Алма-Ата снова под угрозой. Улицы в городе перекрыты

В Алма-Ате перекрыли центральные улицы из-за антитеррористической операции. Город под угрозой из-за проведения акций, спланированных так называемым лидером бунтов и погромов.

Ряд улиц в Алма-Ате перекрыли в связи с проведением антитеррористической операции в городе. Как уточнили в пресс-службе городской полиции, движение будет закрыто в течение всего дня.

Жителей просят с пониманием отнестись к проводимой работе. Стоит заранее скорректировать маршрут своего движения, чтобы не испытывать неудобств. Все закрытые на сегодня улицы находятся у резиденции акима (мэра) Алма-Аты. Именно здесь планируются акции протеста, проводимые движением "Демократический выбор Казахстана". Это движение возглавляет банкир Мухтар Аблязов. Находясь во Франции, он признавался в координации протестов и отдавал распоряжения бунтовщикам. Говорил, когда и почему следует занять те или иные здания. Теперь призыв к новым акциям власти Алма-Аты восприняли как угрозу.

Очевидцы сообщают, что в районе с перекрытыми улицами наблюдается скопление полицейских и военных.