Алло, Серёжа. Телефонные звонки с Украины • 242 • Украина



2013 год, осень.



- Алло, Сережа, цэ братик твой звонит, Мыкола. Мы с жинкой и Стасиком на майдан собираемся. Как зачем ? Чтобы быть Европой. И зачем нам ваш таёжный союз? Тю, ты прям как ваш Киселев заговорил. Москаль москалем, а как наши песни спивал в детстве. Вот скинем преступную владу и заживём. Пенсии и зарплаты будут как в ЕС, медицина мирового уровня. Вы нам завидовать будете , москали.



2014 год, февраль.



- Алло, Сережа, цэ братик твой звонит, Мыкола. Все , сбросили мы Яныка, жаль убежать к вам успел. Какой государственный переворот? Это революция достоинства , выбор народа. Сейчас заживём. Инвестиции пойдут с запада , мы им будем наши товары продавать , а на выходные летать в Вену на чашечку кавы, а Стасик в Сорбонну учиться поедет. Да зачем вы нам нужны с вашим рынком сбыта? Слава Украине!



2014 год, июнь.



- Алло, Сережа, цэ братик твой звонит, Мыкола. Ты не мог бы позычить мне 200 долларов? Да старший мой, Стасик, добровольцем едет в АТО. Гарный хлопец. Бронежилет купить трэба. Сам ты фашист. Москали оккупанты , и ты оккупант. Стасик поедет на Донбасс , русских вояк выгонять. А на Крым не идем потому что там русская армия. Не дашь значит своему племяннику на бронежилет ? Не брат ты мне, москаль.



2015, весна.



- Алло, Сережа, цэ братик твой звонит, Мыкола. Ну шо, ежей всех в округе съели ? Да не переживай , весна пришла, крапивы кругом полно. С какого Таиланда? Отдыхать ездил ? Так Обама же казав шо он экономику России в клочья порвал. Почем вам санкции ? Фу, братик, ты же никогда матом не ругался. Слухай, я что звоню... Статика , племянника твоего, сепары в плен взяли. Да, в Дебальцево. У тебя же сосед по даче генерал , ты не мог бы попросить... Тю, зачем в Донецк звонить , это же Россия оккупировала ? Ни, это все москальская пропаганда. Сами вы фашисты, вон как Надю Савченко голодом морите. Не брат ты мне больше.



2016 год, лето.



- Алло, Сережа, цэ братик твой звонит, Мыкола. Братик, позычь 200 долларов. Да Стасику на дорогу. Поехал в Польшу на заработки, а его там кляты ляхи на бабки кинули. Спасибо. А сколько у вас водитель автобуса получает ? А вид на жительство? Та закрыли наш завод . И тот завод закрыли. А на фабрике не платят пол-года . А до родного села не добраться , электрички все отменили. И газ опять подорожал. Потому что из Словакии. Ваш дешевле был.



2017 год.



- Алло, Сережа, цэ братик твой звонит, Мыкола. Стасик, племянник твой, в Россию хотел податься на заработки . Не пустили, говорят что вояк АТО не пускают. Нету денег. Я тебе не розумію. Які борги? Ми ж брати, а між братами боргів не буває. Газ знаешь сколько стоит ? Две моих зарплаты.



2018 год, весна.



- Алло, Сережа, цэ братик твой звонит, Мыкола. Допоможи Стасику. В Подмосковье он, недалеко от тебя. Только его сейчас по другому зовут. И фамилию поменял. Костя Иваненко. Ну добрэ. Работы нэмае, грошей нет. Да кинула нас та Европа по ходу.



2018 год, осень.



- Алло, Сережа, цэ братик твой звонит, Мыкола. Шось я не разумию. Славик всего в Московии пол-года, а говорить як ваш Киселев. Шо русские с украинцами один народ, го Бандера никакой ни герой. На мове размовляты не хочэ. Як так ? Радуется что в АТО водителем был и никого не убил, хочет фамилию сменить с Иваненко на Иванова. И шо с людьми росийска пропоганда побыть, нормальный же хлопец був.



2019 год, январь.



- Алло, Сережа, цэ братик твой звонит, Мыкола. Пойду за Зеленского голосовать. Все проблемы были от Порошенко. А этот честный. Видел как он Голобородько играл ? Вот таким и президентом будет. Шо ты смиешься? Вот побачышь, всэ будет добрэ. Да, Стасик вчера был в паспортном столе. Выписался. Говорит в России жить будет. Он москаль москалем. Як ты. Ни, смотреть русское ТВ не буду , а то тэж москалем стану.



2019 год, декабрь.



- Алло, Сережа, цэ братик твой звонит, Мыкола. Шось паганый из Зеленского Голобородько. Як будто и не меняли Порошенко. Один в один, только хуже стало . Да, сказали что цену снизили на свет и газ, только в платёжке больше стало. Я тут вашего Соловьева слухав, так вин говорить что это юмор такой у КВНщика Зеленского. Стасик говорит что крестился , на свадьбу зовёт. Жаль что не украинка. А у меня грошей нэмае. Уси КВНщику ушли .



2020 год, лето.



- Алло, Сережа, цэ братик твой звонит, Мыкола. Дома говорят сидеть. А жить на что ? Я смотрел Киселева , тот говорит что у вас на детей платят , пособия дают, бизнесменам помощь. А у нас НИ-ЧЕ-ГО. Ладно хоть Стасик денег переводит. Хорошо что хоть он вырвался из этого бардака. Колей назвал. В мою честь.



2021 год.



- Алло, Сережа, это братик твой звонит, Коля.нет, не Мыкола. По-русски Коля. Вчера себе хотел правую руку отпилить . Да я ею за Зеленского голосовал. Ты привился, Стасик с женой привился , Киселев говорит что Зеленскому американцы не разрешают. Слушай, спроси у своего соседа по даче , когда Россия уже оккупировать будет, а то скоро перемрем от этой европейской жизни.

