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Альтернатива убийственному плану Хуснуллина найдена
11 ноября 2021, 01:45 • 116 • Политика
В ходе конференции по проблемам народосбережения был представлен главный программный доклад "Демографическая стратегия России 2050". Это и есть та самая альтернатива убийственному плану вице-премьера Марата Хуснуллина.
Демографическую стратегию России презентовал заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС), учредитель Первого русского телеканала Царьград Константин Малофеев.
Стратегическое планирование демографической политики России уже детально разработано и будет представлено на очередном Соборе. Более того, как подчеркнул Константин Малофеев в эфире программы "Царьград. Главное", план может лечь и в основу правительственных решений. Ведь всё предлагаемое в стратегии действительно может переломить демографический кризис в России.
План-2050
Стране необходим устойчивый и, главное, интенсивный естественный прирост населения в ближайшие 30 лет, который обеспечит общую численность населения к 2050 году на уровне не менее 180 миллионов человек. Центром государственной политики в таком случае становится многодетная семья с тремя и более детьми, которая не будет ютиться в небольшой квартирке, а сможет позволить себе собственный дом.
Жизнь в мегаполисах, в условиях растущей урбанизации и пространственного сжатия неминуемо приводит к падению рождаемости. И сегодня Россия попала в эту ловушку. Но страна может из неё выбраться, заимствовав положительный опыт, как это принято говорить, наших западных партнёров - условия бэби-бума, произошедшего в США в 1940-1960-х годах. С 1946 по 1964 год в Соединённых Штатах родилось более 78,3 миллиона детей, а на пике рождаемости, который пришёлся на 1957 год, в США на свет появилось более четырёх миллионов младенцев, напомнил Малофеев. Как этого добились? Сделав семью примером для подражания и дав возможность многодетным строить жизнь в лучших, комфортных условиях.
Семья - центр политики России
России "нужна общенациональная программа массового переселения жителей крупнейших, крупных и больших городов в собственные загородные дома, а также в малые и средние города", уверен Константин Малофеев. А именно:
Константин Малофеев уверен, что реализация стратегического плана возможна. В стратегии нет ничего фантастического. Вопрос лишь в желании.
Ответ "хуснуллизации"
Как подчеркнул Юрий Пронько - собеседник Малофеева в эфире программы "Царьград. Главное", ещё важнее, что представленные инициативы - это альтернатива убийственному плану вице-премьера Марата Хуснуллина, заинтересованного в развитии агломераций, где нет места многодетной семье. А есть условия для мигрантов, способных жить в "человейниках".
Без прикрас, предложение Марата Хуснуллина убийственно. Семья не будет многодетной в "клетушке" многоквартирного дома мегаполиса. А значит, России предлагают вымирать. Но ещё хуже, что мы не смотрим вперёд - правительство решает проблемы прошлого.
Ещё больше деталей стратегии спасения России - в видеоверсии программы "Царьград. Главное".
Напомним, программа "Царьград. Главное" выходит на "Первом русском" каждый будний день в 18:00. Не пропустите!
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