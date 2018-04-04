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"Алмаз-Антей" опроверг данные, что радары РФ могли не засечь сбившую Boeing MH17 ракету

04 апреля 2018, 00:09  •  76 • Украина

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" опроверг сообщение Совместной следственной группы о том, что ракета, сбившая в 2014 году Boeing MH17, могла быть невидима для российских радаров. Об этом сообщили во вторник в концерне.

"Если бы зенитная управляемая ракета "Бук" была запушена из района, о котором заявляют в Совместной следственной группе, в районе встречи с Boeing-777 (МН17) она имела бы скорость порядка 600-620 м/с, что уверенно входит в диапазон работы радиолокационного комплекса, а, значит, было бы в обязательном порядке зафиксировано первичным радиолокатором ТРЛК "Утес-Т", - заявили в концерне.

Ранее во вторник в голландской прокуратуре сообщили, что международные следователи по делу о крушении Boeing на Украине пришли к выводу, что ракета, сбившая самолет, могла быть невидима для российских радаров.

Данные радиолокации

По сведениям "Алмаз-Антея", анализ первичной радиолокационной информации комплекса "Утес-Т" показывает, что объектов, двигающихся к самолету Boeing-777 (MН17) с восточного направления не обнаружено.

"Голландским специалистам первичная радиолокационная информация была передана в формате файла первичной регистрации. В таком файле регистрируются все без исключения радиолокационные отметки, поступившие с первичного радиолокатора, - без какой-либо обработки. Никаких ограничений, не позволяющих зафиксировать объекты, летящие со скоростями до 1000 (а ракета "Бук" в этом случае имела бы скорость порядка 600-620 м/с) и более 1000 м/с для первичного радиолокатора комплекса "Утес-Т" нет", - отметили в концерне.

Кроме того, в российском предприятии отметили, что в файл первичной регистрации записываются, в частности, координатная информация, параметры принятых сигналов, режимы работы радиолокационной аппаратуры. "Такие данные имеют уникальный формат упаковки и не имеют возможности прямой конвертации в формат ASTERIX без потери большей части необработанных (первичных) радиолокационных данных", - уточнили в концерне.

Там сообщили, что в дополнение к самой радиолокационной информации, голландским специалистам была передана, в частности, инструкция по работе с программой отображения файла первичной регистрации. Использование программы отображения радиолокационной информации позволяет осуществить пошаговый полный анализ всех радиолокационных отметок, добавили в "Алмаз-Антее".

В концерне также подчеркнули, что "без разрушения структуры первичного файла внесение каких-либо изменений в подобные данные невозможно, это сразу было бы однозначно определено любым специалистом".

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