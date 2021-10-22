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Альтернатива "человейникам" Хуснуллина: Мардан - о новой льготной ипотеке от премьера Мишустина
22 октября 2021, 18:30 • 111 • Политика
Льготный ипотечный кредит на покупку частных домов в России станет альтернативой "человейникам" Хуснуллина, считает журналист Сергей Мардан.
Условия льготной ипотеки теперь распространяются на покупку частных домов, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Инициативу и её последствия прокомментировал журналист Сергей Мардан.
Он напомнил, что после Второй мировой войны в Соединённых Штатах беби-бум сопровождался массовым строительством доступного для десятков миллионов граждан индивидуального жилья. И во многом этому поспособствовала корпорация Абрама Левита - Levitt & Sons, построившая более 140 000 частных домов в пригородах.
- отмечает Сергей Мардан.
В свою очередь "человейники" зампреда правительства Марата Хуснуллина - это полная противоположность идее Абрама Левита, считает журналист. По его мнению, это концепция, которая не предусматривает, точнее исключает даже теоретическую возможность беби-бума в России.
- написал Мардан в своём Telegram-канале.
Похожие мысли высказывает и учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев. Он отмечает, что без многодетных семей у России нет будущего.
- сказал Константин Малофеев на форуме Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС).
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