- Алло, Сережа, цэ братик твой звонит, Мыкола. Мы с жинкой и Стасиком на майдан собираемся. Как зачем ? Чтобы быть Европой. И зачем нам ваш таёжный союз? Тю, ты прям как ваш Киселев заговорил. Москаль москалем, а как наши песни спивал в детстве. Вот скинем преступную владу и заживём. Пенсии и зарплаты будут как в ЕС, медицина мирового уровня. Вы нам завидовать будете , москали.- Алло, Сережа, цэ братик твой звонит, Мыкола. Все , сбросили мы Яныка, жаль убежать к вам успел. Какой государственный переворот? Это революция достоинства , выбор народа. Сейчас заживём. Инвестиции пойдут с запада , мы им будем наши товары продавать , а на выходные летать в Вену на чашечку кавы, а Стасик в Сорбонну учиться поедет. Да зачем вы нам нужны с вашим рынком сбыта? Слава Украине!- Алло, Сережа, цэ братик твой звонит, Мыкола. Ты не мог бы позычить мне 200 долларов? Да старший мой, Стасик, добровольцем едет в АТО. Гарный хлопец. Бронежилет купить трэба. Сам ты фашист. Москали оккупанты , и ты оккупант. Стасик поедет на Донбасс , русских вояк выгонять. А на Крым не идем потому что там русская армия. Не дашь значит своему племяннику на бронежилет ? Не брат ты мне, москаль.- Алло, Сережа, цэ братик твой звонит, Мыкола. Ну шо, ежей всех в округе съели ? Да не переживай , весна пришла, крапивы кругом полно. С какого Таиланда? Отдыхать ездил ? Так Обама же казав шо он экономику России в клочья порвал. Почем вам санкции ? Фу, братик, ты же никогда матом не ругался. Слухай, я что звоню... Статика , племянника твоего, сепары в плен взяли. Да, в Дебальцево. У тебя же сосед по даче генерал , ты не мог бы попросить... Тю, зачем в Донецк звонить , это же Россия оккупировала ? Ни, это все москальская пропаганда. Сами вы фашисты, вон как Надю Савченко голодом морите. Не брат ты мне больше.- Алло, Сережа, цэ братик твой звонит, Мыкола. Братик, позычь 200 долларов. Да Стасику на дорогу. Поехал в Польшу на заработки, а его там кляты ляхи на бабки кинули. Спасибо. А сколько у вас водитель автобуса получает ? А вид на жительство? Та закрыли наш завод . И тот завод закрыли. А на фабрике не платят пол-года . А до родного села не добраться , электрички все отменили. И газ опять подорожал. Потому что из Словакии. Ваш дешевле был.- Алло, Сережа, цэ братик твой звонит, Мыкола. Стасик, племянник твой, в Россию хотел податься на заработки . Не пустили, говорят что вояк АТО не пускают. Нету денег. Я тебе не розумію. Які борги? Ми ж брати, а між братами боргів не буває. Газ знаешь сколько стоит ? Две моих зарплаты.- Алло, Сережа, цэ братик твой звонит, Мыкола. Допоможи Стасику. В Подмосковье он, недалеко от тебя. Только его сейчас по другому зовут. И фамилию поменял. Костя Иваненко. Ну добрэ. Работы нэмае, грошей нет. Да кинула нас та Европа по ходу.- Алло, Сережа, цэ братик твой звонит, Мыкола. Шось я не разумию. Славик всего в Московии пол-года, а говорить як ваш Киселев. Шо русские с украинцами один народ, го Бандера никакой ни герой. На мове размовляты не хочэ. Як так ? Радуется что в АТО водителем был и никого не убил, хочет фамилию сменить с Иваненко на Иванова. И шо с людьми росийска пропоганда побыть, нормальный же хлопец був.ь.- Алло, Сережа, цэ братик твой звонит, Мыкола. Пойду за Зеленского голосовать. Все проблемы были от Порошенко. А этот честный. Видел как он Голобородько играл ? Вот таким и президентом будет. Шо ты смиешься? Вот побачышь, всэ будет добрэ. Да, Стасик вчера был в паспортном столе. Выписался. Говорит в России жить будет. Он москаль москалем. Як ты. Ни, смотреть русское ТВ не буду , а то тэж москалем стану.- Алло, Сережа, цэ братик твой звонит, Мыкола. Шось паганый из Зеленского Голобородько. Як будто и не меняли Порошенко. Один в один, только хуже стало . Да, сказали что цену снизили на свет и газ, только в платёжке больше стало. Я тут вашего Соловьева слухав, так вин говорить что это юмор такой у КВНщика Зеленского. Стасик говорит что крестился , на свадьбу зовёт. Жаль что не украинка. А у меня грошей нэмае. Уси КВНщику ушли .- Алло, Сережа, цэ братик твой звонит, Мыкола. Дома говорят сидеть. А жить на что ? Я смотрел Киселева , тот говорит что у вас на детей платят , пособия дают, бизнесменам помощь. А у нас НИ-ЧЕ-ГО. Ладно хоть Стасик денег переводит. Хорошо что хоть он вырвался из этого бардака. Колей назвал. В мою честь.- Алло, Сережа, это братик твой звонит, Коля.нет, не Мыкола. По-русски Коля. Вчера себе хотел правую руку отпилить . Да я ею за Зеленского голосовал. Ты привился, Стасик с женой привился , Киселев говорит что Зеленскому американцы не разрешают. Слушай, спроси у своего соседа по даче , когда Россия уже оккупировать будет, а то скоро перемрем от этой европейской жизни. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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