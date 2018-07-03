Альтернатива «продувке»: вступили в силу изменения в законе о вождении в нетрезвом виде

В России вступил в силу закон, который уточняет положение Кодекса об административных правонарушениях за вождение в нетрезвом состоянии. Теперь измерить степень алкогольного опьянения можно не только через «продувку», но и посредством анализа крови. Водитель будет наказан в случае обнаружения у него 0,3 грамма спирта на литр крови — это соответствует выпитой бутылке пива или рюмке водки. Эксперты отмечают, что принятые поправки носят исключительно технический характер. Они нужны для того, чтобы находящихся без сознания водителей после тяжёлых ДТП можно было привлечь к ответственности за пьяное вождение.

В России вступил в силу закон, который уточняет положение административного кодекса об ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Соответствующий документ президент России Владимир Путин подписал в начале апреля.

Ранее степень опьянения водителя транспортного средства определялась путём проведения дыхательного теста: «Административная ответственность... наступает в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 мг на один литр выдыхаемого воздуха, или в случае наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме человека». После проведения проверки на состояние алкогольного опьянения сотрудник полиции имел право направить водителя на медосвидетельствование в стационарном медицинском учреждении, где у водителя брали анализ мочи.

Теперь в статью 12.8 Кодекса об административных правонарушениях вносится изменение, согласно которому измерить степень алкогольного опьянения можно не только через «продувку», но и посредством анализа крови. Водитель будет наказан в случае наличия «абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови».

По словам координатора общественного движения «Синие ведёрки» Петра Шкуматова, эта законодательная норма была принята для того, чтобы находящихся без сознания водителей после тяжёлого дорожно-транспортного происшествия можно было привлечь к ответственности за пьяное вождение при обнаружении у них в крови обозначенного количества алкоголя.

«Это правило не меняет ровным счётом ничего, кроме технических моментов, которые позволяли уходить от ответственности в некоторых исключительных случаях. Для водителей ничего не меняется. Это техническая корректировка, которая ни на что ни влияет. Всё как было, так и осталось», — рассказал Шкуматов РИА Новости.

По словам главы проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева, концентрация 0,3 грамма этилового спирта на литр крови примерно соответствует выпитой бутылке пива, бокалу вина или стопке водки для мужчины весом 70 кг. При этом эксперт отметил, что в России слишком мягкое наказание за вождение в нетрезвом состоянии.

«Нужно сделать более жёсткое наказание по ответственности водителей. У нас одно из самых либеральных законодательств в Европе по отношению к водителям. Например, если пьяный водитель был лишён прав, через полтора года он идёт забирать свои права в ГИБДД. Он может прийти в состоянии алкогольного опьянения, и права ему обязаны будут отдать. Это абсурд», — заявил Хамзаев.

Напомним, согласно статье 12.8 КоАП, управление транспортным средством в состоянии опьянения (если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния) наказывается штрафом в размере 30 тыс. рублей и лишением прав на 1,5—2 года. Аналогичное наказание предусмотрено за передачу управления транспортным средством пьяному человеку.

За вождение в пьяном виде и без прав предусмотрен административный арест на 10—15 суток или 30-тысячный штраф. При этом в КоАП прямо прописан запрет на употребление вызывающих алкогольное или наркотическое опьянение веществ, а также психотропных препаратов.

В конце апреля Конституционный суд разрешил признавать нетрезвыми водителей, которые сбежали с места ДТП.

© Агентство городских новостей «Москва»

Между тем, согласно проведённому интернет-сервисом «Avito Авто» опросу общественного мнения, в основном россиян штрафуют за нарушение скоростного режима. 80% респондентов сообщили, что чаще всего их наказывают именно за превышение скорости.

На втором и третьем местах рейтинга оказались взыскания за непристёгнутый ремень безопасности и разговор по мобильному телефону за рулём. Эти пункты набрали почти по 40%. На четвёртой строчке среди самых часто встречающихся нарушений — парковка в неположенном месте (18%), а на пятом — неиспользование сигнала поворота (17%).

Чуть реже штрафы выписываются за пересечение сплошной линии разметки (16%), обгон в неположенном месте (13%), проезд на красный свет и движение по выделенной полосе (по 10% голосов респондентов).

Всего 2% опрошенных сообщили, что были оштрафованы за управление автомобилем в нетрезвом виде.

При этом подавляющее большинство респондентов (72%) рассказали, что за полгода они заплатили не более 1000 рублей за штрафы. Примерно 20% опрошенных уложились в сумму до 5000 рублей, 4% — до 10 000 рублей и 2% — свыше этой суммы.