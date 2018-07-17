Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Иллюзия немирного атома. Безопасно ли ядерное оружие США?
Медведчук назвал встречу Путина и Трампа "отрезвляющем душем для украинской влас...
Враг тем опаснее, чем шире он улыбается
Мэрия Киева привезла с Багамских островов четыре баржи песка
Главная / В России

Алтайская Чапман: что известно о Марии Бутиной, задержанной в США по подозрению в шпионаже

17 июля 2018, 16:54  •  70 • В России

В Вашингтоне арестована 29-летняя выпускница Алтайского госуниверситета Мария Бутина. Девушку обвинили в шпионаже. По законам Штатов, ей может грозить до 5 лет тюрьмы.

О семье

В Барнауле, где родилась и выросла Мария Бутина, новость об ее аресте вызывала настоящий ажиотаж. «Вы посмотрите-ка! Алтайская Чапман!» - не без восхищения говорят о ней многие.

В родном городе Машу запомнили как очень яркую личность – амбициозная девушка, которая всегда ставила большие цели.

Родилась Бутина в семье инженеров. Закончила с отличием гимназию, потом с красным дипломом факультет политологии Алтайского госуниверситета.

- Училась она очень хорошо, всегда интересовалась политической жизнью и была очень активна, – рассказала наставник и преподаватель, эксперт Алтайской школы политических исследований Ярослава Шашкова.

О своей семье в личной анкете на сайте snob.ru Мария Бутина писала так: «Отец — индивидуальный предприниматель в сфере мебельного производства, в прошлом — преподаватель в аспирантуре Политехнического Университета имени И.И.Ползунова. Мать – главный инженер в энергетическом предприятии. По линии отца предки происходили из кубанских казаков и первых русских поселенцев в Сибири. По линии матери предки родом из Рязанской и Ростовской областей, попавшие в Сибирь в ходе реформ Столыпина, раскулачивания и освоения целины».

Секс-скандал

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Первый громкий скандал, связанный с Марией Бутиной, случился в Алтайском университете, где она училась. На последнем курсе студентка обвинила одного из преподавателей в домогательстве. Когда история вышла за стены университета, Маша рассказала, что доцент, поймав ее с шпаргалкой, предложил сдать экзамен в гостинице. Для надежности сдачи попросил прийти в короткой юбке, декольте, чулочках на подтяжечках и прихватить с собой пиво. Вместо этого студентка-отличница написала заявление в деканат с жалобой на домогательство. В итоге профессора Дмитрия Колупаева после этого уволили из вуза, но он тогда подал иск в суд и восстановился на работе. По словам самой Маши, после случившегося она стала изгоем в группе, где до этого была старостой:

- Моя группа очень любила этого преподавателя - с ним они дурачились и шутили, с пацанами из группы преподаватель-ловелас пил водку. А ещё неожиданно: все его студенты с потока, написашие заявления о том, что он хороший, а я оклеветала святого человека, получили по его предмету пятёрки, - написала тогда Маша в живом журнале.

Сам герой секс-скандала сегодня работает в другом вузе.

- Бог шельму метит, по делам вашим и воздастся вам, - не без злорадства заметил профессор Дмитрий Колупаев, когда мы с ним созвонились. – Я не думаю, что она шпионка. Она просто дура. Но из-за ее интриг мне до сих пор аукается - докторскую, например, не дали защитить.

«Главным будет факт самой встречи»: Песков о переговорах Путина и Трампа, ядерном паритете и «Северном потоке — 2»

И бизнесмен, и политик

Еще будучи в Барнауле, Маша засветилась как в политических, так и бизнес-кругах.

Все началось со школьной скамьи, когда Бутина начала выступать с лекциями о Великой Отечественной Войне в качестве директора школьного музея. А с первых курсов университета с интересом влилась в образовательные проекты «Региональная школа гражданского общества», «Парламентаризм в России: миф или реальность?», «Законодательные процессы: теория и практика», «Алтай-2006» и «Школа Публичной Политики» фонда «Открытый Алтай».

Дальше – больше. С 2005 по 2008 года Бутина принимала участие в избирательных кампаниях в Барнаульскую городскую Думу и Алтайский краевой Совет Депутатов в качестве руководителя полевой службы. А в 2011 году - в проекте «Молодежные праймериз Молодой Гвардии Единой России», где стала победителем и вышла на «общенародные праймериз», по результатам которых получила 33-е из 62-х мест. Дальше – больше. После переезда из Барнаула Бутина работала помощницей у экс-сенатора Александра Торшина.

Что касаемо бизнеса, в 22 года Бутина стала директором компании по розничной торговле мебелью и бытовой техникой в Алтайском крае «Торговая сеть «Домашний уют». А еще через три года возглавила рекламную компания «Антарес» в Москве.

