Алтайская Чапман: что известно о Марии Бутиной, задержанной в США по подозрению в шпионаже

В Вашингтоне арестована 29-летняя выпускница Алтайского госуниверситета Мария Бутина. Девушку обвинили в шпионаже. По законам Штатов, ей может грозить до 5 лет тюрьмы.

О семье

В Барнауле, где родилась и выросла Мария Бутина, новость об ее аресте вызывала настоящий ажиотаж. «Вы посмотрите-ка! Алтайская Чапман!» - не без восхищения говорят о ней многие.

В родном городе Машу запомнили как очень яркую личность – амбициозная девушка, которая всегда ставила большие цели.

Родилась Бутина в семье инженеров. Закончила с отличием гимназию, потом с красным дипломом факультет политологии Алтайского госуниверситета.

- Училась она очень хорошо, всегда интересовалась политической жизнью и была очень активна, – рассказала наставник и преподаватель, эксперт Алтайской школы политических исследований Ярослава Шашкова.

О своей семье в личной анкете на сайте snob.ru Мария Бутина писала так: «Отец — индивидуальный предприниматель в сфере мебельного производства, в прошлом — преподаватель в аспирантуре Политехнического Университета имени И.И.Ползунова. Мать – главный инженер в энергетическом предприятии. По линии отца предки происходили из кубанских казаков и первых русских поселенцев в Сибири. По линии матери предки родом из Рязанской и Ростовской областей, попавшие в Сибирь в ходе реформ Столыпина, раскулачивания и освоения целины».

Секс-скандал

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Первый громкий скандал, связанный с Марией Бутиной, случился в Алтайском университете, где она училась. На последнем курсе студентка обвинила одного из преподавателей в домогательстве. Когда история вышла за стены университета, Маша рассказала, что доцент, поймав ее с шпаргалкой, предложил сдать экзамен в гостинице. Для надежности сдачи попросил прийти в короткой юбке, декольте, чулочках на подтяжечках и прихватить с собой пиво. Вместо этого студентка-отличница написала заявление в деканат с жалобой на домогательство. В итоге профессора Дмитрия Колупаева после этого уволили из вуза, но он тогда подал иск в суд и восстановился на работе. По словам самой Маши, после случившегося она стала изгоем в группе, где до этого была старостой:

- Моя группа очень любила этого преподавателя - с ним они дурачились и шутили, с пацанами из группы преподаватель-ловелас пил водку. А ещё неожиданно: все его студенты с потока, написашие заявления о том, что он хороший, а я оклеветала святого человека, получили по его предмету пятёрки, - написала тогда Маша в живом журнале.

Сам герой секс-скандала сегодня работает в другом вузе.

- Бог шельму метит, по делам вашим и воздастся вам, - не без злорадства заметил профессор Дмитрий Колупаев, когда мы с ним созвонились. – Я не думаю, что она шпионка. Она просто дура. Но из-за ее интриг мне до сих пор аукается - докторскую, например, не дали защитить.

И бизнесмен, и политик

Еще будучи в Барнауле, Маша засветилась как в политических, так и бизнес-кругах.

Все началось со школьной скамьи, когда Бутина начала выступать с лекциями о Великой Отечественной Войне в качестве директора школьного музея. А с первых курсов университета с интересом влилась в образовательные проекты «Региональная школа гражданского общества», «Парламентаризм в России: миф или реальность?», «Законодательные процессы: теория и практика», «Алтай-2006» и «Школа Публичной Политики» фонда «Открытый Алтай».

Дальше – больше. С 2005 по 2008 года Бутина принимала участие в избирательных кампаниях в Барнаульскую городскую Думу и Алтайский краевой Совет Депутатов в качестве руководителя полевой службы. А в 2011 году - в проекте «Молодежные праймериз Молодой Гвардии Единой России», где стала победителем и вышла на «общенародные праймериз», по результатам которых получила 33-е из 62-х мест. Дальше – больше. После переезда из Барнаула Бутина работала помощницей у экс-сенатора Александра Торшина.

Что касаемо бизнеса, в 22 года Бутина стала директором компании по розничной торговле мебелью и бытовой техникой в Алтайском крае «Торговая сеть «Домашний уют». А еще через три года возглавила рекламную компания «Антарес» в Москве.

Несмотря на молодость, ее послужной список довольно большой: являлась исполнительным директором Барнаульского отделения «Ротари-Клуба», членом Общественной палаты Алтайского края II созыва, координатором алтайской «Школы реальной политики», специалистом по работе с молодёжью в местном отделении всероссийского молодёжного движения «Победа», PR-менеджером, членом Российской Ассоциации политической науки.

В 2010 Маша году создала Алтайскую краевую общественную организацию «Общественная безопасность и порядок». А уже в следующем году спортсменка, обожающая практическую стрельбу из пистолета, возглавила межрегиональную общественную организацию «Право на оружие». В это время в соцсетях появилась много ее эффектных снимков с оружием в руках.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кстати

В феврале 2017 года впервые появилась информация о том, что Мария Бутина принимала участие в предвыборных мероприятиях Трампа и является хорошей знакомой известного деятеля Республиканской партии Пола Эриксона. Тогда мы списались с девушкой «Вконтакте», и, надо отметить, на контакт она пошла сразу.

- Только в следующий раз со мной связывайтесь лучше по электронной почте, - предупредила она. – В «ВК» меня постоянно заваливают сообщениями, я его случайно открыла.

- Мария, в каком виде продолжилась ваша общественно-политическая деятельность на территории США после отъезда из России? – спросили мы.

- Можно сказать, моя общественная жизнь никогда и не прекращалась, однако стала менее активной. Около года назад я уступила должность председателя общероссийской общественной организации «Право на оружие» моему коллеге, а сама осталась только членом правления. Во времена моего руководства наша организация установила большое количество дружеских отношений с аналогичными сообществами в других странах. В их числе, Эстония, Чехия, Израиль и многие другие. Разумеется, мы уважаем опыт Национальной Стрелковой Ассоциации США. В защите прав граждан на оружие и самооборону они – старейшее и крупнейшее сообщество. Я являюсь членом Национальной Стрелковой Ассоциации и, конечно, как ответственный участник организации посещаю наши ежегодные собрания.

Кроме того, разумеется, мне интересна общественная жизнь американского общества – меньше месяца назад я была участником группы россиян на Национальном Молитвенном Завтраке в американской столице. Я совершенно убеждена, что Россия и США могут и должны быть партнерами на мировой арене. Лучшая основа для этого – наличие совместных проектов на уровне гражданского общества. «Друзья по оружию», например, очень естественная для этого тема.

- А действительно ли вы знакомы с Полом Эриксоном? Пишут, что у вас есть с ним совместный бизнес. Еще сообщают, что на вашем дне рождения присутствовали сотрудники предвыборного штаба Трампа…

- Пол Эриксон не является ни моим бизнес-партнером, ни коллегой. Нас объединяет давняя дружба, которая началась с Национальной Стрелковой Ассоциации и ее первого визита на наш съезд «Право на оружие» в 2013 году, и продолжается до сих пор, поскольку он, как и многие американцы, кстати, разделяет мои взгляды на возможность дружеских российско-американских взаимоотношений. И на моем дне рождения никого из предвыборного штаба президента США Дональда Трампа не было.

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