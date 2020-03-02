Альтернатива российской нефти: Минск не унимается, Киев помогает • 108 • Аналитика

Несмотря на достижение первых договоренностей, направленных на урегулирование конфликтной ситуации с поставками российских энергоносителей в Белоруссию, Минск ни в какую не желает отказываться от затеянной им игры в диверсификацию потоков сырья для собственных НПЗ, прибыльная работа которых является одним из основных столпов государственного бюджета.



Как того и следовало ожидать, желающих помочь в этом начинании находится более чем достаточно. Так, о готовности сотрудничать с Белоруссией по нефтяному вопросу государственной энергетической компании Азербайджана SOCAR на днях заявил начальник ее департамента по связям с общественностью Ибрагим Ахметов. Правда, как оказалось, на данный момент речь идет всего лишь об одной танкерной партии в 80 тысяч тонн для «Белнефтехима», которые будут отгружены из порта Супса. Когда, пока неизвестно…







В то же время в ОАО «Гомельтранснефть «Дружба» заявили о том, что готовятся наладить поставки азербайджанской нефти на Мозырский НПЗ через украинский трубопровод «Одесса — Броды». Эту информацию подтверждает и заместитель главы концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов, заявляющий, что импорт нефти (не уточняя, чьей именно) в страну через упомянутый выше трубопровод начнется уже буквально в марте нынешнего года.



По вполне понятным причинам ни господин Сизов, ни кто-либо из его коллег не распространяются по поводу предполагаемой цены ожидаемой ими поставок в сравнении со стоимостью энергоносителей, которые Минску предлагает Россия. А также упорно молчат о надежности и стабильности новых потоков «черного золота» из тех или иных альтернативных источников. Как показывает практика, разница между российской и любой другой нефтью, поставляемой в Белоруссию теми или иными путями, составляет как минимум 100 долларов на тонне – естественно, в пользу сырья из РФ.



Крайне маловероятно, чтобы Баку или Киев вздумали вдруг заниматься благотворительностью в пользу Александра Григорьевича – даже при их горячем желании подвинуть на белорусском рынке Россию. Это прекрасно видно на вот таком примере: заявляя не так давно о намерении «значительно увеличить объемы пассажирского сообщения» с Украиной, первый заместитель начальника пассажирской службы БЖД Александр Дрожа посетовал на то, что Украина, судя по всему, не очень-то и заинтересована в этом. Белорусской стороне приходится упрашивать ее представителей о том, чтобы запустить большее количество поездов. Можно не сомневаться, из транспортировки нефти там постараются выжать по максимуму прибыли, без всяких скидок на добрососедские отношения.



Неизвестно, сколько еще продлятся потуги официального Минска показывать характер. Попытки убедить в первую очередь себя в том, что Белоруссия запросто может обойтись без российской нефти, стоит рассматривать как упрямое отрицание совершенно очевидного факта: Лукашенко проиграл очередную развязанную им энергетическую войну. Впервые за весь срок своего правления. Это совершенно очевидно хотя бы из того, что он согласился на компенсацию за «грязную нефть» в размере 61 миллиона долларов и более не пытается заикаться по поводу озвученных изначально намного больших сумм. Никакие украинские, азербайджанские, норвежские, литовские и прочие объемы поставок на белорусские НПЗ не способны привести Беларусь к экономическому успеху в силу своей не только мизерности, но ещё и дороговизны. Несмотря на достижение первых договоренностей, направленных на урегулирование конфликтной ситуации с поставками российских энергоносителей в Белоруссию, Минск ни в какую не желает отказываться от затеянной им игры в диверсификацию потоков сырья для собственных НПЗ, прибыльная работа которых является одним из основных столпов государственного бюджета.Как того и следовало ожидать, желающих помочь в этом начинании находится более чем достаточно. Так, о готовности сотрудничать с Белоруссией по нефтяному вопросу государственной энергетической компании Азербайджана SOCAR на днях заявил начальник ее департамента по связям с общественностью Ибрагим Ахметов. Правда, как оказалось, на данный момент речь идет всего лишь об одной танкерной партии в 80 тысяч тонн для «Белнефтехима», которые будут отгружены из порта Супса. Когда, пока неизвестно…В то же время в ОАО «Гомельтранснефть «Дружба» заявили о том, что готовятся наладить поставки азербайджанской нефти на Мозырский НПЗ через украинский трубопровод «Одесса — Броды». Эту информацию подтверждает и заместитель главы концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов, заявляющий, что импорт нефти (не уточняя, чьей именно) в страну через упомянутый выше трубопровод начнется уже буквально в марте нынешнего года.По вполне понятным причинам ни господин Сизов, ни кто-либо из его коллег не распространяются по поводу предполагаемой цены ожидаемой ими поставок в сравнении со стоимостью энергоносителей, которые Минску предлагает Россия. А также упорно молчат о надежности и стабильности новых потоков «черного золота» из тех или иных альтернативных источников. Как показывает практика, разница между российской и любой другой нефтью, поставляемой в Белоруссию теми или иными путями, составляет как минимум 100 долларов на тонне – естественно, в пользу сырья из РФ.Крайне маловероятно, чтобы Баку или Киев вздумали вдруг заниматься благотворительностью в пользу Александра Григорьевича – даже при их горячем желании подвинуть на белорусском рынке Россию. Это прекрасно видно на вот таком примере: заявляя не так давно о намерении «значительно увеличить объемы пассажирского сообщения» с Украиной, первый заместитель начальника пассажирской службы БЖД Александр Дрожа посетовал на то, что Украина, судя по всему, не очень-то и заинтересована в этом. Белорусской стороне приходится упрашивать ее представителей о том, чтобы запустить большее количество поездов. Можно не сомневаться, из транспортировки нефти там постараются выжать по максимуму прибыли, без всяких скидок на добрососедские отношения.Неизвестно, сколько еще продлятся потуги официального Минска показывать характер. Попытки убедить в первую очередь себя в том, что Белоруссия запросто может обойтись без российской нефти, стоит рассматривать как упрямое отрицание совершенно очевидного факта: Лукашенко проиграл очередную развязанную им энергетическую войну. Впервые за весь срок своего правления. Это совершенно очевидно хотя бы из того, что он согласился на компенсацию за «грязную нефть» в размере 61 миллиона долларов и более не пытается заикаться по поводу озвученных изначально намного больших сумм. Никакие украинские, азербайджанские, норвежские, литовские и прочие объемы поставок на белорусские НПЗ не способны привести Беларусь к экономическому успеху в силу своей не только мизерности, но ещё и дороговизны. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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