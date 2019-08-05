«Альтернатива действующей власти»: почему в Германии растёт популярность евроскептиков

Согласно опросу общественного мнения, партия «Альтернатива для Германии» вышла на первое место в предвыборном рейтинге на востоке ФРГ. В целом по стране у консервативной «Альтернативы» наиболее сильные позиции именно на востоке. В сентябре-ноябре здесь пройдут выборы в парламенты Саксонии, Бранденбурга и Тюрингии, и, как отмечают социологи, АдГ может стать лидером этого голосования. По мнению экспертов, возросшая популярность правых свидетельствует о том, что многие немцы не согласны с текущей политикой властей республики.

Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) возглавила предвыборный рейтинг на востоке ФРГ, обогнав по популярности блок ХДС/ХСС канцлера Ангелы Меркель всего за месяц до региональных выборов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого по заказу газеты Bild am Sonntag.

Согласно данным социологического исследования, в германских землях, находящихся на территории бывшей ГДР, 23% опрошенных заявили, что проголосовали бы за «Альтернативу для Германии», если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. 22% были готовы поддержать блок ХДС/ХСС.

На третьем месте — ультралевая партия Die Linke, за которую готовы голосовать 14% избирателей. Четвёртое место — у «Зелёных». Входящие в правящую коалицию социал-демократы (СДПГ) в рейтинге электоральных симпатий восточных немцев идут лишь пятыми с 11% поддержки.

При этом результаты общенационального социсследования серьёзно отличаются от рейтингов политических партий в Восточной Германии. В масштабах ФРГ рейтинг ХДС/ХСС составил 26%, «Зелёных» — 23%, у АдГ в целом по стране 14% поддержки, а у СДПГ — 13%. Die Linke с результатом 8% и вовсе не вошла в пятёрку самых популярных немецких партий, уступив 1% Свободной демократической партии (СвДПГ).

Напомним, на выборах в бундестаг в 2017 году «Альтернатива для Германии» получила 12,7% голосов и сформировала третью по численности фракцию в германском парламенте. Партия поддерживает ограничение миграции и усиление немецкого суверенитета в отношении ЕС. В области внешней политики парламентарии АдГ выступают против антироссийских санкций.

Знак протеста

Как отметил в интервью RT руководитель Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов, скорее всего, поддержка АдГ в восточных землях Германии обусловлена феноменом протестного голосования.

«Граждане восточной Германии, и в первую очередь Саксонии, не согласны с той политикой, которую проводит правительство большой коалиции в составе ХДС/ХСС и СДПГ, — говорит Белов. — По всей видимости, для граждан Германии АдГ даёт ответы на те вопросы, на которые большая коалиция ответить не может».

В сентябре прошлого года правительство ФРГ представило очередной ежегодный доклад «О состоянии германского единства». В документе, который цитирует Deutsche Welle, отмечалось, что спустя почти 30 лет после воссоединения страны между востоком и западом Германии сохраняются серьёзные экономические различия. Так, экономический рост на территории бывшей ГДР оказался ниже, чем на западе (1,9% против 2,3%). Средний уровень фактических выплат работникам на востоке страны составлял 82% от западного.

Как сообщали в июле немецкие СМИ со ссылкой на данные Восточного комитета немецкой экономики, территории бывшей ГДР сильнее остальных пострадали от санкционного противостояния с Россией.

В начале июля были обнародованы результаты соцопроса, проведённого фирмой Kantar Emnid по заказу журнала FOCUS. Согласно этим данным, 54% жителей Восточной Германии считали, что санкции нужно отменить. На западе страны таких набралось лишь 32%. В этом же месяце премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер и его коллега из другой восточногерманской земли, Мекленбург — Передняя Померания, Мануэла Швезиг выступили за снятие антироссийских санкций.

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер

AFP

© Jan Woitas / dpa

Позже схожую точку зрения выразили премьер Бранденбурга Дитмар Войдке и Тюрингии — Бодо Рамелов.

Впрочем, как констатирует Владислав Белов, позиция восточных земель в отношении антироссийских санкций в Берлине игнорируется в угоду общеевропейской солидарности.

«Берлин связывает снятие санкций с выполнением Минских соглашений, — отмечает Белов. — Даже если 100% граждан поддержат отмену ограничений в отношении Москвы, если не будет каких-либо изменений в этом направлении, естественно, что власти ФРГ не смогут выступить с такой инициативой в Брюсселе».

В свою очередь, как заявил в беседе с RT директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, для берлинских политиков мейнстримных партий восток страны не представляет серьёзного электорального значения.

«АдГ уже утвердилась в качестве главной силы на востоке Германии. Это связано с той миграционной ситуацией в стране, которая с 2015 года там существует, с невероятным наплывом нелегальных беженцев, с тем, что они совершают многочисленные преступления, — говорит Бондаренко. — Это не может не отражаться на выборе простых немцев, которым не нужен мультикультурализм Ангелы Меркель и ХДС/ХСС. Немцам нужны стабильность и порядок, они всегда голосовали за это. Если АдГ не собьётся с выбранного пути, она сможет занять главную позицию в электоральных рейтингах Германии».

Перед выбором

Как отмечает агентство Reuters, высокие симпатии к АдГ в восточногерманских землях могут сказаться на результатах выборов в парламенты Бранденбурга и Саксонии. Они намечены на 1 сентября. Через месяц состоятся выборы в законодательное собрание другой восточногерманской земли — Тюрингии. По мнению издания, возможное поражение СДПГ в Бранденбурге, где социал-демократы выигрывали все выборы подряд с 1990 года, может повлиять на позиции партии в правящей коалиции. К схожим результатам может привести и потеря контроля ХДС над Саксонией.

Ландтаг Саксонии

AFP

© Jan Woitas / dpa

В начале августа в интервью газете Tagesspiegel am Sonntag ведущий кандидат на местных выборах от ХДС Инго Зенфлебен заявил, что неудачные результаты голосования на востоке могут привести к развалу правящей в Берлине коалиции СДПГ и ХДС/ХСС. В свою очередь, информационный портал T-online.de также прогнозирует, что выборы 1 сентября могут сказаться на устойчивости правящей коалиции.

Как пишет Der Spiegel, по результатам опроса общественного мнения, проводившегося в июле компанией Civey, в Бранденбурге сейчас лидером симпатий является именно «Альтернатива для Германии». На выборах в ландтаг партию намерены поддержать 21,3% избирателей. На втором месте с 17,3% находится СДПГ. На третьем — Die Linke (16,7%).

В Саксонии рейтинги АдГ и ХДС почти равны (25,4% и 27,1%, соответственно). В Тюрингии, согласно июльскому соцопросу Infratest Dimap, АдГ на 1% отстаёт от правящей в регионе Die Linke, которую поддерживают сейчас 25% респондентов.

По мнению Владислава Белова, «Альтернативе для Германии» будет очень сложно прийти к власти, несмотря на свою популярность. Политику в ландтагах, как правило, определяют коалиции нескольких партий. Однако с правыми евроскептиками такое объединение никто не собирается создавать, считает эксперт.

Иной точки зрения придерживается Олег Бондаренко. Он считает, что у «Альтернативы для Германии» большие перспективы.