. Поэтому украинцы выступают за прекращения боевых действий на востоке страны и желающих воевать становится все меньше», — рассказывает он.

По мнению экспертов, созданием ТРО киевские власти пытаются решить проблемы ВСУ.

«Насколько мне известно, желающих воевать на Донбассе солдат всё меньше. В какой-то момент альтернативная армия может их заменить. Проблема только в том, что это совсем неподготовленные люди. Но это, похоже, никого не волнует», — сообщил источник RT в партии «Народный фронт».

Охота за людьми, которых можно поставить «под ружье», означает создание фактически второй армии на Украине, заявил в интервью RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«Создавая новую ветвь военных формирований, киевские власти могут преследовать сразу несколько целей, помимо чисто военных. Это тотальный контроль за населением, которое будет переписано и поставлено на учёт, а также изменение их политических взглядов, — отмечает эксперт. — Призывникам подадут информацию о военных действиях на востоке в «правильном русле».