|
Алма-Ата взята в кольцо блокпостов
08 января 2022, 21:35 • 281 • Политика
Десятки военных расположились на блокпостах в Казахстане. Алма-Ата взята в кольцо.
Блокпостами окружена вся территория города. Военные проверяют документы у всех выезжающих, а также досматривают автомобили, пишет ТАСС.
Возле блокпостов дежурят экипажи в БТР.
Напомним, с начала 2022 года Казахстан сотрясают массовые протесты. Изначально люди выступали против подорожания сжиженного газа. В Алма-Ате началось мародёрство. Этим занимались уже не мирные жители, а боевики. Они также совершили ряд нападений на госучреждения, начали отбирать оружие у силовиков.
В Казахстане введён режим чрезвычайного положения. Стартовала контртеррористическая операция. Утром 5 января в отставку было отправлено правительство. Президент Касым-Жомарт Токаев стал главой Совета безопасности. Он обратился в Организацию Договора коллективной безопасности с просьбой оказать содействие "в преодолении террористической угрозы". В ОДКБ приняли решение отправить в Казахстан миротворцев.
Подпишитесь на нас
281
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 января 2022, 22:20
|
02 января 2022, 19:10
|
04 января 2022, 13:10
|
02 января 2022, 00:30
|
02 января 2022, 23:15
|
02 января 2022, 15:40
|
04 января 2022, 03:50