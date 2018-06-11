Алтайский край: регион «в себе»

• 26 • Аналитика

С отставки губернатора Александра Карлина в Алтайском крае началось переформатирование управленческой системы региона. Но меняется не только правительство края: после не­ожиданной предвыборной кампании другой станет и политическая система в целом. Только сферы влияния будут делиться между все теми же известными лицами.

Чего именно ждать от прихода в Алтайский край Виктора Томенко — вопрос пока открытый и не понятный даже для политологов. Его называют «человеком Владимира Потанина», потому что работал на руководящих должностях в «Норильском никеле». Но у Потанина вряд ли есть интересы в аграрном сибирском регионе, практически не имеющем металлургии, поэтому влияния бизнесмена на края вряд ли можно будет увидеть. Скорее всего, сходятся в мысли политологи, на Алтай Томенко делегирован как «молодой технократ», не связанный ни с какими финансово-промышленными группами и агентами влияния.

В пользу этой версии говорит и то, что с отставкой Александра Карлина покинул правительство края и первый заместитель губернатора Сергей Локтев. Именно он курировал основные сферы экономики (за исключением разве что сельского хозяйства), и именно через Локтева, по мнению наблюдателей, шло согласование любых финансовых процессов. Особенно в части инвестиций извне, которые, кстати, последние годы в Алтайский край уже практически не поступали.

Пока уход Сергея Локтева остается единственной переменой в структуре правительства региона. И вице-губернаторы, и министры все еще работают с приставкой «и. о.», их перспективы пока туманны. Виктор Томенко хоть обещал, что революционных кадровых изменений ждать не стоит, но «своих» людей в Алтайский край он не может не привезти. Врио губернатора попал в непростую ситуацию: с одной стороны, ему необходимо получить объективную оценку состояния дел в регионе, а для этого без экспертов извне не обойтись. С другой, нужно не остановить текущие социально-экономические процессы и включиться в «пожарные»: объявлять, например, режим ЧС по посевной Томенко пришлось через несколько дней после вступления в должность.

Регио­нальные политики ждут обновления состава правительства Алтайского края. По мнению координатора ЛДПР в регионе Евгении Боровиковой, могут прийти до 50% новых лиц — при этом, в первую очередь, в экономическом и медийном блоке. Руководитель исполкома «Справедливой России» Владислав Вакаев тоже считает, что правительство существенно обновится и в «голубой дом» придут нацеленные на выполнение результата люди из бизнеса, а не чиновники. А задачи перед Томенко в виде новых «майских указов» стоят жесткие. Тем более, что о необходимости «ускорения» в Алтайском крае говорил и полпред президента в СФО Сергей Меняйло.

Наблюдатели ждут перемен в первую очередь в финансово-экономическом блоке. Чтобы Виктору Томенко понять имеющиеся бюджетные возможности, логично привлечь «своего» или как минимум постороннего человека, считает политолог Сергей Асеев. Но все перемены произойдут, скорее всего, уже после выборов, когда формировать новое правительство предписывает закон. Впрочем, возможны и отставки «по собственному желанию» до 9 сентября.

Сейчас Алтайский край уже фактически вступил в предвыборную кампанию. Врио губернатора заявил, что будет участвовать в выборах. Его, очевидно, поддержит «Единая Россия», членом которой он является. Что до других партий, то пока официально о кандидатах партии не объявляли, хотя информация есть. От КПРФ пойдет первый секретарь Мария Прусакова, от ЛДПР — глава алтайского отделения Евгения Боровикова, «Справедливую Россию» представит или руководитель исполкома Владислав Вакаев, или один из «медийных» депутатов краевого Заксобрания — Александр Молотов или Василий Железовский.

Возможно, будет участвовать в выборах одна из непарламентских партий — как в 2014 году, когда своего кандидата выдвинули «Зеленые». Баллотировавшийся тогда в губернаторы Алтайского края Владимир Кириллов с большей вероятностью пойдет на выборы в Новосибирской области. Как говорят в партии, слишком поздно стало известно об алтайских выборах.

Из этого следует, что опираться партии будут исключительно на свои внутренние ресурсы. Все финансовые и кадровые бюджеты распределены. Но дело, пожалуй, не только в неожиданности назначения выборов в Алтайском крае, хотя это и важно. Просто регион интересен мало кому из политических и финансовых игроков извне. Поэтому пока передел власти и сфер влияния будет происходить между действующими фигурами.

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