Несмотря на молодость, ее послужной список довольно большой: являлась исполнительным директором Барнаульского отделения «Ротари-Клуба», членом Общественной палаты Алтайского края II созыва, координатором алтайской «Школы реальной политики», специалистом по работе с молодёжью в местном отделении всероссийского молодёжного движения «Победа», PR-менеджером, членом Российской Ассоциации политической науки.

«Риторика слабого государства»: В Крыму отреагировали на желание украинских властей вернуть полуостров с помощью НАТО

В 2010 Маша году создала Алтайскую краевую общественную организацию «Общественная безопасность и порядок». А уже в следующем году спортсменка, обожающая практическую стрельбу из пистолета, возглавила межрегиональную общественную организацию «Право на оружие». В это время в соцсетях появилась много ее эффектных снимков с оружием в руках.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кстати

В феврале 2017 года впервые появилась информация о том, что Мария Бутина принимала участие в предвыборных мероприятиях Трампа и является хорошей знакомой известного деятеля Республиканской партии Пола Эриксона. Тогда мы списались с девушкой «Вконтакте», и, надо отметить, на контакт она пошла сразу.

- Только в следующий раз со мной связывайтесь лучше по электронной почте, - предупредила она. – В «ВК» меня постоянно заваливают сообщениями, я его случайно открыла.

Владимир Путин: Всем кажется, что по мячику ударить легко, но настоящая игра – это искусство. Я пока хоккеем позанимаюсь

- Мария, в каком виде продолжилась ваша общественно-политическая деятельность на территории США после отъезда из России? – спросили мы.

- Можно сказать, моя общественная жизнь никогда и не прекращалась, однако стала менее активной. Около года назад я уступила должность председателя общероссийской общественной организации «Право на оружие» моему коллеге, а сама осталась только членом правления. Во времена моего руководства наша организация установила большое количество дружеских отношений с аналогичными сообществами в других странах. В их числе, Эстония, Чехия, Израиль и многие другие. Разумеется, мы уважаем опыт Национальной Стрелковой Ассоциации США. В защите прав граждан на оружие и самооборону они – старейшее и крупнейшее сообщество. Я являюсь членом Национальной Стрелковой Ассоциации и, конечно, как ответственный участник организации посещаю наши ежегодные собрания.

Кроме того, разумеется, мне интересна общественная жизнь американского общества – меньше месяца назад я была участником группы россиян на Национальном Молитвенном Завтраке в американской столице. Я совершенно убеждена, что Россия и США могут и должны быть партнерами на мировой арене. Лучшая основа для этого – наличие совместных проектов на уровне гражданского общества. «Друзья по оружию», например, очень естественная для этого тема.

- А действительно ли вы знакомы с Полом Эриксоном? Пишут, что у вас есть с ним совместный бизнес. Еще сообщают, что на вашем дне рождения присутствовали сотрудники предвыборного штаба Трампа…

- Пол Эриксон не является ни моим бизнес-партнером, ни коллегой. Нас объединяет давняя дружба, которая началась с Национальной Стрелковой Ассоциации и ее первого визита на наш съезд «Право на оружие» в 2013 году, и продолжается до сих пор, поскольку он, как и многие американцы, кстати, разделяет мои взгляды на возможность дружеских российско-американских взаимоотношений. И на моем дне рождения никого из предвыборного штаба президента США Дональда Трампа не было.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
70
Источник
Похожие новости
16 июля 2018, 01:54
Владимир Путин: Всем кажется, что по мячику ударить легко, но настоящая игра – это искусство. Я пока хоккеем позанимаюсь
16 июля 2018, 21:24
Путин и Трамп пожали руки во дворце Николая II
17 июля 2018, 03:54
Чем отличалось рукопожатие Путина и Трампа год назад и сейчас

17 июля 2018, 16:54
Каким будет мир после Хельсинки
17 июля 2018, 10:24
Владимир Путин - телеканалу Fox News: Не пугайте свое население угрозами, которых не существует
17 июля 2018, 16:54
Алтайская Чапман: что известно о Марии Бутиной, задержанной в США по подозрению в шпионаже
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
15 июля 2018, 22:56
Мы пoбeдили
12 июля 2018, 08:24
«Претензии будут только расти»: почему США пытаются оспорить права России на Северный морской путь
11 июля 2018, 03:24
"Украина, славься! Белград, гори!" Новая провокация от хорватов? (Анна Сочина)
11 июля 2018, 09:54
Москва, купи слона!
14 июля 2018, 12:39
Тимошенко нашла способ вернуть Крым
14 июля 2018, 09:24
Пахать до могилы. А кто против, того посадим за экстремизм!
13 июля 2018, 07:24
Крым и Донбасс воюют за нас!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.