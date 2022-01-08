Алма-Ата взята в кольцо блокпостов

Десятки военных расположились на блокпостах в Казахстане. Алма-Ата взята в кольцо.

Блокпостами окружена вся территория города. Военные проверяют документы у всех выезжающих, а также досматривают автомобили, пишет ТАСС.

Возле блокпостов дежурят экипажи в БТР.

Напомним, с начала 2022 года Казахстан сотрясают массовые протесты. Изначально люди выступали против подорожания сжиженного газа. В Алма-Ате началось мародёрство. Этим занимались уже не мирные жители, а боевики. Они также совершили ряд нападений на госучреждения, начали отбирать оружие у силовиков.

В Казахстане введён режим чрезвычайного положения. Стартовала контртеррористическая операция. Утром 5 января в отставку было отправлено правительство. Президент Касым-Жомарт Токаев стал главой Совета безопасности. Он обратился в Организацию Договора коллективной безопасности с просьбой оказать содействие "в преодолении террористической угрозы". В ОДКБ приняли решение отправить в Казахстан миротворцев.