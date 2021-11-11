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Альтернатива убийственному плану Хуснуллина найдена

11 ноября 2021, 01:45  •  116 • Политика
В ходе конференции по проблемам народосбережения был представлен главный программный доклад "Демографическая стратегия России 2050". Это и есть та самая альтернатива убийственному плану вице-премьера Марата Хуснуллина.
Демографическую стратегию России презентовал заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС), учредитель Первого русского телеканала Царьград Константин Малофеев.
Стратегическое планирование демографической политики России уже детально разработано и будет представлено на очередном Соборе. Более того, как подчеркнул Константин Малофеев в эфире программы "Царьград. Главное", план может лечь и в основу правительственных решений. Ведь всё предлагаемое в стратегии действительно может переломить демографический кризис в России.

План-2050

Стране необходим устойчивый и, главное, интенсивный естественный прирост населения в ближайшие 30 лет, который обеспечит общую численность населения к 2050 году на уровне не менее 180 миллионов человек. Центром государственной политики в таком случае становится многодетная семья с тремя и более детьми, которая не будет ютиться в небольшой квартирке, а сможет позволить себе собственный дом.
Жизнь в мегаполисах, в условиях растущей урбанизации и пространственного сжатия неминуемо приводит к падению рождаемости. И сегодня Россия попала в эту ловушку. Но страна может из неё выбраться, заимствовав положительный опыт, как это принято говорить, наших западных партнёров - условия бэби-бума, произошедшего в США в 1940-1960-х годах. С 1946 по 1964 год в Соединённых Штатах родилось более 78,3 миллиона детей, а на пике рождаемости, который пришёлся на 1957 год, в США на свет появилось более четырёх миллионов младенцев, напомнил Малофеев. Как этого добились? Сделав семью примером для подражания и дав возможность многодетным строить жизнь в лучших, комфортных условиях.

Семья - центр политики России

России "нужна общенациональная программа массового переселения жителей крупнейших, крупных и больших городов в собственные загородные дома, а также в малые и средние города", уверен Константин Малофеев. А именно:
  • К 2050 году более 80% населения страны (30 миллионов семей) должны проживать в собственных односемейных загородных домах, а также в малых и средних городах с численностью до 100 тысяч жителей.
  • Размер выделяемого семье под застройку земельного участка должен зависеть от региона, но не должен быть меньше одного гектара на семью.
  • После рождения в семье четвёртого и последующего ребёнка остаток по ипотеке, выданной на возведение загородного дома, должен погашаться автоматически. Дом становится бесплатным для семьи.
  • Работодателей многодетных отцов следует освобождать от уплаты взносов в Фонд социального страхования, таким образом, глава семейства гарантированно будет в лучшем положении - в нём будут заинтересованы на рабочем месте.
  • Матерям следует платить заработную плату за воспитание детей. И это не будет пособием. Это вознаграждение, ведь мать растит будущее своей страны.
Константин Малофеев уверен, что реализация стратегического плана возможна. В стратегии нет ничего фантастического. Вопрос лишь в желании.

Ответ "хуснуллизации"

Как подчеркнул Юрий Пронько - собеседник Малофеева в эфире программы "Царьград. Главное", ещё важнее, что представленные инициативы - это альтернатива убийственному плану вице-премьера Марата Хуснуллина, заинтересованного в развитии агломераций, где нет места многодетной семье. А есть условия для мигрантов, способных жить в "человейниках".
Стратегия находится в жёстком клинче с другим правительственным документом. Речь идёт о стратегии так называемого агрессивного развития инфраструктуры, которую лоббирует вице-премьер федерального правительства, - напомнил Пронько. - На 37-й странице плана новая карта нашей с вами страны, где бОльшая часть территории России - безлюдная пустыня. В этом, на наш взгляд, крайне опасном документе чёрным по белому написано: "Агломерации - основной драйвер жилищного строительства". 70% жилья, возводимого в стране, - это "человейники", построенные в этих многомиллионных гетто.
Без прикрас, предложение Марата Хуснуллина убийственно. Семья не будет многодетной в "клетушке" многоквартирного дома мегаполиса. А значит, России предлагают вымирать. Но ещё хуже, что мы не смотрим вперёд - правительство решает проблемы прошлого.
Вопросы, действительно интересующие русских людей, не поднимаются. Вместо этого мы решаем проблемы 80-х годов Советского Союза, когда экстренно застраивали города из-за нехватки жилья, - подчеркнул Малофеев, добавив: - Кстати, и тогда проблема была придумана, ведь сначала Никита Хрущёв всех вывез из деревни в город, а потом начал придумывать, куда расселять бедных людей, оторванных от земли. Придумали этот эрзац в виде дачных кооперативов. И людей, так и быть, наградили шестью сотками, для того чтобы тоже могли в земле покопаться. А в то время как у нас в Советском Союзе вывозили всех с земли, в Америке всех завозили на землю.
Ещё больше деталей стратегии спасения России - в видеоверсии программы "Царьград. Главное".
Напомним, программа "Царьград. Главное" выходит на "Первом русском" каждый будний день в 18:00. Не пропустите!

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