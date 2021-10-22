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Альтернатива "человейникам" Хуснуллина: Мардан - о новой льготной ипотеке от премьера Мишустина

22 октября 2021, 18:30  •  111 • Политика
Льготный ипотечный кредит на покупку частных домов в России станет альтернативой "человейникам" Хуснуллина, считает журналист Сергей Мардан.
Условия льготной ипотеки теперь распространяются на покупку частных домов, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Инициативу и её последствия прокомментировал журналист Сергей Мардан.
Он напомнил, что после Второй мировой войны в Соединённых Штатах беби-бум сопровождался массовым строительством доступного для десятков миллионов граждан индивидуального жилья. И во многом этому поспособствовала корпорация Абрама Левита - Levitt & Sons, построившая более 140 000 частных домов в пригородах.
Своя лужайка, свой гараж, достаточно места для того, чтобы воспитывать 3-4 детей. Здесь же, в пригороде, вся инфраструктура - магазины, школы...
- отмечает Сергей Мардан.
В свою очередь "человейники" зампреда правительства Марата Хуснуллина - это полная противоположность идее Абрама Левита, считает журналист. По его мнению, это концепция, которая не предусматривает, точнее исключает даже теоретическую возможность беби-бума в России.
Хочется надеяться, что сегодняшнее решение правительства Мишустина сможет что-то изменить,
- написал Мардан в своём Telegram-канале.
Похожие мысли высказывает и учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев. Он отмечает, что без многодетных семей у России нет будущего.
Мы говорим о главной идее развития России - образе будущего, в котором предстоит жить нашим детям и внукам. Такой путь однажды уже прошла одна огромная страна. Осуществив свой демографический подъём, она переломила кризис и вышла на повышение своей рождаемости в два раза. Это было в современной истории. Страна называется Соединённые Штаты Америки. Время - 30-50-е годы XX века. После величайшего кризиса в истории Америки, когда бедняки стояли в очереди за похлёбкой после жуткого кризиса, вызванного жадностью уолл-стритовских банкиров, Рузвельт объявил новый курс. Это было не только строительство дорог, которое дало работу миллионам людей, но ещё и переселение людей из городских бараков в пригороды,
- сказал Константин Малофеев на форуме Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС).

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